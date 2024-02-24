小東門。蒸烤鮮飯食是一家很有特色的食堂，結合蓋飯、串烤、炸物、炒港式公仔麵及鍋物等多樣化美食

店家也是東門市場最初進來創業的四大天王店家之一，多年來提供新創意美食~

像是吳宗憲憲哥超愛吃的＂波波蛤”，接著是川味炒公仔麵、滿滿蚵仔的避風塘蚵仔蓋飯等

“海陸麻辣飛天麵＂更是IG熱門打卡新美食！

從晚餐時間到宵夜都有美食等著大家來，快跟著小米一起去看看吧

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👉小東門蒸烤鮮飯食位置及停車方式

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小東門。蒸烤鮮飯食位於東門市埸內，這裡是年青人喜愛來到這裡創業的地方，裡面晚上越來越熱鬧了~

開車朋友可以停府後街及稅捐處停車場。

👉小東門蒸烤鮮飯食環境介紹

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店內氛圍很有日式風格，在大紅燈籠及流行曲陪襯下很有氣氛，在吃飯時會讓人忍不住想喝兩杯XD

除了街邊小桌，還有室內冷氣房可以用餐

小東門有圓桌及長桌可任意合併，所以人多人少來用餐都不是問題，如果很多人聚餐建議先行電話預訂唷。

另外也有提供外帶～

👉小東門蒸烤鮮飯食菜單目錄搶先看

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來看一下菜單吧，主食類有豬肉、雞肉、鰻魚蓋飯，由於份量有限，大家在下班晚餐時間比較買得到唷，太晚去要看運氣 XD

不過想吃宵夜的朋友還有烤物、炸物、蒸炒海鮮湯品等，都是很下酒的菜色唷

👉小東門蒸烤鮮飯食用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟好友們一起享用一桌滿滿的美食

新品麻辣蝦麻香帶辣的口味，加上鮮美彈牙的蝦子，下酒又下飯

蝦殼剝完後，蝦肉一定要沾滿醬汁更夠味喔！

麻辣鮮蚵仔蓋飯(199元) 新鮮蚵仔清燙後拌入嚴選四川漢方麻辣配方，麻香醇厚，辣而不燥，入口甘香醬汁！

滿滿的蚵仔很滿足，下飯又補身體啦

一推出就很受歡迎的麻辣海陸飛天麵，現在為了不吃辣的朋友，推出了醬爆海陸飛天麵(299元)，適合2-3人一起分食！

小彤用意念發功讓麵都飛起來了 XD 飛天麵一上桌讓大家拍個不停

滿滿的蛤蠣和豬肉吸附鹹甜醬汁後，口感更加鮮甜

豬肉片嫩中帶點嚼勁吃起來很過癮~

超浮誇的火焰燒酒雞(299元)是吃鍋精選！

點火時拍照是不是超帥呢？

299元一鍋有這麼多料非常划算，而且是有真正藥材與蔬菜清湯一起熬煮，其實怕酒味的朋友不用擔心，因為大火燒完後只留下酒香卻不會有酒味。

而且米酒是藥材的藥引，引去許多甘甜與大骨清湯融合在一起很好喝

有先用薑片爆炒過的雞腿肉很嫩又有雞肉甜味，配上蛤蜊、蔬菜等湯頭變得超甜，喝完身子都熱起來 可以…..(謎之聲:噓！)

清炒水蓮(150元)是限量品，叫來解解膩是很不錯的選擇，很能吃辣的朋友可要叫辣炒唷，會辣到你很過癮～

主食及海鮮類以外，還有很多下酒菜炸物及烤物水準都很不錯，小米推一下玉米筍(70元) 、炸唐揚雞(140元)及三角骨(60元)

玉米筍爽脆帶鹹香很好吃～

最後烤物要推一下，小東門就是多樣化，每次來都可以吃到不同的美食

右起烤甜不辣(30元)、汁感烤雞翅/2隻(95元)、雞肉串(50元)、牛肋條(65元)、烤豆干(30元)、松阪豬(50元)。

豆干看起來雖然普通，但要看師傅的烤功及醬汁調配，這裡的師傅很會烤，不會烤太乾或太濕，而且都有讓醬汁入味

小米特愛牛肋條，嫩中帶嚼勁的口感~

雞翅有脆皮的口感下飯又下酒

小米很喜歡的有內餡的雙色包心地瓜球(60元)，有芋泥或地瓜泥當內餡，外脆內軟是小朋友最愛

其他炸物、點心就給大家參考啦！

炸蘿蔔糕(25元)

富貴逼人炸湯圓(40元)

烤玉米(60元)

以下是之前的食記回憶！

醬燒牛肉蓋飯(180元)，炙燒後的牛肉香氣更濃郁，吸附鹹甜日式醬汁很下飯

溫泉蛋強勢回歸啦！

口感滑嫩的溫泉蛋是老饕最愛，尤其是濃稠的蛋黃與炙燒牛、白飯一起吃很對味

超浮誇的泰式爆爆蝦丼飯(249元)，上頭有10隻根島蝦排排站，加上溫泉蛋和黃金泡菜等配料，都快看不到飯了呢

採用傳統粗放養殖的根島蝦，不吃人工飼料，只吃海洋綠色生物長大，生長環境和過程相當原始喔！

根島蝦裹上炸粉油炸金黃酥脆，加上泰式酸辣醬汁，爽口、解膩又好吃

小彤使出可以量出”平均尺寸15公分”的手來測量，爆爆蝦大概有6公分長喔

黃金泡菜是手工製作的，全程自然發酵，帶點微辣的甘甜風味，搭配著吃很解膩。

肥腸蓋飯 (199元)，串烤肥腸加上蓋飯是很滿足的一道飯食

啵啵蛤(250元)也是老闆從澳門想要帶回來的口味給大家品嚐，這是澳門很流行一道順德菜＂卜卜蜆＂～

4年前東門市場第一家開賣的小東門還帶給憲哥吃，憲哥可是吃得很開心唷

後來也有東門市場其他店家來模仿XD

來看憲哥的VCR！

會叫波波蛤是因為當白胡大骨湯頭煮開時，會看到蛤蜊一起波波聲的打開會有很療癒畫面

本身白胡椒湯頭就有甜味帶一點點胡椒香就不錯喝了，再加上蛤蜊的鮮味汁汁及菜菜甜味好喝又解酒唷，此外豬肉用的是台灣霜降豬，是有脆度口感～

這是啵啵蛤2.0(399元)，有更多的海鮮吃很爽唷！

烤章魚腳 (90元)，軟嫩又Q彈的口感，配上日式風味的醬料是很棒的下酒菜

👉小東門蒸烤鮮飯食營業時間地址

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🌟店家資訊: 小東門-蒸烤鮮飯食

🏠地址: 新竹市東區大同路86號 (東門市場1082室)

☎️訂位及外帶訂餐專線： 03-5237883

⏰營業時間：週一至週五 17:00-22:00,週六至週日 10:00-22:00

(無服務費/現金交易/可外帶)

粉絲團： 小東門-蒸烤鮮飯食

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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