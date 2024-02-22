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美濃涵園民宿提供的房型有涵洞星空房、景觀湯屋、陽光商務房、和式景觀房等，入住時間為下午3點半，退房則為隔日10點半。我們這次入住是電話預訂，事前須先預付50%的房費作為訂金喔！

【美濃涵園民宿-房間衛浴】

這次入住美濃涵園民宿的房型是涵洞星空房，一間是2人房，一間則是3人房，2人入住的費用是$2,900，3人則是$3,400！

而涵洞星空房主要就是入住在涵管造型內的套房，提供了躺臥有點偏硬的床，另一間是提供加床服務，當然也有睡枕及羽絨被。真心說有點像是回到鄉下爺爺奶奶外公外婆家的感覺。

房間內也提供了液晶平面電視、免費的Wifi、可調式中央空調、小冰箱、快煮壺，附贈的茶包、咖啡等皆可飲用，冰箱內也貼心地放置飲料等。

衛浴設計沒有乾濕分離，基本的盥洗用品都有提供，如吹風機、毛巾、浴巾、牙刷(膏)、洗髮乳、沐浴乳等備品都一應俱全。

【美濃涵園民宿-公共設施】

美濃涵園民宿當然就戶外的庭園囉！有著600坪的戶外庭院，也設計了露營平台，供喜愛露營的旅人們，另外也提供腳踏車，騎乘在鄉間小路上，享受著鄉村大自然的美！

【美濃涵園民宿-早餐】

美濃涵園民宿的早餐供應時間大約8點左右，都是由民宿主人親自下廚準備，而非訂購外面早餐店喔！簡單分享我們這天享用早餐的餐點，有現煎蛋餅、蘿蔔糕、客家炒米粉、養身藥膳粥、酸菜大腸、麵包、新鮮水果以及飲品，像是手沖黑咖啡、奶茶、豆漿等等！

【美濃涵園民宿-周邊景點】

入住美濃涵園民宿可走訪鄰近的景點，像是旗山老街、糖鐵故事館、美濃民俗村、原鄉緣紙傘文化村、廣進勝油紙傘、美濃湖、獅形頂觀景台、月世界等，蔬果盛產期還可體驗拔蘿蔔、採番茄等親子體驗活動。

【美濃涵園民宿-整體評價】

入住美濃涵園民宿真的可以遠離市俗塵囂，放慢腳步，體驗鄉村風情，也能感受到民宿主人的親切熱情，真心說有讓人回到家的感覺！

而對蔬果姐妹來說入住體驗美濃涵園民宿真的讓她們很難忘懷！初次體驗睡在涵管內，且一早起床就能去騎乘自行車穿梭在鄉間小路上，看看美濃所種植的農產品等等喔！

【美濃涵園民宿-民宿資訊】