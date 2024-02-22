宜蘭礁溪景點還真不少，龍潭湖幾乎是回宜蘭常常到訪的地方，除了有美麗湖景之外，更棒的是有大碗公溜滑梯與餵魚活動，為了餵魚這項目，老早就在車上備好魚飼料，買一大包來分裝，實在是好用又划算！所以只要回宜蘭，三不五時我們就會來報到！
龍潭湖原名為大埤湖，是宜蘭五大湖中最大的天然湖泊，三面環山，湖面近20公頃，步行環繞龍潭湖一圈約2.8公里，路面平坦好走，周邊有也有不少廟宇與登山步道！環湖一圈大約是50-60分鐘。
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內容目錄
龍潭湖風景區 停車
- 設有收費停車場，大客車每次100元，小客車每次50元
※為便利民眾及推廣運動風氣，每日18:00至次日08:00開放免費停車。
【自行開車】
1.國道5號：行駛國道5號(北宜高)，過雪山隧道由頭城交流道下往台9號方向，接大坡路二段，再轉大坡路及環湖道路即可到達礁溪龍潭湖。
2.省道台2線：行駛省道台2線至壯圍，沿四城聯絡道，接大坡路二段，再轉大坡路及環湖道路即可到達礁溪龍潭湖。
【大眾運輸】
1. 於宜蘭轉運站搭乘「【1783】宜蘭─龍潭(經大坡)」，於「龍潭站」下車即可抵達。
※每日行駛(車程約20分鐘)，發車時間06:10、07:15、09:20、12:20、15:20
2. 於宜蘭轉運站搭乘「【綠15】宜蘭轉運站─大礁溪橋」，於「龍潭湖」站下車即可抵達。
※每週六、日行駛，發車時間自08:00-18:00，每半小時一班
★上列乘車資訊以宜蘭勁好行網站為主，如有異動恕不另行通知。
龍潭湖風景區 周圍環境介紹
入口前有商店出租單車可以環湖，還有賣些小點心與魚飼料。
小商店旁就是停車場。
龍潭湖風景區 入口處起點
天氣好很適合來這散步、野餐！之前繞湖面散步時，還看見露營車都來了！
龍潭湖也是個自然教室，湖中生態有一度絕跡的圓吻鯝魚，現今被保育的相當好！每年端午前後就是鯝魚的繁殖產卵期。
當天正好有白鷺鷥當麻豆給大家拍攝，好多人都搶著拍。
優美的身形與姿態。
龍潭湖風景區 木棧道餵魚
橋面上更能欣賞到魚群，好多人都在這餵魚(大碗公旁)，假日人多魚都被餵飽了，建議可以在往裡面走，後段的魚肚子比較餓！
我們當然也準備了魚飼料，但成效不佳，魚群肚子很飽！
龍潭湖風景區 大碗公溜滑梯
原名”龍掌坡”的大碗公溜滑梯，以平滑不規則的45度傾斜圓弧造型，大人小孩都超愛玩的！
別說小孩愛玩，大人也玩得很開心啊！
每到假日湖邊也會有現場音樂演奏，聽著優美的旋律，欣賞湖面風景，看著孩子玩大碗公的開心笑容，享受這樣的下午時光，幸福感十足！
龍潭湖風景區 資訊
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉環湖路1號
- Google地圖
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