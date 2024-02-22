隱藏在阿里山的失落之地「眠月線」，究竟有什麼魔力讓大家不論平日、假日都爭相前往，本篇將揭開眠月線的神秘面紗，帶大家一探眠月線的美麗與哀愁。出發眠月線之前，先讓我們搞懂「登山路線」、「交通方式」，「沿途停留景點」以及「如何申請入山&登山注意事項」吧！

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阿里山眠月線重新開放了

許多山友喜愛的阿里山眠月線的木板道在經過整修後，終於在2022/5/1重啟了！但阿里山眠月線有進行入員管制人數，從每日500降載到350人，以降低路線交會時所產生的風險。

阿里 山眠月線， 走入歷史的迷蹤

早期眠月線的開發是日本政府為了運送山下砍伐的巨木而建造，後為了發展觀光，在民國72年時開始使用古老的蒸汽火車載客，當時在國內外，都造成了鐵路迷的大轟動。而眠月線是阿里山鐵道支線之一，起於阿里山新站，止於石猴站，全長「9.2公里」，沿途共經過「24個橋樑與12個隧道」。

1999年因為921大地震，鐵路坍方而停駛，而後經過一番修復曾經短暫恢復通車，不料2008年又遭遇八八風災再度損毀，至今未再復駛。因為沿途的景色優美，且擁有森林、鐵道、車站、高空鐵橋等多重景觀，且坡度平緩，行走難度平易近人，如今已經成為了深受遊客喜愛的健走路線。

如何申請眠月線入園許可證

入園許可證申請

雖然進入阿里山國家森林遊樂區只需付入園門票（現場購票300元、線上購票優惠200元）不需要許可證，但因眠月線為台灣特有種一葉蘭的保護區，進入之前務必上林務局網站申請入園許可，選擇區域：「台灣一葉蘭自然保留區」。

【申請路徑】

林務局自然保護區域進入申請系統

【申請流程】

填表申請→抽籤（進入日期前14天）→審核（若被通知資料不全，須在期限內補件）→ Email結果通知

※管制人數為每日 350 人，超過人數就必須抽籤。需於 出發日的前5～60日前申請 。

走進眠月線必帶物品注意事項

眠月線畢竟不是專門設計給遊客的登山步道，而是因為鐵道多處坍方而停止行駛的路線，沿途雖擁有許多殘敗而美麗的自然景色，卻也同時意味著遊客必須更多注意安全問題，以下小編整理了一些大家都應該知道的注意事項，期待大家快樂遊玩的同時，安全的踩上歸途。

必帶物品

頭燈：隧道暗且無燈，有些地點有些微坍方，無法持手電筒的同時，攀爬過坍方處，因此頭燈是必備物品，出發前請確認頭燈的狀況及電量。

登山杖：行走高空鐵橋時，登山杖可以增加重心支撐點，並減少側風的襲擊。

雨衣與雨褲：山區時常有雨，一定要攜帶雨衣及雨褲(分離式)較好行走。

小背包：裝有飲用水與熱量補充零食。

注意事項

眠月線有2個水源處，一在第2號隧道的坍方處後，放置著可接山泉水的桶子；另一在24號橋前方，有水管可接水。若攜帶的水不夠，務必要注意此兩處水源。

山中濕氣較重，飄渺的山嵐增添了森林中的幽靜神秘之氣。但若真下起雨來，則不建議繼續行走，因為下雨將使鐵道變得濕滑難行，增加意外的發生率。

無論在何時何處，都務必遵守「看景不走路、走路不看景」的原則，雖然眠月線並不是難度很高的登山路線，但仍時有耳聞山友落谷的消息，在行走的過程中，仍需多加注意自身安全。

如行走鐵橋，建議只單向通行，勿擦身交會。

如此絕美的世外桃源，需要所有人的共同維護，請互相提醒彼此，隨手將自身垃圾帶走並且不帶走任何屬於大自然的東西，才能永保山林的之美。

阿里山眠月線交通方式

想進入眠月線之前，必須先抵達阿里山森林遊樂區，再搭乘約6分鐘的阿里山小火車，接著步行15分鐘(約1.8公里)到「沼平車站」，也就是眠月線入口，以下整理了阿里山交通方式以及阿里山小火車票價。

