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台中北區｜最美可頌店！文青老宅氛圍，平價下午茶好選擇｜Lilliane Bakery莉莉安可頌烘焙專門店漫漫日和店

2024-02-22 16:40:52 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：138
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窩客好文

貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：201篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 北區

造訪商家：Lilliane Bakery莉莉安可頌烘焙專門店漫漫日和店
place台中市北區進德北路110號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中北區｜最美可頌店！文青老宅氛圍，平價下午茶好選擇｜Lil

 

最美可頌店繼台北店後，也開來台中了！剛開幕時IG被洗版~都是在拍這家莉莉安可頌！不只環境氛圍優美，食物也平價美味，重點是不限時！與好友點個可頌+飲料不超過$300元，就可以愜意度過悠閒午後！

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這篇環境照完全大於食物照！因為真的太美了~從裡到外的美~風格也是我喜歡的日系雅緻風格~

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庭院還有一個盪鞦韆可以拍照

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一樓用許多燈飾點綴，也多了許多暖色氛圍，一旁還有飾品販售~都是偏復古的款式

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甜點櫃及可頌櫥窗真的好療癒，看得讓人食指大動！

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個人覺得可頌的價格算是蠻平價的，份量超大一顆！

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再來到二樓用大面積採光，就算室內沒有很多燈光也不覺得昏暗！

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除了一樓販賣的飾品以外，二樓也有販售許多古物、杯盤等

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一旁也有烤箱可以回烤~好方便！

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莉莉安可頌菜單

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麵包、可頌價位都在櫥窗內的小牌子，所以拍個收據給大家看看價位

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推薦窗邊位！陽光灑落有夠美！！！看我拍了好幾張XD

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我們也有把餐點拿到陽台位稍稍拍照，真的是太美了

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檸檬糖霜可頌$90

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可頌真的超大顆！外酥內蓬鬆~切開還會回彈至原尺寸~檸檬糖霜酸甜可口

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葡萄丹麥$100

推薦要好拍好吃的人可以點丹麥，而且這顆葡萄丹麥，我原以為是葡萄切面擺放在上面而已，結果竟然都是半顆半顆的無籽白葡萄在卡士達上面，料超實在！！！

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吃起來鬆軟！裡頭還有內餡~似乎是藍莓，整體甜度也不會太高！

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草莓小福$60

這是結帳完後發現的，所以不在前面的收據單上，超大顆的草莓大福怎能不試試！草莓新鮮多汁，搭配紅豆內餡甜度也不會太高~好好吃！

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綜合莓果氣泡飲$140／黑糖茶歐蕾$160

氣泡飲的粉色漸層好美~而且使用水果冰磚，不會越喝越淡，整體偏酸甜~

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黑糖奶茶也有奶泡漸層好看好拍！

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整體來說，很推薦假日與好友來度過悠閒午後，不只環境優美、氣氛愜意、食物美味，重點超好拍！店家有沒有在注重空間美感～完全可以看得出來！

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【 Lilliane Bakery莉莉安可頌烘焙專門店漫漫日和店 】
店家FB ｜ https://www.facebook.com/LillianeBakery/
店家IG ｜ https://www.instagram.com/lillianebakery/
地址｜ 台中市北區進德北路110號
電話｜04-23608172
營業時間｜10:00-20:00
低消一杯飲料


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