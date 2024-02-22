有時，離開自己熟悉的區域往不同的地方前進，也許能有些小驚喜哦！

嗯，那日我們往離我們不遠，但我們較少前往的區域「楊梅」前進，

在吃過早午餐後，本想著在戶外閒逛，

沒想到天氣變了，讓我們改變了戶外的行程，轉往室內，

也就是如此，所以意外發現了楊梅街上的一間小店「麥売珈琲洋食菓子」

從門外看的時候，還真的感覺像是日本路過的小店，

但入內後才發現別有洞天....。

麥売 珈琲・洋食・菓子 (麥Mai咖啡)

自家烘焙咖啡|網美咖啡廳|日系咖啡廳|必吃下午茶|精品咖啡豆|手作甜點

粉絲頁：https://www.facebook.com/Maimaicafe356

地址：326桃園市楊梅區新成路23號

電話：034884905

營業時間：11:00~20:00

店休日：星期二、星期三

麥売珈琲洋食菓子的前身是「麥Mai咖啡 」，

應該也在當地開了好幾年，後來才搬至這裡，且裝潢風格略有不同；

我當初在google map上找到時，是看到有人說這裡的咖啡很厲害，

甜點也都是店家自己做的.......

而下午茶，我想喝杯好咖啡跟吃甜點，

也就是因為這樣才發現了這裡

推開「麥売珈琲洋食菓子」門入內後，

白色調的空間，挺寬敞且明亮，

瞬間覺得還挺像是網美店（我想應該是網美們還沒有發現）

一開始我以為只有這個眼前看到的空間；

老闆娘問：是用餐？還是飲料？

我說：飲料，下午茶。

之後老闆就引導我們入座，不算大的區域，

有三種不同風格的座位區，

高腳椅、桌椅、木地板盤腿的座椅.....

嗯，其實這樣搭配並不會有啥不協調，但仍覺得有些秒，

畢竟，這三種座位風格區域差異甚遠呀！！

掃描桌上的QR code點餐（也有同步提供紙本菜單）

我好奇的問老闆娘（應該是吧？！）

用餐跟飲料的座位有啥不同後，

才得知後面原來還有位置；

哇！這房子也太....深遠（長）了吧？！

讓我想起，難道也是因為當年增稅是以面寬來收錢的嗎？

這房子真是太....長嚕（笑）

我穿過門簾，裡頭有洗手間，

還有一長廊，甚至還藏有一間和室包廂，

然後後面還有一個用餐空間跟廚房......

天呀！這.....也太奇妙了，

且座位區的設計又是另外的風格，

裡頭有好幾桌正在用餐，

嗯，看來是在地人熟悉的店，

我想，應該只有我不是住楊梅，而是外地來的觀光客吧？！

後來，吃喝了飲料跟蛋糕，如果店在家附近，

我想，我應該會常光顧吧？！

店在離楊梅火車站不遠，這應該算是楊梅的市區吧？！

那日點了杯手沖咖啡，這裡的手沖也能做拿鐵哦！

我們點的是淺中培 音樂之父 NT130元，

另外一個似乎是自己不常見的馥列咖啡（Flat White ）NT110元，

還有一個當季的草莓香緹戚風蛋糕 NT170元，

結帳時發現這裡是沒有收服務費的呦！

音樂之父我在網路上看過許多家賣豆子，

不過這可是第一次點，意外的對味；

我家皮皮也說喜歡，好喝，

哈哈哈，我們喜歡喝手沖咖啡，

不見得能全都喝出上頭標示的那些滋味，

以順口、對味與否還評判喜愛

不專業，但這就是我們喝咖啡的方式（笑）

當然，我自己是對裝盛的食器會有更多的喜好

馥列咖啡（Flat White ）印象中在咖啡店並不常見，

應該是之前星巴克有推過，所以讓有些人注意了起來吧？！

後來，還真的在咖啡館見到的似乎不太多

Flat White 其實是一種介於拿鐵與卡布奇諾的混種咖啡，

同樣以濃縮咖啡為基底加入牛奶調配，

有著卡布奇諾的雙倍 espresso與拿鐵中蒸氣奶泡，

卻更為薄透地輕輕覆在咖啡上層。

Flat white 如卡布奇諾的濃郁香氣，比拿鐵更為輕盈的綿密奶泡，

成為重度咖啡因成癮者心目中的完美比例。

（我喜歡上桌時的香氣，嗯，真的很明顯，也很迷人）

據說，Flat White 來自 1980 年代注重精品咖啡文化的紐澳地區，

自二次大戰後迎來了許多歐洲移民，

他們將義式濃縮咖啡傳入，發展出自成一格的咖啡延伸飲品。

嗯，喜歡拿鐵的朋友們，

如果也喜歡咖啡的香氣與味道，可以試試看哦！

草莓香緹戚風蛋糕 口味算是偏日式，也較不甜，

老闆娘說：她們有接蛋糕訂製，看著吧檯內的老闆除了咖啡外，

連蛋糕的裝盛跟製作好像也是他，

哇！也太....厲害嚕！

這裡咖啡好，甜點也還不錯，

今日簡單吃吃，也許下次要來吃飯囉

在google map上瞧見竟然都是稱讚這裡的餐飲好吃，

我想著之後要來吃飯時，

就遇到了兩群進出的在地人帶著外地來的朋友，

一桌是吃玩，很滿意的在店內拍網美照；

另一組，則是剛要進去，說這裡東西好吃....

嗯，果然是在地人的愛店吧？！

楊梅，感覺最近也越來越多可愛的小店，

之後有機會再來探店嚕

今日先記錄下來初訪的紀錄，

有去楊梅的朋友們，可以去「麥売珈琲洋食菓子」試試哦！！

..............................吃喝玩樂，沒有終點

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