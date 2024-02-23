周家燒麻糬，新竹城隍廟美食推薦。中午逛累了到城隍廟旁的品馨冰菓室吃個雪花冰，下午就有很多美食小吃攤販，其中周家燒麻糬也是我的口袋名單之一，每次假日去都看到這攤都在排隊，熱騰騰現煮大顆燒麻糬，滿滿餡料味道很香濃，配上花生粉就是很簡單的古早味小吃，沒吃過的朋友可以嘗試看看唷~

周家燒麻糬

地址:新竹市北區中山路75號

電話:0955-346-226

時間:13:00~20:00(週三休息)

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周家燒麻糬地址

新竹城隍廟集結超多美食小吃，假日都超級熱鬧，這是我第二趟來城隍廟繼續把上次沒吃到的口袋名單蒐集完，每次經過都在排隊的周家燒麻糬就是其中之一

周家燒麻糬價格

相較以前物價上漲真的很有感，原味燒麻糬2顆50元，有包餡的2顆60元，可以混搭

燒麻糬都會附上花生粉，可以選擇直接沾馬上吃或是分開放，必竟燒麻糬沾了花生粉放太久會反潮，整個大大影響口感

攤車裡面煮著滿滿的大顆燒麻糬，客人一直排隊，老闆的手從沒停過

周家燒麻糬口味

我挑選了花生芝麻各一顆混搭，花生粉是自己另外弄在旁邊的，趁熱現吃最好吃

芝麻口味燒麻糬

麻糬皮還滿Q的，且也不黏牙，芝麻餡味道非常濃郁，跟花生粉也很百搭

花生口味燒麻糬

我個人就很愛花生粉，麻糬外層整個撒好撒滿，吃起來超過癮

花生餡帶點小顆粒的扎實感，味道也是不錯吃，小份量來說這樣價格還可以接受，嘗鮮完周家燒麻糬，繼續在城隍廟尋找下一家美食。

店家資訊

周家燒麻糬

地址:新竹市北區中山路75號

電話:0955-346-226

時間:13:00~20:00(週三休息)

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