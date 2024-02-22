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基隆市信義區【基隆想入啡啡之23杯】法星自家烘焙咖啡.自家烘焙單杯咖啡.手作甜點.象迷朝聖咖啡館.店貓爆可愛

2024-02-22 15:40:06 小虎食夢網 人氣：158
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發表篇數：1836篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：基隆市 > 信義區

造訪商家：法星自家烘焙咖啡
place基隆市信義區崇法街12號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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法星自家烘焙咖啡(fb粉絲團):基隆市信義區崇法街12號，電話:0908 050 799，營業時間:10:00-19:00(星期六日到22:00、星期四休)

要說基隆的咖啡廳可能是全台灣密度最高的，你要是不信就看我這單位到底可以寫幾家.....今天這家離基隆市區有一點遠，但絕對值得一訪，特別是你是貓奴、是象迷，咖啡夠專業，每日自焙咖啡豆選項多，手作甜點也頗有水準。走，一起去基隆法院喝杯咖啡，還可以順便嚐嚐著名的「女中肉圓」。

 

「想入啡啡」這個名字靈感來自前基隆市長的咖啡書，而這系列中也有大半的咖啡館來自於這本書。想想當初的結緣還蠻有意思的，寫到他都離開基隆市長任內了，我還寫不到一半....。坦白說，書中的咖啡館都算頗有水準，這才是我一路追下去的主因。

法星自家烘焙咖啡在網路上的評價頗高，即便離市區有一點遠，但生意也算是相當好，慕名而去的外地觀光客也是大有人生，比方說我這個咖啡門外漢。好吧，我承認我是想寫以前常吃的女中肉圓才去，順便去的。結論，目前我喜歡的基隆咖啡館前五。

店外滿是綠色植物，店裡有一點溫馨，空間不算大，卻隔出不同的氛圍，檯前咖啡香區、慵懶沙發區，窗前居家風，來得早可以選一個自己舒服的位子泡上一下午。

老闆看起來跟我一樣是家迷，細看應該是二代象的恰恰粉粉，店裡擺著許多恰恰、兄弟第二次三連霸的紀念品，網路間是象迷必朝聖的咖啡館之一。

感覺老闆又跟我一樣是日本控?奈良美智粉?有一點日風，有一點老宅文青風。

店裡有不少咖啡藏書、漫畫，這本韓國以咖啡館為主的溫畫頗有意思。幸福沒什麼特別的，周末睡晚一點，從容地喝一杯咖啡、再吃一口點心就是幸福。

店貓如卡通般的臉爆可愛，不知何許「名」也，就是有一點太幸福....。

咖啡豆是自家烘焙，選項不少，對於咖啡向來好喝不求甚解的我，就不搬門弄斧多扯蛋了。

除了咖啡外，也有一些加入酒精的咖啡、巧克力、及精釀啤酒。

 

拿鐵很細緻、很順口，奶和咖啡的比例對我來說也恰如其份，冰咖啡是老闆娘推薦的，我只記得是淺焙，果香、咖啡酸很是迷人，上面超細緻綿密泡沫好多好喝!

每日手作甜點的選項雖然不多，但也夠讓人選擇障礙發作，只好再請老闆娘推薦。

伯爵茶磅蛋糕，茶香四溢蛋糕體微微濕潤口感相當不錯，鮮奶油比較綿稀，甜度也恰如其份。

烤過的布朗尼，表面是討喜的微酥輕脆，味覺遠勝視覺，但也有可能是我本來就沒很愛布朗尼....特別是這幾年越來越吃不得鹹....。

烤過的司康我不確定是不是自己做的，但非常有水準，不管是微酥脆的外皮還是濕潤略綿的內層，甚至是自製的果醬都頗好，百香果醬、奶油一起上，好吃得亂七八糟!

 

法星自家烘焙咖啡(fb粉絲團):基隆市信義區崇法街12號，電話:0908 050 799，營業時間:10:00-19:00(星期六日到22:00、星期四休)

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