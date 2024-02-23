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【台北】Fun Tower｜日式烤布蕾可麗餅，女孩們的下午茶｜柴貓趴趴走

2024-02-23 09:03:21 柴貓趴趴走 人氣：234
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窩客好文

柴貓趴趴走

發表篇數：374篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：Fun Tower
phone09-09139134
place台北市中山區南京西路14號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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「Fun Tower」日式可麗餅，
全都是現點現做，
烤布蕾用火槍畫出的香氣，
每一口都是幸福的享受；

【台北】Fun Tower｜日式烤布蕾可麗餅，女孩們的下午茶
【"Fun Tower"】

【Fun Tower】
地址：台北市中山區南京西路14號號B1
電話：0909139134
營業時間：11:00~22:00
【Fun Tower】粉絲專頁

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【台北】珈琲 寶山｜氣氛滿點懷舊系咖啡廳，大人味的提拉米蘇｜

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「Fun Tower」
位在誠品南西店B1，
才剛剛下手扶梯，
就看到圍了整圈客人，
大家都盯著甜點師手中的可麗餅XD

【台北】Fun Tower｜日式烤布蕾可麗餅，女孩們的下午茶
【抵達"Fun Tower"】

【台北】Fun Tower｜日式烤布蕾可麗餅，女孩們的下午茶
【大家都虎視眈眈XD】

【台北】Fun Tower｜日式烤布蕾可麗餅，女孩們的下午茶
【所有可麗餅都現點現做】

選擇口味也很多，
除了經典口味，
還有烤布蕾或冰淇淋選項，
我點了一個"提拉米蘇烤布蕾"；

【台北】Fun Tower｜日式烤布蕾可麗餅，女孩們的下午茶
【口味參考】

【台北】Fun Tower｜日式烤布蕾可麗餅，女孩們的下午茶
【冰淇淋口味很受歡迎】

甜點師在鐵板上，
畫了一面完整的餅皮，
依序放進鮮奶油、巧克力冰淇淋，
最後再布蕾上灑滿糖粒，
用火槍烤出漂亮的顏色，
"提拉米蘇烤布蕾"就完成了；

【台北】Fun Tower｜日式烤布蕾可麗餅，女孩們的下午茶
【我的可麗餅製作ING】

【台北】Fun Tower｜日式烤布蕾可麗餅，女孩們的下午茶
【火槍烤出薄薄脆皮焦糖】

【台北】Fun Tower｜日式烤布蕾可麗餅，女孩們的下午茶
【可麗餅食用教學】

結成焦糖色的烤布蕾，
脆甜的口感和微苦可可粉很搭，
內裡藏著的冰淇淋一同吃下，
完美下午茶就在這一口；

【台北】Fun Tower｜日式烤布蕾可麗餅，女孩們的下午茶
【沉甸甸的超可口】

【台北】Fun Tower｜日式烤布蕾可麗餅，女孩們的下午茶
【偏甜的口味很適合螞蟻族】

※後記：【Fun Tower】
位在誠品南西店B1，
店面位置還算好找；
所有可麗餅現點現做，
味道和我在東京吃到的很像，
甜食黨可以去試試看的店

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