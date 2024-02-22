最美可頌店繼台北店後，也開來台中了！剛開幕時IG被洗版~都是在拍這家莉莉安可頌！不只環境氛圍優美，食物也平價美味，重點是不限時！與好友點個可頌+飲料不超過$300元，就可以愜意度過悠閒午後！

這篇環境照完全大於食物照！因為真的太美了~從裡到外的美~風格也是我喜歡的日系雅緻風格~

庭院還有一個盪鞦韆可以拍照

一樓用許多燈飾點綴，也多了許多暖色氛圍，一旁還有飾品販售~都是偏復古的款式

甜點櫃及可頌櫥窗真的好療癒，看得讓人食指大動！

個人覺得可頌的價格算是蠻平價的，份量超大一顆！

再來到二樓用大面積採光，就算室內沒有很多燈光也不覺得昏暗！

除了一樓販賣的飾品以外，二樓也有販售許多古物、杯盤等

一旁也有烤箱可以回烤~好方便！

莉莉安可頌菜單

麵包、可頌價位都在櫥窗內的小牌子，所以拍個收據給大家看看價位

推薦窗邊位！陽光灑落有夠美！！！看我拍了好幾張XD

我們也有把餐點拿到陽台位稍稍拍照，真的是太美了

▼檸檬糖霜可頌$90

可頌真的超大顆！外酥內蓬鬆~切開還會回彈至原尺寸~檸檬糖霜酸甜可口

▼葡萄丹麥$100

推薦要好拍好吃的人可以點丹麥，而且這顆葡萄丹麥，我原以為是葡萄切面擺放在上面而已，結果竟然都是半顆半顆的無籽白葡萄在卡士達上面，料超實在！！！

吃起來鬆軟！裡頭還有內餡~似乎是藍莓，整體甜度也不會太高！

▼草莓小福$60

這是結帳完後發現的，所以不在前面的收據單上，超大顆的草莓大福怎能不試試！草莓新鮮多汁，搭配紅豆內餡甜度也不會太高~好好吃！

▼綜合莓果氣泡飲$140／黑糖茶歐蕾$160

氣泡飲的粉色漸層好美~而且使用水果冰磚，不會越喝越淡，整體偏酸甜~

黑糖奶茶也有奶泡漸層好看好拍！

整體來說，很推薦假日與好友來度過悠閒午後，不只環境優美、氣氛愜意、食物美味，重點超好拍！店家有沒有在注重空間美感～完全可以看得出來！

【 Lilliane Bakery莉莉安可頌烘焙專門店漫漫日和店 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/LillianeBakery/

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/lillianebakery/

▸ 地址｜ 台中市北區進德北路110號

▸ 電話｜04-23608172

▸ 營業時間｜10:00-20:00

▸ 低消一杯飲料



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