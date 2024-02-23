每年元旦紫南宮錢母發放活動，總吸引大批信眾漏夜排隊，今年排隊人潮更是打破以往紀錄，吸引超過12萬名信眾；排隊人龍長達8公里，也因車流量過多還一度出現交通嚴重阻塞打結。

紫南宮自2012年龍年首度推出鍍金、鍍銀的招財錢母，於去年剛好完成一輪生肖年。

邁入第13年又回到龍年之始，紫南宮特別邀請專門以雕「龍」為創作主題的雕塑家官勝彬大師，無償提供其創作專利產權給紫南宮做為今年祈福祥幣。

錢母以『龍抱風雨』為主題，藉以傳達龍為子民們擋風遮雨，讓人民生活安居樂業、風調雨順之意。

📣 紫南宮龍（甲辰）年〝 呷平安丁酒活動〞

（照片來源／紫南宮粉絲團）

已經延續百年的南投竹山紫南宮「吃丁酒」活動，今年還是延續防疫原則沒有提供現場用餐，而是發放調理包讓民眾帶回家享用。

廟方準備6萬包麻油雞冷凍料理包，可以供12萬名信眾吃平安，吃素的民眾廟方也會有提供素包、素粽和麵、米糕等料理。

「呷平安丁酒」活動於2月25日當天上午9點將在水濂瀑布前停車場開始發送（送完為止）

📣紫南宮捐血送錢母2月活動資訊：

（照片來源／紫南宮粉絲團）

元旦來不及排隊領錢母的朋友免驚，紫南宮持續舉行「捐血贈錢母」活動，鼓勵大家踴躍捐血，為紓解缺血問題盡一份心力。

只要捐血 250CC 即可獲得『龍年銀錢母』一個、捐血 500CC 可獲得『龍年金、銀錢母』各1個。

每個月官方都會公布詳細捐血時段，詳細日程可參考紫南宮粉絲團公告。

粉絲團👉 點我

🐉113年紫南宮龍年錢母套組開箱

▍龍年金、銀錢母

2024年甲辰龍年錢母圖案設計以「雙龍搶珠」為主軸，象徵「龍轉好運現祥瑞」錢母在紫南宮加持下，也能讓信徒因應龍的祥瑞而如意安康。

錢母幣正面為土地公聖像，背面為祥瑞聖龍。

元寶立座造型，擺放展示更方便，錢母可轉動式設計，頗有財源滾滾的寓意，既討喜又吉利。

錢母也可卸下隨身攜帶喔！

▍龍年套幣精裝組

套幣精美底座由龍雕塑家官勝彬大師精心雕塑，作品取名為「龍抱風雨」，傳達「龍」能為廣大子民擋風遮雨，庇佑全民都能安居樂業、風調雨順、富庶平安，讓土地公為信眾們帶來平安、富貴。

今年套幣組廣受民眾好評讚譽，不管在整體質感與藝術價值都大大升級。

栩栩如生的金龍，活靈活現十分霸氣好看。

側面有大師簽名，特別具有收藏價值。

▍龍年琉璃項鍊

龍年項鍊以葫蘆造型設計，葫蘆與「福祿」的諧音相同，象征福禄雙全、健康長壽。

項鍊以琉璃材質鑲上純金土地公聖像，附999純金保證卡。

▲正面

▼背面

拿到錢母記得到紫南宮過一下香火乞求保佑

▍金筍迎客廣場

號稱最豪華的七星級廁所，痾‥下次有機會再介紹廁所內的裝潢。這次先帶你們欣賞廣場上的竹藝金龍

竹山燈會主燈每年都由紫南宮提供，今年另外在紫南宮七星級廁所前廣場，擺設竹藝造型金龍，供遊客觀賞（由薪傳獎大師：劉興澤製作）

▼夜間加上燈光投射更好看（下方照片來源／紫南宮粉絲團）

時間還早；人潮未至，街道略顯冷清。

逛累了來杯咖啡，紫渴止渴！

🥤紫渴（紫南宮店）🏡地址：南投縣竹山鎮大公街57號

🏡南投竹山紫南宮

📫地址：南投縣竹山鎮社寮里大公街40號

🔗粉絲團：連結

🔗官網：連結

☎️電話：（049）262–3722

服務時間：07：00–21：00



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