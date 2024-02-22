桃園牛肉麵推薦這家聚豐軒老劉原汁牛肉麵，桃園有很多赫赫有名的牛肉麵老店，譬如永川牛肉麵、小木屋牛肉麵、巧合珍牛肉麵、老大秋牛肉麵等等，有許多喊得出名號的知名牛肉麵，不過其中也有比較低調的牛肉麵老店，可都是在地老饕們的最愛，今天介紹的這家聚豐軒老劉原汁牛肉麵便是其中之一

聚豐軒老劉原汁牛肉麵｜交通方式、停車資訊

聚豐軒老劉原汁牛肉麵就位在桃園安東街上，附近有蠻多路邊停車格跟收費停車場可以利用，停車還算方便，門面看起來蠻氣派的，招牌是古意盎然的牌匾，上面還有聚豐軒老劉原汁牛肉麵的歷史介紹，目前已經傳承到第三代了，是1980年老劉創立，算一算已經有40多年的歷史了

聚豐軒老劉原汁牛肉麵｜用餐環境

用餐環境不大，但也是充滿歷史感的感覺，我們到的時候是下午三點半，沒想到生意還是很好，很多在地人上門內用或外帶，小小的店面好不熱鬧

聚豐軒老劉原汁牛肉麵｜菜單

聚豐軒老劉原汁牛肉麵先去找位置，然後自己填單給店員，有內用跟外帶菜單不要拿錯了唷，牆壁上也有價目表，牛肉麵最便宜竟然只要120元，然後招牌牛肉麵就是120元肉量加大而已，不是什麼特殊口味啦，然後還有一些滷味、小菜可以點也都不貴

滷味櫃，可以先來這邊看一下有什麼滷味可以點，牛筋、牛腱、牛肚看起來都很入味，魯蛋也很受歡迎，我們來的時候已經賣完了

醬料區，除了一般醋、醬油、香油外，還有有兩種醬料、辣籽油跟辣牛油，辣牛油是加牛肉麵用的，絕對要加，加了會有紅燒牛肉麵湯頭的味道唷

接單後老闆就開始煮麵了，在門口就可以聞到牛肉湯的香氣，煮好的麵加入牛肉後，再現沖熱騰騰的原汁牛肉湯，撒上蔥花、酸菜就上桌了

聚豐軒老劉原汁牛肉麵｜推薦餐點

我們點了招牌牛肉麵、牛肉湯餃還有一些小菜，上菜速度也很快，這都是小碗的份量，老實說已經跟別人大碗差不多了

招牌牛肉麵，當牛肉麵端上桌時，可以看到許多整齊排列的牛肉片，展現了他們對細節的重視，湯品嘗起來清淡且有清燉的風味，帶來一種清爽清甜的口感，牛肉質地柔嫩且不乾澀，厚度適中，而且吃起來還有一定的嚼勁，整體口感非常出色

麵體是稍微細的拉麵，Ｑ中帶嫩，出乎意料很容易吸附醬汁，搭配牛肉湯口感非常均衡和諧！是我喜歡的拉麵口感

吃完原味可以加點辣牛油，一加下去湯頭瞬間變得非常濃郁，而且牛油香氣非常足，比起原汁，我更愛加了牛油的湯頭！

牛肉湯餃，牛肉湯裡面加了十顆水餃，水餃都是自家包的，個頭也不小，是韭菜口味的水餃，然後我比較驚奇的是，這水餃泡牛肉湯裡竟然不爛，吃起來還是很有彈性，牛肉湯滲入水餃中，加上濃香鮮甜的韭菜水餃內餡，好吃！

滷牛腱、牛肚，有夠好吃！尤其是滷牛腱，一整個肉質鬆軟又入味，一咬下去還有滷汁感，沾點辣籽油更好吃，然後牛肚很Ｑ嫩，吃起來同樣也是非常入味好吃

滷蘿蔔，這個超厲害！是放在牛肉湯熬煮，白蘿蔔都有挑過，吃起來完全無筋，有夠軟嫩的，然後還吸飽了原汁牛肉湯的鮮味，必點！

聚豐軒老劉原汁牛肉麵真的是出乎我意料的好吃啊，尤其是他的牛肉湯頭，根本可以一麵兩吃，原汁清甜猶如清燉牛肉麵一般，加了辣牛油瞬間就變成紅燒牛肉麵，有夠讚的！小菜的水準也非常高，聚豐軒老劉原汁牛肉麵推薦給大家！

聚豐軒老劉原汁牛肉麵

地址：桃園市桃園區安東街87號

電話：0932 091 046

營業時間：11:00–20:00（週一公休）

聚豐軒老劉原汁牛肉麵FB

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