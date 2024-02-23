2024台北燈會在西門町，展區從西門捷運站到北門站，一出站就可以欣賞城現光龍，每晚18:00起每半小時展演一次，這裡原來就好逛好買好吃，現在加上燈會就更熱鬧了，可以順遊最新開幕POP MART泡泡瑪特西門町旗艦店，每回來必吃銅板美食成都楊桃冰、天天利蚵仔煎、千暉鵝肉店、幸福堂等，完成賞燈美食購物一日遊。
西門町最新開幕：POP MART泡泡瑪特西門町旗艦店，挑高五層樓超好逛的～影片分享
騎乘Ubike，是台北最佳賞燈的最佳工具。
台北西門町到處都是燈會美拍場景。
捷運北門站展區有圓方之間、友好燈區、龍騰四海
捷運西門站展區有特色燈組「舞力全開」、「暢享魔力瞬間」、「紅樓紀事」等。
台北燈會主燈：城現光龍，即日起至2024/3/3 18:00-22:00 每30分鐘一場主燈秀。
全台最大的POP MART泡泡瑪特就位在西門町。
全球第3間旗艦門市，也是最大的旗艦店，挑高五層樓，每層樓都有不同巧思的設計，這裡有西門限定公仔，只有在這才買得到。
整間店也太好拍了，充滿各式各樣最新玩偶，也太可愛了，喜歡的朋友千萬不能錯過。
一層比一層讓人驚豔，別忘了一定要上來看看。
三樓有全台最大的MEGA珍藏館，POP MART迷一定要來，這裡展出了POP MART曾經販售過的大型公仔。
西門町必吃銅板美食：天天利美食坊
招牌必點：滷肉飯加煎蛋50元、雞蛋蚵仔煎70元、蘿蔔糕60元
西門町必吃銅板美食：千暉鵝肉店，影片分享
小菜一盤只要30元， 貢丸湯只要20元銅板美食。
鵝肉一盤現切只要140元，真是好吃又便宜。
西門町必吃銅板美食：每回來必喝的成都楊桃冰已經漲到50元，味道還是一樣美味～
天天利美食坊：台北市萬華區漢中街32巷1號；營業時間：10:30-22:30（周一公休）
成都楊桃冰：台北市萬華區中華路一段144-1號；營業時間：12:30-22:30
千暉鵝肉店：台北市萬華區成都路27巷27號；營業時間：12:00-21:30（周三公休）
台北迪化街美食│永樂市場銅板美食│迪化街年貨大街│巷子內才知道的在地美食│台北必比登推薦小吃│台北CP值高銅板美食天堂
台北士林必吃美食【天東86牛肉麵】跟著美食無間吃美食/號稱台北最好吃的牛肉麵/招牌必點天東爆筋牛肉麵每日限量
【2024台北華山最新免費展覽】Wonder猴World數位體驗/拉拉熊20週年特展/HELLO KITTY 50週年特展/史努比快閃店/2024台北最新打卡熱點
台北米其林必比登推薦【雙月食品社濟南店】台北捷運善島寺站美食/超浮誇滿滿雙月鮮蚵只要130元/招牌必點蛤蜊燉雞湯/冬天就是要來一碗滋補養生雞湯
台北華山銅板美食【有煎餃子館】鮮嫩多汁脆皮冰花煎餃/招牌必點鱻味蝦一尾/可以一次吃到多種口味的煎餃
王品全新日式頂級火鍋【旬嚐精緻鍋物】享受桌邊服務尊榮體驗/平日午間限定雙人商業套餐/加入會員送價值880元海贍星散壽司珠寶盒/一場極至奢華的美食饗宴
台北五星級大飯店住宿【台北晶華酒店】絕美高空露天溫水游泳池/星空電影院坐擁城市天際線/豪華客房享受貴賓禮遇/台北住宿最佳首選
台北五星級飯店早餐必吃【晶華酒店栢麗廳早餐】米其林綠星蔬活早餐吃到飽/享受奢華具美感美食饗宴/全台唯一CNN推薦飯店自助餐廳
台北高空景觀咖啡廳【101天空興波咖啡】台北最高101咖啡廳/88樓270度欣賞全台最美巿景/漫步在雲端享受高空下午茶饗宴
台北高空景觀餐廳【貳樓微風南山店】台版曼哈頓高樓城巿美景/一整排101景觀座位區/全玻璃鏡面彷彿飄浮在空中/大片落地窗飽覽落日藍調夜景
台北信義區平價鐵板燒【寅和鐵板燒】隱身台北巿區巷弄內人氣美食/捷運市政府站旁/可以自選青菜/精緻擺盤套餐220元起/台北CP值高鐵板燒餐廳
台北信義區早餐推薦【幸福的一天Happiness Day】招牌必點創意吐司/CREMIA濃醇奶香世界頂級美味/北海道冰淇淋之神品嚐幸福的滋味/台北療癒美食
台北中山美食【榕美樹館】新開人氣豆花專賣店/文青網美風豆花/隱身在心中山線形公園旁/夏日消暑甜品休憩用餐好所在
台北中山站必吃美食【YABI KITCHEN誠品南西店】瓦城旗下亞洲風味美食/可以一次吃到多國料理/全球50大必吃美食/燈光美氣氛佳情人約會餐廳首選
台北信義區吃到飽【義米蘭信義店】299起手作披薩炸物吃到飽/VIP服務親自送上熱騰騰餐點/自助吧無限量供應/台北CP值高義式餐廳
台北五星級飯店港式飲茶【圓山大飯店金龍餐廳】享用烤鴨多吃國宴級料理/有專人為你片鴨/台北101無敵景觀/極致奢華尊貴饗宴
加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf