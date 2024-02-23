許多人喜歡安排福岡自由行，因為比起人山人海的景點，他們更喜歡接地氣的文化與體驗。福岡擁有慢活的節奏，從有別於大都市的悠閒步調，到隱藏在巷弄間的美食天堂，福岡每一個角落都值得你一一去探索。所以，AsiaYo也獻上我們珍藏的福岡住宿攻略，快來看看有哪些打動你的福岡飯店吧。

🟥福岡飯店AsiaYo獨家優惠 推薦

📍 The BREAKFAST HOTEL福岡中洲｜步行2分到中洲川端站

The BREAKFAST HOTEL福岡中洲，房間簡單乾淨，房型種類眾多☑️標準雙人房☑️標準雙床房☑️豪華雙人房☑️四人套房☑️皇家雙床房(甚至還有露天浴缸！)飯店的西餐廳供應多種風味的美食，可以根據自己的口味來選擇。此外，附近還有眾多餐飲選擇包含墨魚握壽司、烤雞肉棒，一蘭拉麵。吃飽喝足後還能回飯店預約個按摩鬆一下唷～ 💡真實旅客評價：4.8/5.0飯店離車站很近很方便，也有便利商店跟很多餐廳，與一般日本飯店相比，房間較大，非常舒適和乾淨，非常推薦 💡附近地標：福岡市營 中洲川端站 - 164 公尺、福岡市營 吳服町站 - 600 公尺、櫛田神社 - 331 公尺、博多町家鄉土館 - 401 公尺 💡價格：👉 查看限時優惠 💡立即預訂：👉 The BREAKFAST HOTEL福岡中洲

📍 Halrotto 飯店 福岡博多｜步行6分到 博多站、追劇放鬆好所在

Halrotto飯店 福岡博多房型種類眾多☑️雙人房☑️雙床房☑️豪華雙床房☑️豪華劇院雙床房。房間雖小巧卻溫馨，床頭掛著櫻花圖，為整個空間增添了一抹生機。浴室設備一塵不染。而最引人注目的當屬他們獨特的戲劇風格套房，有著極大的投影幕，讓你可以盡情追劇放鬆。 💡附近地標：福岡市營 博多站 - 492 公尺、JR 博多站 - 492 公尺、拉麵競技場 - 1301 公尺、博多運河城 - 1400 公尺 💡價格：👉 查看限時優惠 💡立即預訂：👉 Halrotto飯店 福岡博多

📍 WBF Grande飯店 博多｜私人露天浴池

WBF Grande飯店位於博多，廚房和衛浴設備一應俱全。14樓提供特別的露天浴池，讓你欣賞博多市的美景。有些房型甚至配有私人露天浴缸，可以享受私人空間也能欣賞絕美景致，毫不受打擾。 💡附近地標：福岡市營 博多站 - 721 公尺、JR 博多站 - 721 公尺、拉麵競技場 - 1415 公尺、博多運河城 - 1547 公尺 💡價格：👉 查看限時優惠 💡立即預訂：👉 WBF Grande飯店 博多

🟥福岡博多飯店攻略

📍 博多都飯店

博多都飯店直通博多站，不僅交通便利，而且設施相當驚人，包括頂樓露天泳池和水療SPA。在這裡，可以盡情玩水，然後享受陽光曬浴，非常愜意。如果感到餓了，飯店的餐廳提供新鮮美味的美食，絕對是人間一大享受。房間內配備了濃縮咖啡機、浴缸等豪華設施，讓你享受無比舒適的體驗。 💡附近地標：福岡市營 博多站 - 198 公尺、JR 博多站 - 198 公尺、拉麵競技場 - 1074 公尺、博多町家鄉土館 - 1137 公尺 💡價格：👉 查看限時優惠 💡立即預訂：👉 博多都飯店

🟥福岡天神站飯店攻略

📍三井花園飯店 福岡祇園

三井花園飯店 福岡祇園，內部裝潢超美且充滿氣質，每個裝潢都充滿設計感。房間溫馨又帶有現代風格，非常適合拍美照的飯店之一。清晨在床邊的小桌子享用早餐，陽光微透進來格外浪漫。此外，頂樓還設有露天浴池供使用。 💡附近地標：福岡市營 祇園站 - 422 公尺、JR 博多站 - 658 公尺、拉麵競技場 - 259 公尺、博多運河城 - 287 公尺 💡價格：👉 查看限時優惠 💡立即預訂：👉 三井花園飯店 福岡祇園

以上就是AsiaYo所精選的Top5福岡飯店啦！要去福岡自由行的朋友們趕快上AsiaYo平台下訂這些福岡優質飯店就對了~

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