台中伴手禮推薦朱惠妃手製生巧，頂級生巧克力專賣店，16種口味讓人驚艷，其中三款有酒味的巧克力真的超好吃，檸檬口味也很特別，包裝精美超適合送禮。

朱惠妃手製生巧 店家資訊

地址：台中市南屯區大墩十四街267號

電話： 04 2320 6897

營業時間：11:30–20:00（周日公休）

這間朱惠妃手製生巧是台中新開的生巧克力專賣店，超愛吃巧克力的我怎麼能錯過，店面很有質感，滿滿的粉紅泡泡也很吸睛，巧克力包裝也很精美，真的很適合送禮耶，門口還有提供座位可以休息，買完巧克力還可以跟朋友坐在外面聊個天一起享用。

朱惠妃手製生巧位在南屯區大墩十四街上，是說我覺得店名好可愛，原本看著字覺得很難念，念了幾次發現是＂豬會飛＂，馬上就記起來且再也忘不了了，怎麼這麼可愛啦。

朱惠妃手製生巧 價錢/口味

總共有16種生巧克力口味，基本款的生巧克力，有62%、65%、75%、80%四種，%數越低的甜度越高，如果喜歡吃苦甜的巧克力可以選75%或80%歐，然後有點ㄎ一ㄤ系列就是傳中說的有酒味的巧克力，其中大人物是加白蘭地，喜歡喝酒的可以選這款，其他口味還有抹茶、檸檬、百香果、蔓越莓等水果口味也很吸引我，還有季節限定的巧克力也好誘人。每種都想吃有選擇障礙啦。

玻璃櫃裡面也有16種口味的展示，很多特殊口味讓人好心動，且在玻璃櫃裡面看起來更有質感了。

朱惠妃手製生巧 現場試吃

店內有提供現場試吃的巧克力，每天都有不同品項可以試吃，沒有全部都有，但我們當天吃到大概6種，想說第一次來全部吃一輪在決定選什麼口味，覺得沒試吃還好，一試吃完都好好吃，通通都想買，有選擇障礙好困擾，小朋友才做選擇，我全都要啦。

是說就在我歡樂試吃品嘗生巧克力的途中，聽到後面來的客人快狠準的買了有機玫瑰，當我聽到店員說剩最後一盒的時候心涼了一半，突然覺得限量的有點珍貴，是不是剛剛到的時候應該先買起來再慢慢試吃，有機玫瑰怎麼那麼夯啦，第一次沒經驗，下次來就知道了。

另外一邊外表看起來都長的一樣的生巧克力，但裡面成分都不同，基本款的就超好吃，我自己喜歡偏甜的巧克力，就很適合62%跟65%，喜歡苦甜一點的就選75%跟80%。

然後我老公對這三款有加酒的生巧克力十分感興趣，梅好時光、花樣年華、大人物這三款就是有酒的巧克力歐，但意外的酒味沒有到很重，是大眾會喜歡的口味。當天有試吃到花樣年華，立刻決定要一盒。

買生巧克力基本都會附簡易型的保冷袋，小尺寸剛剛好，裡面還有放保冷劑，這樣帶回家還是維持在冷藏狀態。

記得要冷藏5~7度C，不要拿去冷凍歐，然後因為裡面有含乳成分，記得部要離開冷藏超過30分鐘，外盒都有寫熱量，一顆不到20卡好像還可以，吃起來不會很罪惡(誤)。但我建議剛從冰箱拿出來的時候，先放個五分鐘後再吃，我個人喜歡口感比較軟的生巧克力。

以前買的生巧克力都是基本款的那種，第一次吃到水果口味的生巧克力覺得很特別，咖啡色的是有酒味的花漾年華，粉紅色是蔓越莓，黃綠色的這個是檸檬口味。三款都超好吃的很推。

朱惠妃手製生巧 花樣年華$480

這款花樣年華巧克力，裡面有櫻桃調酒，酒味不會過濃，我覺得很剛好，真的是生巧克力加一點調酒提味，讓生巧克力吃起來更有層次感，但如果本身很喜歡酒味的建議買大人物，裡面加的是白蘭地酒味會更明顯，兩款我都滿喜歡，我們白蘭地那款預計要送人，包裝精美分量剛好，因為保存期限只有五天，所以這樣一口一顆分著吃剛剛好。

朱惠妃手製生巧 蔓越莓生巧克力$480

蔓越莓口味的生巧克力，是粉紅色的好夢幻，然後每一盒都會附贈一個螺旋造型的叉子，這個叉子的造型也是店家的LOGO滿美的說，很有設計感，蔓越莓口味也很好吃，酸酸甜甜的有戀愛的感覺，女生一定會很喜歡，讓巧克力甜而不膩。

朱惠妃手製生巧 檸檬 生巧克力 $520

最後這個檸檬生巧克力我也覺得很驚艷，竟然還有檸檬皮點綴看起來也太好吃了吧，真的是視覺與味覺的雙重享受，檸檬搭配的是白巧克力，檸檬的酸加上白巧克力的甜，真的超搭，根本靈魂伴侶阿，覺得這間生巧克力專賣店很有創意，讓我想把其他口味都吃一輪了，以上分享給大家囉，過年快到了，要送禮可以考慮這間生巧克力唷。

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店家/景點資訊

店家名稱：朱惠妃手製生巧

所在地址：408臺灣台中市南屯區大墩十四街267號

營業時間：一 二 三 四 五 六 11:30-20:00

店家電話：04 2320 6897

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