2023/12/05((二)

誠拉麵 高雄市鳳山區文鳳路21號 營業時間：平日17:30~21:00，假日11:30~13:30／17:30~21:00／週四公休 臉書

某天下班和男友騎車要去家VASO弘，經過這間誠拉麵忽然改變心意來試看看新店，座位剛好剩下靠窗的一桌，真幸運！

門面很寬闊，擺了很多椅子要給候位的客人坐。

板前的位子弄的好像酒館，就差在燈光了。

貼心提供冰開水及溫開水兩種選項。

每桌都有幾瓶調味粉↑

較特別的是店家自製的蒜頭醬，敢吃蒜頭的人千萬不要錯過。

叉燒飯50元（限量）

跟我想的不太一樣，以為是片狀的，沒想到是丁狀的，有炙燒過，多了焦香味，加上特製的蒜頭醬更是好吃喔～

清湯醬油拉麵（並）220元

男友點的，他吃最清爽的口味，肉片給的大方，加上青葱及洋葱提味很加分，筍乾選的很好耶！鮮嫰好吃。

麵條軟硬度也可以選↑

極濃湯醬油拉麵（中盛）270元

中盛有多半顆溏心蛋，叉燒更大片，吃起來更滿足。

極濃湯真的超級濃，而且也偏鹹喔！我就愛偏日本的口味。

太鹹太濃不用怕，店家可以提供清湯給客人稀釋，一碗湯就變兩碗湯啦！哈哈！

我和男友都有加半球拉麵，吃起來很有飽足感，開心鳳山又一家好吃的拉麵了～

『高雄。櫻月sakura MOOM』～拉麵、日式咖哩／家庭式小餐館／平價又美味

『高雄。村豚拉麵』～可線上取號／日式拉麵／湯頭超濃郁／可免費加一球麵

『高雄。豐王日式拉麵』～湯頭超濃郁／自助點餐機／鳳山好吃拉麵／一人一座位

『高雄。九湯屋拉麵』～多家連鎖分店／平價拉麵／多種湯頭



檢視較大的地圖

文章標籤