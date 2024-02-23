森麵堂由米其林一星拉麵職人森住康二主廚指導，之前主廚插旗百貨時，我就曾朝聖過好幾次，到用餐時間經常一位難求，不用出國就能享用到米其林等級的拉麵，真是太幸福！

2024新推出的北海道海王拉麵，滿滿的海鮮根本就是痛風版拉麵，食材豐盛又新鮮，鮮甜干貝、逼啵北海道蝦卵、彈牙白蝦、肥美牡蠣、飽滿蛤蜊、QQ花枝圈，大海的精華通通一碗吃下肚～

高人氣的黑松露雞白湯拉麵，香氣十足，裏頭超大顆生食級干貝，搭配黑松露雞湯超match！舒肥雞肉叉燒軟嫩不乾柴，這一碗絕對是松露控不可錯過的美味～

喜歡關東風味，則推薦正油拉麵，看似簡單卻有著大大美味，豬叉燒入口即化不油膩，搭配筍乾增添爽脆度，湯頭有調整符合台灣人的口味，不會油膩很順口，吃上一口就欲罷不能！

森麵堂可以客製化，麵條軟硬度、湯頭鹹度都可以調整，胃口比較大還可以免費加麵一次。這家非常優秀的拉麵專賣店，非常值得到家來朝聖，貼心的店家也提供訂位服務，建議可以先訂位節省現場等候時間喔～

森麵堂簡單明亮的裝潢，在台北開業短短時間，就已經吸引超多名人到訪過，我這次挑平日晚上過來，一樣擠滿客人，可見這家的味道，多麼受到台北人的肯定～

明明用餐這天也沒有很冷，客人居然這麼多，而且很多客人都是回頭客，我隔壁客人還把所有口味都吃過一輪～難怪很多人說吃過一次就會被圈粉

店內有吧台桌及多人桌的設計，很多拉麵店面都超小或者比較昏暗一些，森麵堂走明亮清爽風，而且很適合多人聚餐，吃拉麵不再需要享受孤獨了

森麵堂菜單

餐點以現場掃碼為主，店家不斷研發新口味，每次來都有不一樣的驚喜，也可以鎖定官方IG掌握最新菜色~

掃碼點餐快速又不容易出錯，每一碗都可以客製化，麵條的軟硬、湯頭的口味都可以調整，吃完後也可以一次免費加麵(半球)，但我覺得本來的份量就很夠我吃了~

森麵堂提供信用卡、linepay、applepay等支付方式，忘了帶現金也不用擔心，有別於一般的拉麵店，森麵堂有親切的店員提供服務，所以需要額外加收10%服務費喔

