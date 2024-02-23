金雲堂人文茶館｜員林創意中式復古風茶餐廳，還能穿古裝享用景泰藍琺瑯鍋！

不用到中國就能感受復古中式氛圍，位於彰化員林的這家【金雲堂人文茶館】，是我深藏口袋中的特色名單，不只有創意又獨特的景泰藍琺瑯鍋，還有各式料理、下午茶和飲品可以享用，最棒的是還能免費體驗穿古裝，加上下午14:00~17:00都有供應主餐，隨時都能享受吃飯皇帝大的快感!

❤️會員活動❤️

1.入會即送紅油雲吞入會禮 2.生日送蛋糕 3.點數累積 4.平日飲品85折

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【金雲堂人文茶館】位於彰化縣員林市大同路上，超大棟的建築物讓人忍不住多看幾眼，鄰近員林車站、員林影城和員林農工，開車可停放於門口的停車場。(消費滿$300元可以折抵一小時/每台車折抵上限兩小時)

▼【金雲堂人文茶館】用餐環境充滿中國古風氛圍感，以適合4人~10人的座位為主，可以容納家庭或是大型團體聚餐，另外還有提供包場服務，以及熊貓配合外送在家也能吃。

▼【金雲堂人文茶館】同時結合了茶藝、珠寶、服飾及展覽，有興趣的話可以跟現場人員詢問選購。

▼【金雲堂人文茶館】還有免費的中國古裝能夠穿上體驗拍照，不只用餐還可以享受藝文氣息!

菜單

點我線上看菜單 : https://store.dudooeat.com/orderv2/menu/fe48f0f8d50445279848f0f6eb

酌收10%服務費

每人低消$100元

尖峰用餐時間90分鐘

餐點介紹

阿泰冬蔭功琺瑯鍋( 辣）豬肉💰389元

▼幾乎每桌都有點的招牌火鍋系列，使用質感的景泰藍琺琅鍋盛裝，擺盤瞬間充滿的儀式感，會附上白飯、茶飲及甜點，很喜歡這個阿泰冬蔭功湯頭，入口酸中帶辣相當開胃，能喝到泰式在地的香料精隨，附上的肉片份量也很實在，軟中帶勁配上白飯好過癮!

▼這次吃到的甜點是紅豆紫米，燉到軟爛好咬的紅豆，結合Q彈的芋圓好讚!

黃金嫩嫩雞腿排定食💰300元

▼黃金嫩嫩雞腿排定食包含白飯、湯品、小菜、時蔬、茶品及甜點，整份吃完會相當有飽足感，雞腿排炸到金黃呈現誘人色澤，厚度十足不失軟嫩感，趁熱咬下還會有肉汁!



青醬刀削松阪豬💰259元

▼中西合併的青醬刀削松阪豬，特別選用手工製作的彈牙刀削麵，咀嚼時更有口感，同時吸附著清爽的青醬，每一口吃起來都很有味道，頂頭的松阪豬更是不馬虎，上桌前事先炙燒充滿香氣，肉感彈牙，還會附上一碗紫菜湯和無糖茶~



爆漿QQ球💰89元

▼充滿古早風味的爆漿QQ球，以黃金地瓜及紫地瓜原料，口感Q彈好咀嚼，咬下去要小心會爆漿，不知不覺就會吃光光~

紅油雲吞💰99元

▼強力推薦必點這道紅油雲吞，用料實在吃得到一整隻鮮蝦，餡料飽滿帶點豬肉甜味，搭配辣香過癮的紅油超涮嘴，現在有做活動加入會員免費送!

抹茶鬆餅💰59元 巧克力鬆餅💰59元 肉鬆鬆餅💰59元

▼在網路造成高討論的超萌格子鬆餅，多款口味只要銅板價就能吃，新鮮現烤出爐酥脆軟Q，擠滿清爽又不膩的鮮奶油，再搭配微苦抹茶及濃郁可可點綴，超級好吃，另外還有鹹甜的肉鬆口味，伴隨美乃滋意外好對味!～

皇家玫瑰蜜桃水果茶💰130元 黄金蕎麥奶蓋💰100元 黑糖珍珠鮮奶💰130元

▼它們家的飲品都超大杯 ! 喝起來口味也能感受到用心，最特別的就是這杯漸層皇家玫瑰蜜桃水果茶，加入以蜜桃薰香過的玫瑰花，底部還有加入新鮮的百香果肉，風味淡雅不甜膩超耐喝~

用餐心得

兼具特色和口味的餐廳真的不好找，廣受全家好評的【金雲堂人文茶館】，從餐飲到環境氛圍都很優秀，不只可以讓大家大拍特拍，料理的口味也都不雷又好吃，同時滿足視覺和味覺的多重享受，很適合帶長輩或朋友一起來用餐!

店家資訊

金雲堂人文茶館

粉絲團 : 金雲堂人文茶館 FB 金雲堂人文茶館IG

電話 : 04-706-0516

地址：彰化縣員林市大同路一段457號

營業時間：11:00–21:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

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