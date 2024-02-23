隱身在桃園巷弄內新開一間麵食館，這裡的排骨蛋炒飯超好吃的，為桃園平民版鼎泰豐，地點就位桃園藝文特區附近，除此之外蝦仁蛋炒飯、蒽油餅、蝦仁蒸餃（包覆一整隻蝦子）、酸辣湯、牛肉餡餅（還會爆漿、噴汁）也都為招牌必點，用餐環境乾淨舒適，主要販售手工中式麵點，餐點均現點現做，為桃園必吃在地美食。

老張麵食館，隱身在桃園中埔一街上，每到用餐時間總是人潮滿滿。

每種蒸餃使用不同顏色的麵皮，鮮蝦蒸餃用紅麴麵皮。一顆顆紅色蒸餃，看起來超特別的～

老張麵食館顧名思議販售中式手工麵食，喜歡吃麵食千萬不要錯過。最新DM，實際DM以店家為主。

茶水、醬料、餐具自取，不收服務費。

還有各式小菜、飲品任君挑選

招牌必點：酸辣湯40元，、蒽油餅35元、牛肉餡餅50元的銅板美食。

蝦仁蒸餃100元，餡料中的有一整隻蝦子，和豬肉餡料搭配，享有多層次口感。

牛肉餡餅吃的時候要小心，咬下去會爆漿、噴汁，餅皮酥脆，內餡熱熱的很好吃。影片分享

招牌必點：排骨蛋炒飯130元，蛋炒飯上鋪著炸排骨，光看就很美味，沒想到吃起來更是讓人驚艷，粒粒分明呈現金黃色系的蛋炒飯不油不膩相當好吃，感覺一點都不輸給鼎泰豐。

二人一不小心點了滿滿一桌，平均每人不用180元就可以品嚐平價美食，為桃園CP值高麵食館。

老張麵食館：桃園市桃園區中埔一街330號；營業時間：11:00-14:00；16:30-20:30（周一公休）星期日只有11:00-14:30。

2024桃園燈會|一秒穿越古代|重現古代元宵氛圍|難能一見漢服市集|桃園燈會必拍夢幻網美景點|最新資訊分享

桃園藝文特區美食懶人包|桃園商業午餐|桃園早午餐|桃園在地人推薦CP值高餐廳美食

2024北部火鍋特輯|精選26家火鍋|北部必吃火鍋|吃到飽火鍋推薦|火鍋懶人包|推薦CP值高聚餐好去處

桃園餐廳特輯2024|情人節約會餐廳|桃園新開餐廳懶人包|推薦CP值高聚餐好去處

桃園藝文特區新開餐廳【陶阪屋】裝潢美氣氛佳/和家人一起共享美味關係/經典套餐668起享用7道精緻餐點/最新資訊分享/桃園約會慶生首選

桃園花草系餐廳【旅人咖啡館】桃園火車站森林玻璃屋/平價高質感餐廳/姐妹聚餐情侶約會好所在/桃園超夯IG打卡餐廳

桃園藝文特區火鍋【福柒涮涮鍋】新鮮野菜自助吧無限享用/268起就可以吃到飽/桃園CP值高火鍋店

桃園隱藏版美食【潮月沙茶匠私房麵室】Google高達4.9顆星/職人級乾拌麵/平價就能擁有一碗好麵/招牌必點白菜滷/現點現做用心堅持的好店

桃園藝文特區新開咖啡店【MINI.D COFFEE 同德館】挑高三層樓白色獨棟咖啡館/隱身桃園巷弄內有質感咖啡廳/桃園最新韓系咖啡廳

桃園藝文特區新開餐廳【桃司廚藝文店】平價享用高級鐵板燒/商業午餐百元初頭就有/桃園在地特色早午餐/桃園CP值高鐵板燒料理

桃園高空景觀餐廳【義式屋古拉爵】桃園遠百車站美食/在高空下享用義式料理/燈光美氣氛佳/桃園平價義式餐廳

桃園藝文特區新開咖啡店【凱莉日嚐】桃園平價網美餐廳/燈光美氣氛佳/這是一間傳遞幸福的咖啡廳/新開幕優惠活動/桃園CP值高早午餐

桃園藝文特區新開日式餐廳【漁匠日式料理】隱身在桃園巷弄內美食/隱藏版菜單/主餐加80元升等套餐/桃園CP值高日本料理

桃園南崁新開咖啡店【彼得好咖啡】清新明亮有質感咖啡廳/銅板價就有手沖咖啡/招牌必點早午餐拼盤145元起/桃園CP值高全天候可享用早午餐

2023桃園最新打卡點│桃園市圖書館新總館│一整層專屬兒童親子區│大片落地窗絕美舒適景觀座位區│桃園親子共遊最佳去處

桃園頂級和牛海鮮吃到飽【超夯川麻辣鍋蘆竹店】超夯專屬翼板舞衣芭比及貝殼海鮮盤/享受極至奢華的饗宴

桃園好好玩|2022桃園最新打卡景點|桃園景點懶人包|桃園景點旅遊推薦

桃園巿區秘境咖啡館【NxCoffee】隱身於虎頭山創新園區/獨棟白色小木屋/全台唯一智能現烘咖啡/2022桃園地景藝術節

桃園餐廳特輯2022|情人節約會餐廳|桃園新開餐廳懶人包|推薦CP值高聚餐好去處

桃園藝文特區新開餐廳【夯鴨响饌】超過60種餐點任意點/現點現做一鴨三响爐魚吃到飽/精緻餐點平日639起/桃園推薦吃到飽餐廳

2022桃園新開早午餐【41EARLYBAR桃園正光店】馴服你的早餐/招牌必點奶酥吐司/新開幕優惠活動/桃園CP值高早午餐

桃園文青日式早午餐【伍伍森】韓系有質感咖啡廳/隱藏於傳統巿場美食/2021桃園推薦早午餐

文章標籤