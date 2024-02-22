



宜蘭羅東美食【米糕枝】，以前要吃到真的要看運氣，因為這間愛開不開的隱藏版油飯，又被宜蘭在地人稱為幽靈油飯。之前是地方社團詢問度很高的小吃店，常常看到有人有人在問幽靈油飯今天有沒有開？生意非常的好，最近的營業時間似乎比較穩定。

羅東夜市美食 米糕枝 在哪裡

幽靈油飯就位在羅東夜市，營業時間分成兩個時段，早上晚上都可以吃到，附近很多停車場。

米糕枝(幽靈油飯)

電話：(03)9543306

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路三段268號

營業時間：06:00–11:00, 17:00–21:00 (星期二白天公休、星期一早上公休，會改來改去。)

食記：【宜蘭美食】米糕枝(幽靈油飯)，羅東夜市美食推薦

羅東夜市美食 米糕枝 內用環境

米糕枝的內用空間簡單樸素，位置不多，很簡單的幾張桌椅擺設。

米糕枝的營業時間，以前營業時間不固定，所以才有幽靈油飯之稱。

羅東夜市美食 米糕枝 菜單價錢

米糕枝就賣油飯跟魚丸湯，來這吃飯完全不會有選擇障礙，直接來一套吧！

羅東夜市美食 米糕枝 油飯推薦

油飯 小($30)

油飯有大中小三種選擇，上面有油豆腐皮、豬肉條跟可愛的香菜，再淋上店家特製的甜辣醬，傳統的味道很受歡迎。

米糕枝的油飯，米心較硬，很多人不習慣，但我很愛這口感，飽滿實在。

魚丸湯($30)

30元的魚丸湯裡面有三顆包著肉餡的福州魚丸，搭配著油飯吃還不錯。

曾經在地方社團討論度蠻高的幽靈油飯 米糕枝，是當地非常熱門的人氣小吃，以前吃都要靠運氣，最近的營業時間似乎比較穩定，不管早上或晚上都有營業，有興趣的人可以去吃看看。

米糕枝(幽靈油飯)

電話：(03)9543306

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路三段268號

營業時間：06:00–11:00, 17:00–21:00 (星期二白天公休、星期一早上公休，會改來改去。)

食記：【宜蘭美食】米糕枝(幽靈油飯)，羅東夜市美食推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

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