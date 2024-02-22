為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 『高雄。誠拉麵』～鳳山文山特區／醬油湯底／可免費加一球麵

『高雄。誠拉麵』～鳳山文山特區／醬油湯底／可免費加一球麵

2024-02-22 17:46:45 銀菁夢 人氣：105
share
窩客好文

銀菁夢

發表篇數：653篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 鳳山區

造訪商家：誠拉麵まこと
place高雄市鳳山區文鳳路21號﻿
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

誠拉麵22.jpg

2023/12/05((二)

誠拉麵　高雄市鳳山區文鳳路21號　營業時間：平日17:30~21:00，假日11:30~13:30／17:30~21:00／週四公休　臉書

誠拉麵01.jpg

某天下班和男友騎車要去家VASO弘，經過這間誠拉麵忽然改變心意來試看看新店，座位剛好剩下靠窗的一桌，真幸運！

 

誠拉麵02.jpg

門面很寬闊，擺了很多椅子要給候位的客人坐。

 

誠拉麵03.jpg

誠拉麵04.jpg

板前的位子弄的好像酒館，就差在燈光了。

 

誠拉麵05.jpg

誠拉麵06.jpg

貼心提供冰開水及溫開水兩種選項。

 

誠拉麵07.jpg

每桌都有幾瓶調味粉↑

 

誠拉麵08.jpg

較特別的是店家自製的蒜頭醬，敢吃蒜頭的人千萬不要錯過。

 

誠拉麵09.jpg

誠拉麵10.jpg

誠拉麵11.jpg

誠拉麵12.jpg

誠拉麵13.jpg

誠拉麵14.jpg

叉燒飯50元（限量）
跟我想的不太一樣，以為是片狀的，沒想到是丁狀的，有炙燒過，多了焦香味，加上特製的蒜頭醬更是好吃喔～

誠拉麵15.jpg

誠拉麵16.jpg

清湯醬油拉麵（並）220元
男友點的，他吃最清爽的口味，肉片給的大方，加上青葱及洋葱提味很加分，筍乾選的很好耶！鮮嫰好吃。

誠拉麵19.jpg

誠拉麵18.jpg

麵條軟硬度也可以選↑

 

誠拉麵17.jpg

極濃湯醬油拉麵（中盛）270元
中盛有多半顆溏心蛋，叉燒更大片，吃起來更滿足。

 

 

 

誠拉麵20.jpg

極濃湯真的超級濃，而且也偏鹹喔！我就愛偏日本的口味。

 

誠拉麵21.jpg

太鹹太濃不用怕，店家可以提供清湯給客人稀釋，一碗湯就變兩碗湯啦！哈哈！
我和男友都有加半球拉麵，吃起來很有飽足感，開心鳳山又一家好吃的拉麵了～

 

 

『高雄。櫻月sakura MOOM』～拉麵、日式咖哩／家庭式小餐館／平價又美味

『高雄。村豚拉麵』～可線上取號／日式拉麵／湯頭超濃郁／可免費加一球麵

『高雄。豐王日式拉麵』～湯頭超濃郁／自助點餐機／鳳山好吃拉麵／一人一座位

『高雄。九湯屋拉麵』～多家連鎖分店／平價拉麵／多種湯頭

 


檢視較大的地圖

 

文章標籤
高雄美食 高雄餐廳 鳳山美食 鳳山餐廳 誠拉麵 鳳山拉麵
創作者介紹
創作者 銀菁夢 的頭像
銀菁夢

銀菁夢幸福網




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

『高雄。良品冰室』～鳳山日系質感冰店／季節限
延伸閱讀
｢麵屋 壓軸｣✚有著拉麵風情的鍋燒意麵。
 沾墨點落
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up