不只是晚餐、宵夜時段，晚上至清晨六點前，也可以吃得到烤魚、小龍蝦、鱸魚湯、鮑魚雞湯等海鮮料理

這家隱身在脆皮甜甜圈內的「無店家料理-深夜烤魚」，以往提供線上預訂、外帶，現在也有內用座位囉~

從晚上六點到清晨六點都吃得到海鮮料理，很適合來續攤大啖海鮮、大口喝啤酒

店家有跟外送平台、車行配合，無論是打牌、KTV唱歌都可以叫外送來加菜。

快跟著小米一起去看看吧。

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👉無店家料理-深夜烤魚位置及停車方式

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無店家料理-深夜烤魚除了可以外送，也可以至中央路上的內用店用餐

內用店就在巨城對面的脆大爺脆皮甜甜圈。

👉無店家料理-深夜烤魚環境介紹

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宵夜時間在如此繽紛可愛的空間吃著烤魚料理挺特別的

店內的樂高積木公仔都是老闆娘自己一顆顆拚起來的，想要購買的話可以詢問老闆娘喔

有小小兵、海綿寶寶、哆啦A夢、Hello kitty耶！

不想花時間拼積木的朋友可以跟老闆娘直接購買，此外也有沒拼好的積木回去自己DIY~

👉無店家料理-深夜烤魚菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

光是魚類料理就有蒜辣魚、剁椒魚、鹽烤魚、麻辣水煮魚等多種選擇。

想要吃泰國蝦的朋友這裡有各種泰國蝦料理，也有小龍蝦耶

還有鳳螺、絲瓜蛤蠣、烤生蠔、湯品等等~

非常適合宵夜時間來用餐，喝完酒可以來喝個熱湯解解酒喔

第一次來的朋友可以參考排行榜

外送訂餐可以掃描QR code加入line叫餐，餐點由888車行外送，點三樣餐點可折抵100元車費，等於免外送費囉，是不是很超值呢。

脆皮甜甜圈營業時間是中午12:30至晚上10點，來這邊除了吃烤魚料理，還可以享用脆皮甜甜圈、包餡多拿滋喔

👉無店家料理-深夜烤魚用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤、阿群、Alice和弟弟來吃宵夜美食，飯後還有甜甜圈當甜點挺特別的

外送的話會用蓋子密封，所以拿到的時候都還是熱熱的喔。

愛吃辣的朋友小米首推椒麻小龍蝦(450元)，份量不少

光看這紅通通的顏色就讓人口水直流~

對愛吃辣的阿群來說，小龍蝦小麻小辣的辣度是很能接受的

店家還貼心附上手套方便食用~

手套的包裝讓我們有點害羞，看起來很像是XX套 (謎之聲:不要歪樓喔 XD)

天秤小暖男阿群還貼心地幫我們剝殼。

建議大家吃小龍蝦的身體就好了，頭部就不要吃囉

剝殼後的小龍蝦沾上麻辣醬汁，又麻又辣超過癮的，是很棒的下酒菜。

醬汁不要浪費，可以跟店家加點泡麵或竹筒飯，沾著湯汁一起吃超開胃的

烤魚料理有蒜辣魚、剁椒魚、蒜頭魚、檸檬魚、胡椒魚、鹽烤魚共6種。

今天吃的是鹽烤魚(450元)，店家使用超大條的吳郭魚，魚身內有滿滿的蒜頭、薑絲等調味料，吃起來比較沒有腥味

肉質多汁甜美，搭配蒜頭一起吃特別地香，而且魚刺較少，食用上挺方便的 是很好的下酒菜XＤ

烤生蠔(450元)小米很喜歡耶，一份有八大顆，每一顆都很肥美飽滿

烤至7-8分熟，一口咬下爆汁又甜美~

沾上芥末醬油，滋味更加鮮美喔！

愛吃泰國蝦的朋友，這裡有許多選擇，共有鹽烤、剁椒、蒜頭、胡椒和檸檬五種口味

剁椒泰國蝦(450元)是愛吃辣的朋友必點的，大概是中辣的辣度，濃郁的辣香在宵夜時間是很好的下酒菜~

泰國蝦以母蝦為主，老闆引進的是南部蝦子，肉質較為彈牙~

蝦膏偏少，主要吃的是蝦肉

大家記得剝完蝦殼後，沾上滿滿的辣椒，一口咬下真的辣得非常過癮

不吃辣的朋友可以點檸檬泰國蝦(450元)，有檸檬的清香，酸V帶甜讓蝦肉更鮮甜

檸檬泰國蝦記得再沾醬汁來吃，也很下酒喔！

愛喝酒的朋友，小米很推薦胡椒鳳螺(450元)配酒

每顆鳳螺都很大顆，吃起來有脆度的口感，帶有黑胡椒的辛香和嗆辣，真的很下酒喔

炙燒奶油干貝(450元)，鮮貝有干貝的甜味及彈牙的口感，再加上黑胡椒提味，也是很棒的下酒菜

小米問老闆說這些料理都很下飯耶，有沒有賣白飯?

老闆說他們沒有賣白飯，不過有竹筒飯。

米飯有竹子的清香，帶有軟Q的口感，除了搭配料理以外，沾上麻辣醬汁也意外地搭

接下來是解酒菜絲瓜蛤蠣(450元)~

滿滿的蛤蠣、絲瓜和金針菇一起烹煮，湯汁超甜，不只解酒也解膩喔

宵夜時間當然少不了熱湯，湯品有蛤蠣湯、鱸魚湯、蒜頭雞湯和鮑魚雞湯

我們點的是鮑魚雞湯(450元)，使用的是烏骨雞，湯頭很清甜，帶有菇菇的甜味，酒喝多了來碗熱湯解酒很不錯。

週一至週六中午12:30至晚上10:00，一旁還有賣脆大爺脆皮甜甜圈

甜甜圈1個40元、4個150元，有紐西蘭鮮奶、紫心地瓜、日式抹茶等鹹甜口味都有。

甜甜圈有脆皮和酥皮，脆皮吃起來很像餅乾般的脆感，酥皮有香酥的口感，加上內層Q軟帶嚼勁的口感，有不同層次的豐富口感

這間巨城分店有特別的義式蒜香雞汁口味，鹹鹹甜甜的，很像雞汁泡麵的調味粉，口味上就見仁見智啦 XD

小彤說她還是最愛紐西蘭鮮奶口味啦，奶香特別濃郁，甜甜圈即使冷掉都還是保有脆皮和Q軟的口感

包餡多拿滋小米之前也有吃過，酥脆的外皮內有滿滿的餡料

美式肉鬆熱狗(45元)搭配黃芥末醬，想要吃鹹口味的朋友可以嚐嚐

花生控可以點爆漿的熔岩花生(45元)口味。

小米最愛大甲芋頭(45元)和金沙奶酥(45元)，酥脆的外皮搭配綿密的餡料，非常適合當作下午茶甜點喔

以上是我們的心得分享，無店家料理-深夜烤魚從晚上六點營業至清晨六點，是新竹宵夜店家的新選擇

不只可以內用，還可以外送，餐點由888車行外送，點三樣餐點可免運(折抵100元車費)，小米推薦給大家！

👉無店家料理-深夜烤魚營業時間地址

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🌟店家資訊：無店家料理-深夜烤魚

🏠地址：新竹市東區中央路254號1樓

☎電話：0931539431

⏰營業時間： 18:00~06:00

粉絲團：無店家料理-深夜烤魚

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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