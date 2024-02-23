CAFE!N 硬咖啡 - 全明星濾掛咖啡

每天上班都要喝兩杯咖啡的我，對於咖啡的品質與價格都非常要求，總是希望在預算內可以喝到一杯好喝、有層次的咖啡，而我找到了它！今天要跟大家分享一款來自「CAFE!N 硬咖啡」的「全明星濾掛咖啡」，冠軍單品、莊園配方、耶加雪菲三種頂級咖啡都包含在禮盒內，讓你每天用超商咖啡價格，喝到咖啡廳等級的美味！尤其聖誕節將至，作為禮物送給愛喝咖啡的同事絕對是100分的聖誕禮物！

全明星濾掛咖啡禮盒 $600

禮盒內容物有冠軍單品10包、莊園配方5包和耶加雪菲5包，每包10克共20包，包裝簡約有質感，保存期限18個月，讓你可以慢慢享用！

商城購買連結: 全明星濾掛咖啡 (20包/盒/3種風味)

冠軍單品

由台灣冠軍杯測師精挑細選而出的單品豆，水洗中深焙的處理，讓咖啡呈現香醇、微酸、苦味適中的完美平衡，在口腔中細細一品還有淡淡的花果香和焦糖香氣，是我很喜歡的韻味。

▼ 冠軍單品單喝就非常好喝，不過來點創意喝法也是不錯的選擇！使用新鮮牛奶作為基底，接著倒入咖啡以及打發的抹茶鮮奶油，一杯有著完美漸層的抹茶拿鐵就完成了！

▼ 抹茶拿鐵喝起來絲滑濃郁，咖啡的花果焦糖香、抹茶的焙茶香在牛奶的調和下層層堆疊，此時配上一口抹茶蛋糕就是美美的下午茶～

莊園配方

選用衣索比亞產的咖啡豆，使用日曬法中淺焙處理，口感較為輕盈，明亮的酸度同時有著熱帶水果、莓果香。

莊園配方的創意喝法，我一樣是使用鮮奶和咖啡作為基底，上面點綴一些鮮奶油，最後撒上oreo巧克力粉，一杯巧克力拿鐵就完成了！喝起來比較像奶蓋的口感，或許除了巧克力外，再加入一些起司粉也是滿不錯的組合！

耶加雪菲

最後一款是我非常喜愛的耶加雪菲！它使用來自衣索比亞最高等級 G1 的咖啡豆，經過日曬中淺焙處理，呈現出一杯充滿果乾、柑橘和紅茶等豐富香氣的咖啡。個人認為，耶加雪菲是這三款中最容易入口的一款，微妙的茶香和清爽的酸度使我每天都選擇以它來開啟新的一天！

▼ 夏天最適合來杯西西里咖啡，以耶加雪菲作為基底，簡單加上檸檬汁、氣泡水，以清新刺激的口感配搭檸檬咖啡香氣來趕走夏天的暑氣～

耶加雪菲濾掛咖啡 50入 $599

CAFE!N還有推出更高性價比的耶加雪菲濾掛咖啡50入組，與全明星濾掛的耶加雪菲相比，濃度、香氣雖然略顯不同，不過相比於市面上差不多價位的濾掛咖啡來說口感更為出色，而且每包濾掛咖啡的平均價格只要約12元！這麼超值的價格只有在好市多才買得到喔！

全明星濾掛咖啡適合搭配輕鬆的下午茶，為您帶來寧靜的品味時光；而好市多濾掛咖啡則適合在平日上班提神醒腦、注入活力，助你度過繁忙的工作日。兩者都是你不錯的選擇～

關於 CAFE!N 硬咖啡

『CAFE!N 硬咖啡』命名靈感來自於挑選咖啡生豆時，質地越硬表示品質越好，開幕後即與國內外各知名設計師和品牌跨界聯名，一次次創造各種驚喜，成為品味與潮流兼具的時髦咖啡品牌。

CAFE!N 的母公司為全台最大咖啡炒焙廠『源友企業』，30多年來致力咖啡與茶的溯源、研發應用和精緻加工，以高品質的原料與產品提供給客戶和消費者，每4杯咖啡就有1杯來自源友。

目前有16 間咖啡廳門市，同時開放線上商城訂購。

線上商城訂購連結:

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咖啡廳門市表:

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