自行開車

國道三號297-中埔出口下交流道→ 沿阿里山公路（台18線）→ 遇嘉130鄉道後駛入→ 嘉130鄉道走到底左轉，繼續行駛阿里山公路（台18線）即可抵達。

大眾運輸

搭乘高鐵／台鐵／客運至嘉義後，再轉乘以下交通車前往阿里山

【台灣好行】

嘉義高鐵站2號出口搭乘阿里山-A線或阿里山線-A線（經奮起湖） 嘉義火車站搭乘阿里山-B線或阿里山線-B線（經奮起湖）

【公車】

火車站出發：

從嘉義火車站搭乘7322嘉義 ⇌ 阿里山路線，於阿里山站下車（部分班車繞行奮起湖）

從嘉義火車站搭乘7302嘉義 ⇌ 奮起湖路線，於奮起湖站下車 高鐵站出發：

從嘉義高鐵站搭乘7329高鐵嘉義站 ⇌ 阿里山路線，於阿里山站下車

阿里山小火車票價

全票100元，半票50元

阿里山小火車時刻表

＞＞查詢小火車時刻表

阿里山眠月線登山路線

阿里山眠月線步行路線一般以「沼平站」為起點，沼平站同時為祝山線與眠月線的起點車站，兩條支線共用約3公里的鐵路後才分開，因此想步行眠月線的遊客們，一定要注意避開祝山線小火車，也就是觀日列車的行駛時間。

在「3公里處十字分道」上選擇「左邊」的鐵道，便是眠月線的步行路線了。途經過若干個隧道後，便會到達「5.4公里處塔山站」，塔山站有著木造岸式月台，也是許多遊客選擇搭營過夜的地方。在這裡露營，或許也能更好的體會當年琴山河合博士眠於月下的情景。

過了塔山站後，將再次面對兩條分岔的小徑（延著「阿里山→」的記號，將會前往「石夢谷」，並登上塔山三角點後返回阿里山公路，但這不是我們的目標。）因此選擇「另一條小徑」將會到達「眠月站」，眠月車站已被煙沒於深山荒林中，只剩兩個被鐵網圍住的站房，最後來到終點「石猴車站」與觀景台，原有的石猴像因為921地震的關係，只剩下身體留下了。

到達石猴車站後，本次的眠月線之旅也就到達了尾聲，全長9.2公里的眠月線，一路起伏僅約100公尺，相當平緩好走，單程行走時間約為4-5小時，有些人也會選擇設計成兩天一夜的野營之旅，除了沿途美景之外，阿里山的日出與星空，也別具看頭值得體驗。

走入 眠月線裡的 絕美停留點

曾一度消失在世人眼前的眠月線，近期因許多網友分享在「夢幻鐵道」、「迷霧森林」、「神秘隧道」等熱門景點美照，再度成為嘉義熱門旅遊景點之一，接著來看看哪幾個是行經眠月線必留下足跡的地方吧！

大塔山步道

從沼平車站出發後，前段路程的林相皆以「杉木」與「柳樹」為主，高直聳立於鐵路兩旁，形成了一條蓊鬱的綠色森林步道，由於這裡是步道的開端，大家都尚未呈現辛苦狼狽的狀態，在這裡多拍幾張森林仙子的美照，再繼續接下來的行程吧！

第1號明隧道

出發後約「4.4公里處」，即會看到「第一號明隧道」，這裡是眠月線的第一個坍方處，從山壁上落下的土石，將隧道主體一切為二，如今此處已經安上了鐵梯及繩索等安全裝置。從來處拍攝的角度，卻剛好能將坍方巧妙的遮掩住，拱型的隧道完美的鑲嵌於山壁上，搭配上藍天與綠林，正是旅客最喜愛的打卡點。

▼眺望遠山的景色，雲霧繚繞，美不勝收。

高空鐵橋

眠月線全長共有24個高空鐵橋，短則數公尺，最長可達近60公尺，有些與谷底的高度有二、三十公尺高，因此過橋時務必要小心腳下，對於有恐高症的旅客來說將是一個挑戰。然而，雖然行走的挑戰較大，高空鐵橋的美景卻是大家都無法錯過的，生命力極張的小草，從廢棄鐵橋的縫隙中長出，人工與自然的產物，此時居然完美的融合在一起了，頗有一種蒼桑之美。

山洞隧道

眠月支線建造在山裡，自然經過許多的山洞隧道，如今這些隧道上爬滿了綠色枝葉，走進這些幽暗的隧道，就彷彿走過了時空走道，時間停留在二十年前的那一場地震，再無人煙踏進這塊土地，只剩植物的滋長。