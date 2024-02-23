2024桃園燈會 終於壓軸登場啦！！超推薦一定要來走走逛逛，實在好美又好好玩～

每年必帶兄妹來玩的桃園燈會，今年在2/21號正式點燈登場啦！！第一天人潮越晚越多人，建議假日前往早點到會比較好停車，或搭接駁車也非常方便！

今年兩大展區特色非常鮮明，親子超推薦直攻 虎頭山創新園區，超好玩的互動燈具、漢服展演都在這裡！

南昌森林運動公園 則是有國內外藝術家的大型燈飾作品，尤其是巨大的異生物超萌超吸睛，大型燈光秀也是在這區唷～

來分享我們遊玩心得分享，交通資訊及燈會活動訊息也一起整理好給大家😊

活動名稱： 2024桃園燈會 『閃閃桃園 閃閃桃林』🏮

活動日期：2024/02/21～2024/03/03

點燈時間：平日18:00～21:30，假日18:00～22:00

活動地點：虎頭山創新園區、南昌森林運動公園

桃園燈會官網：https://lanternfestival.tycg.gov.tw/#/program/1

🚗 停車資訊（自行前往：汽、機車）

★虎頭山創新園區：早點到可以停對面的『三聖平面停車場』距離最近。

★南昌森林運動公園：推薦停大有路與至善街附近，停車場多也方便，距離展場近也不用爬好漢坡！

🚌接駁車：搭乘接駁車還能得到專屬限量的桃園燈籠喔～

★分紅、藍兩線接駁車，非常方便。

★發車時間：平日17:00~22:00，假日16:30~22:30，每班間距10~15分鐘（依人潮機動調整）

搭接駁車的限定好禮，小提燈質感感覺很不錯！

虎 頭 山 創 新 園 區

虎頭山創新園區是一個口字型，動線逛起來很順暢，不管順著走或逆著走每一個都能玩到拍到喔！

第一次來創新園區也要跟地標拍照一下，園區逛起來很舒服，道路平整推車也很適合！

★展區必玩的互動遊戲燈飾～

數位奇鏡盒

透過聲音或拍手可以讓燈光產生變化，地上還有設置繽紛的踩踏板，很像跳舞機，踩踏就換變換顏色，小孩在這裡都會瘋狂地跳躍超放電。

奇幻演繹

這區超受孩子歡迎，雷射光束創造出的不同視覺效果圖案、漸變色彩、幾何圖形，搭配音樂不停的變換，有種像007挑戰關卡的氛圍，既緊張又刺激好玩，但記得不要抬頭看光線喔！

光球奇遇（需要排隊進場，遊玩時間一次五分鐘）

室內的發光大球池是熱門互動項目之一，透過觸摸感應方式來影響光球變色效果，小孩在這區都玩瘋了！但記得球不要抬起來往上丟喔～

科技之幻境

打造電流為主題的沉浸式體驗，利用手揮動來創造出數位粒子效果，並透過手勢產生粒子互動改變路徑。這區還有懶人沙發可以坐著休息。有許多種不同的虛擬場景都很夢幻好拍～

波光幻彩

獨特光效的科技光柱，啟動感應按鈕，觸發光柱的效果，顏色的漸變、閃爍、流動，這區就沒那麼吸引兄妹了😂

數位探索之路

燈條間的電波光感向前傳遞，就像是心電圖般穩定作動，按按鈕就可以看到電流波動效果，兄妹覺得好有趣！

★展區必拍的燈飾組～

進展區第一個就是 光點漫遊 像滿天星點籠罩，象徵科技浩瀚星空，是美拍點之一。整個隧道不大，建議人像近拍會比較漂亮喔～

超喜歡這區的作品 科技光芒 就像螢火蟲在虎頭山綻放一樣，微微星點閃爍，既浪漫又神秘。可以將手捧著燈串，就像螢火蟲停在指尖般超夢幻！樹上還有年年有餘的燈飾超可愛，這區也設置了長椅可以休憩。

超可愛的小人偶有著各種擺拍POSE，最萌的燈飾就是 科技導覽員 了。專屬桃園燈會導覽員，指引穿越時空門，前往奇幻科技新世界！兄妹在這區一直模仿各個導覽員的動作，實在太可愛了！

電波融合 有四座大型燈飾都能進入擺拍，燈光不停的變換閃爍很有創意拍起來也很好看！

繽紛的手繪燈籠，也是每年熱門的拍攝點，每個手繪燈籠都獨一無二，也乘載了每個人的心願與祝福。

Ｈappy 龍

龍年當然有要有龍年燈飾，展區的龍年燈飾是Ｑ版的好可愛，還搭配了年年有餘燈組喔～

虎頭山創新園區以漢服展演貫穿整個園區，連攤販老闆都身著漢服超有融入感，一秒穿越古今，來到了宋代的上元節，元宵氛圍拉好拉滿！

還有漢服展演也非常吸引人，遊客也能付費參加漢服體驗，穿漢服提燈逛元宵，穿越時空的感覺超有趣！

點燈第一天還有精彩的舞龍舞獅跟打鼓表演，兄妹第一次看得目不轉睛！

今年展區還首度邀請在地神明移駕來此庇祐眾生，在這裡就可以拜眾神明，還可以線上求籤，也很有趣！我們求了財神爺得到了上吉籤，新年就有個好開始了。還有擲筊活動也超熱門，大人小孩都可以參加，有機會將發財金帶回家喔～

特 色 活 動 體 驗

限定活動猜燈謎：活動日期2/21～24，猜對就能獲得小禮物喔！有的還真的不好猜耶😂

美食區的範圍相當大，有吃有喝還有玩，逛燈會也是逛夜市的概念，吃飽喝足身心靈都滿足了！

南 昌 森 林 運 動 公 園

南昌森林運動公園主要以國內外藝術家創作的大型燈飾為主，大型的燈光秀表演每整點、半點都會展演！

澳洲藝術家團隊ENESS的《飛天交響樂》