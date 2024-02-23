「Fun Tower」日式可麗餅，

全都是現點現做，

烤布蕾用火槍畫出的香氣，

每一口都是幸福的享受；



【"Fun Tower"】

【Fun Tower】

地址：台北市中山區南京西路14號號B1

電話：0909139134

營業時間：11:00~22:00

【Fun Tower】粉絲專頁

※台北捷運懶人包｜ 淡水信義線美食

「Fun Tower」

位在誠品南西店B1，

才剛剛下手扶梯，

就看到圍了整圈客人，

大家都盯著甜點師手中的可麗餅XD



【抵達"Fun Tower"】



【大家都虎視眈眈XD】



【所有可麗餅都現點現做】

選擇口味也很多，

除了經典口味，

還有烤布蕾或冰淇淋選項，

我點了一個"提拉米蘇烤布蕾"；



【口味參考】



【冰淇淋口味很受歡迎】

甜點師在鐵板上，

畫了一面完整的餅皮，

依序放進鮮奶油、巧克力冰淇淋，

最後再布蕾上灑滿糖粒，

用火槍烤出漂亮的顏色，

"提拉米蘇烤布蕾"就完成了；



【我的可麗餅製作ING】



【火槍烤出薄薄脆皮焦糖】



【可麗餅食用教學】

結成焦糖色的烤布蕾，

脆甜的口感和微苦可可粉很搭，

內裡藏著的冰淇淋一同吃下，

完美下午茶就在這一口；



【沉甸甸的超可口】



【偏甜的口味很適合螞蟻族】

※後記：【Fun Tower】

位在誠品南西店B1，

店面位置還算好找；

所有可麗餅現點現做，

味道和我在東京吃到的很像，

甜食黨可以去試試看的店

⊕ 延伸閱讀：特色咖啡廳大收集⊕

►咖啡的秘密基地【Caffe Fiore 咖啡花】

►濃濃復古風情茶館【南街得意】

►老宅療癒系咖啡廳【好人好事x七二劇場】

►新竹最美書店，綠意的美好【或者蔬食】

►雙柴坐鎮日式古宅咖啡廳【斗宅揀茶舍】

​