北海道海王拉麵 基本款 $290

森麵堂2024新的創作就是這海王拉麵，敢稱為海王當然海鮮的用量不能很小氣，一定要充滿博愛放好放滿才過癮~

數一數裏頭的海鮮真的好多，圓滾滾花枝圈，多汁飽滿的蛤蜊跟蚵仔、還有一大顆紮實的干貝，上頭還撒滿北海道蝦卵！

麵條軟硬度剛剛好，吸附滿滿的海王高湯，吃起來有夠涮嘴～海鮮的精華通通有熬煮出來，湯頭不僅充滿海鮮的香氣，還有加入味噌，讓風味更加有變化～

我沒想過海鮮跟味噌這麼搭，裏頭還有玉米丁增添蔬菜甜味，怪不得越喝越滿足，又不會有油膩感，多重的海鮮的美味，點這一碗一次就可以吃個夠唷！

黑松露雞白湯拉麵 特盛SP $380

黑松露搭配雞白湯一直是我心中的完美組合，使用義大利產的松露醬、跟松露油，雙倍的松露香味特別猛烈，香氣特別迷人！

而且雞湯喝起來很順口，又不會過濃，口中有股淡淡的松露清香蔓延到每個角落，推薦要點ＳＰ特盛，超大炙燒干貝、雞肉叉燒，海陸的雙重美味同時滿足

拉麵吸收了松露雞湯的香氣，搭配軟嫩又有厚度的雞叉燒，雞肉跟雞湯在口中上演精采的雙人舞～

再來一顆巨無霸的北海道生食級干貝，軟嫩的干貝口感與上頭的蝦卵互補，在口中超有層次，這一碗頂級的拉麵值得來享受一下

正油拉麵 $330

森麵堂的正油拉麵，可以選擇台灣口味，高湯很溫潤不會太鹹，色澤呈現琥珀色，醬油香氣很吸引我味道抓得很剛好，鹹香不油膩，好吃到連高湯都喝個精光~

麵條吸附正油高湯的鹹香滋味，豬叉燒軟嫩輕輕一撥就化開，豬肉完全沒有腥味，肥瘦適中非常好吃，非常值得再額外加點！麵條搭配清爽的筍片一起入口，增添爽脆感，正油拉麵簡單的組合就是我心中的美味關東拉麵

雲吞一份六顆$95

吃拉麵當然不能少了餃子類美食，我超喜歡吃日式拉麵店的雲吞，外皮特別Ｑ彈，跟台灣常見的大餛飩外皮口感不同，相當有彈性一顆接一顆～

上頭淋上胡麻醬料，鹹中帶甜，胡麻香氣十足，推薦可以把加點的麵條，跟雲吞攪拌享用，別有一番滋味～

雲吞的肉餡相當紮實，肉質頗有彈性，不會乾柴或油膩，每一顆都是真材實料。下次我還想試試看森麵堂的煎餃，看起來也相當好吃！

可爾必思$35

吃完拉麵後別忘了來杯爽口的飲品，可爾必思的乳酸，可以除去口中的食物味道，吃完這麼多美食也不會很膩，而且一大杯只要３５價格頗親民～

冷泡綠茶$50

這個綠茶看似平凡，沒想到完全都不苦澀，茶汁溫潤又滑順！跟我印象中的綠茶完全不同，吃完拉麵喝上一杯是解膩的絕佳聖品

一問才知道老闆特選科伊桑綠茶，沒有咖啡因，喝完一大瓶也不用擔心睡不著～森麵堂真的太好吃了，好期待之後還有甚麼新作品，屆時要再來朝聖～

森麵堂 5大特色

1. 米其林一星拉麵職人森住康二主廚指導的「森麵堂M.M Taipei」，在台北還原日本關東風拉麵，好味道令人驚艷，一到用餐時間經常一位難求，不用出國就能享用到米其林等級的拉麵！

2. 2024新推出的北海道海王拉麵，滿滿的海鮮根本就是痛風版拉麵，海鮮真的好新鮮，鮮甜干貝、逼啵北海道蝦卵、彈牙白蝦、肥美牡蠣、飽滿蛤蜊、QQ花枝圈，大海的精華通通吃得到！

3. 黑松露雞白湯拉麵香氣十足，超大顆軟嫩生食級干貝，搭配黑松露雞湯超match！舒肥雞肉叉燒軟嫩不乾柴，松露控絕對不能錯過～正油拉麵是日本家常拉麵，看似簡單卻有著大大美味，豬叉燒入口即化不油膩，搭配筍乾增添爽脆度，一吃就欲罷不能～

4.麵條可以選擇軟硬度、鹹度也可以調整台灣人口味，胃口比較大也可以免費加麵一次。日本品牌在地化，怪不得廣受好評，平日一開門一位難求，是台北拉麵控相當喜歡的關東風拉麵！

5. 吃拉麵之外，還有煎餃跟雲吞也都是必點美味，雲吞外皮Q彈餡料飽滿，淋上胡麻醬滋味超好~飲品有酸甜開胃的可爾必思、冷泡綠茶使用無咖啡因的科伊桑綠茶，清爽解膩餐後一定要來一杯

💭店家資訊 森麵堂MORIMENDOU M.M TAIPEI

🏠地址: 台北市大安區東豐街52號1樓

🚌交通: 捷運大安站5分鐘

☎️電話: (02)2704-6358

⏰時間: 1130-13:30 17:30-20:30

😪公休: 無休

💰消費: 現金、信用卡、linepay、applepay

👛優惠: 免費加麵一次

💬FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550024035601

💬IG: https://www.instagram.com/morimendou/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406823721

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