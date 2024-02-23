2024台北燈會在西門町，展區從西門捷運站到北門站，一出站就可以欣賞城現光龍，每晚18:00起每半小時展演一次，這裡原來就好逛好買好吃，現在加上燈會就更熱鬧了，可以順遊最新開幕POP MART泡泡瑪特西門町旗艦店，每回來必吃銅板美食成都楊桃冰、天天利蚵仔煎、千暉鵝肉店、幸福堂等，完成賞燈美食購物一日遊。

西門町最新開幕：POP MART泡泡瑪特西門町旗艦店，挑高五層樓超好逛的～影片分享

騎乘Ubike，是台北最佳賞燈的最佳工具。

台北西門町到處都是燈會美拍場景。

捷運北門站展區有圓方之間、友好燈區、龍騰四海

捷運西門站展區有特色燈組「舞力全開」、「暢享魔力瞬間」、「紅樓紀事」等。

台北燈會主燈：城現光龍，即日起至2024/3/3 18:00-22:00 每30分鐘一場主燈秀。

全台最大的POP MART泡泡瑪特就位在西門町。

全球第3間旗艦門市，也是最大的旗艦店，挑高五層樓，每層樓都有不同巧思的設計，這裡有西門限定公仔，只有在這才買得到。

整間店也太好拍了，充滿各式各樣最新玩偶，也太可愛了，喜歡的朋友千萬不能錯過。

一層比一層讓人驚豔，別忘了一定要上來看看。

三樓有全台最大的MEGA珍藏館，POP MART迷一定要來，這裡展出了POP MART曾經販售過的大型公仔。

西門町必吃銅板美食：天天利美食坊

招牌必點：滷肉飯加煎蛋50元、雞蛋蚵仔煎70元、蘿蔔糕60元

西門町必吃銅板美食：千暉鵝肉店，影片分享

小菜一盤只要30元， 貢丸湯只要20元銅板美食。

鵝肉一盤現切只要140元，真是好吃又便宜。

西門町必吃銅板美食：每回來必喝的成都楊桃冰已經漲到50元，味道還是一樣美味～

天天利美食坊：台北市萬華區漢中街32巷1號；營業時間：10:30-22:30（周一公休）

成都楊桃冰：台北市萬華區中華路一段144-1號；營業時間：12:30-22:30

千暉鵝肉店：台北市萬華區成都路27巷27號；營業時間：12:00-21:30（周三公休）

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