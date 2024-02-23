片段的人生是你，一整趟的人生也是你；疑惑的人生，亦藏著無惑。

我們走在自己的人生旅途中，在跌跌撞撞中遇見問題，也找尋答案。

去年五月在迷茫之時，在竹北邂逅了「覺咖啡」，因而得了一分詩籤，

也透過老師的解答讓自己更加確信了想走的道路；也如同當時所提點，

讓胖達一路上走得很不錯。而至今約過了一年左右，

胖達拜訪了由他們同門師兄弟在新竹東區所開立的新店~「小皮烘焙製研所 Pi’s Bakery」!

這裡一樣有提供點套餐+詩籤的服務喔!

願胖達今年也可以被一番提點~~。

小皮烘焙製研所 Pi's Bakery

小皮烘焙製研所位於新竹東區光復路一段上，

如果搭乘火車可以透過六家線或內灣線抵達「竹中」站，

走到門市約15分鐘左右的路程就可以到囉~。

門面有著醒目的橫招~從對面就可以清楚的看見喔!

外觀所呈現的風格~第一直覺看進去讓人覺得是可愛溫馨的店家~~

小皮烘焙製研所 Pi's Bakery 服務介紹

一踏入門裡，最驚訝的莫過於與門市人員相視的那一瞬間，

沒想到是當初幫我解詩籤的老師!再次見面格外熟悉，

老師也很熱心地跟我介紹他們這邊的流程。

當我們確認要選擇「解鎖吐司套餐」時，老師會拿出「籤筒」，

由自己抽出來解惑的神明，非常有趣；

目前小皮烘焙製研所共有祀奉9尊神明來服務尋求答案的求道者喔!

而「中壇元帥」與「千手觀音」更是兩位老師個別祀奉的主神，

胖達當天抽到的是「中壇元帥」，當下就很期待「中壇元帥」會提點胖達些什麼事情!

而選擇解鎖吐司套餐，飲料可以選擇「是否加奶」、

「冰的」或「熱的」剩下就交給老師的靈感去特調拉~

小皮烘焙製研所 Pi's Bakery 菜單

小皮烘焙製研所除了有解鎖吐司套餐之外，也可以選擇單點的厚片系列、

咖啡、茶類(熱的可以回沖)、康普茶，甜點等，

還有一個非常特別的是「老闆的靈感」，當你不確定想要什麼口味時，

可以跟老闆說一股「感受」，讓你在這杯飲料中可以感受到這股氛圍喔!

最後胖達除了點解鎖吐司套餐~還有加點了「提拉米蘇生乳捲」與

「奧利歐盆栽歐蕾」準備好好享受一下今天一整個午後囉。

小皮烘焙製研所 Pi's Bakery 環境介紹

在門口進去後，右手邊是服務的櫃台，上方還有擺放各種手工餅乾。

正前方還有「生吐司」單購(厚片餐點也是用生吐司製作的喔!)，

這系列在這邊賣得很不錯，胖達中午抵達時~

沒想到上方的生土司幾乎就被掃光，可見熱門程度~~。

而用餐的地方在二樓，踏上帶有工業風的階梯旋而向上，

二樓布局微暖黃燈+白色刷牆所構築，與木製地板相搭配，

展現著溫暖的氣息、環境令人非常放鬆。

二樓還有前後區，實際上感受非常寬敞且多為多人座位~

很適合3~5好友一同前來!

小皮烘焙製研所 Pi’s Bakery 解鎖吐司套餐

不只解鎖吐司 也解鎖人生困惑，但解惑之前~我們得先解決肚子餓的問題!

胖達點的解鎖吐司選擇的是鮪魚蛋厚片，

一呈上桌是滿滿的鮪魚肉香味直撲而來!

而炒蛋除了有著奶蛋香之外~並撒上了一點香草做色與香的點綴。

鮪魚鹹甜多汁、口感濕潤、清爽不膩口

且生吐司口感極軟、外皮酥脆而內層柔軟，

搭配半化的切達起司片，愈咀嚼愈香。

小皮烘焙製研所 Pi's Bakery 靈感特調

漸層分明，上方有由奶泡所構成的太極圖案，入口是一陣奶泡的綿密，

而跟著是可可的苦味與略帶一點焦糖的甜味，

尾韻卻是氣泡飲帶來的能量感與一絲絲的奶香。

往往靈感特調也會與後續的詩籤有關，

不過這次的感受真的很特別，也讓胖達很期待等等的詩籤。

小皮烘焙製研所 Pi's Bakery 提拉米蘇生乳捲

生乳捲是剛從冷凍庫拿出來的唷!所以如果直接吃會在內餡吃到冰凍感，

如果放一下吃~則可以會變成冰淇淋的冰霜感，感受更佳~~!

蛋糕體綿密柔軟，傍著可可的香氣；

放了一下後的內餡帶有冰淇淋口感，在嘴裡漸漸化開，

兩者搭配起來吃整體順滑、綿密好入口。

小皮烘焙製研所 Pi's Bakery 奧利歐盆栽歐蕾

用奧利歐碎當成土壤做一個鋪成~而薄荷葉在上方做一個點綴，

種在一面綿密的奶泡上方，喝之前可以先用湯匙舀上方的奧利歐吃喔!

胖達是選擇爆米花風味的，入口會有著和入炒糖的甜味並會在後續帶出可可的苦味，

甜與苦的層次讓整杯喝完也不會太膩。

小皮烘焙製研所 Pi's Bakery 解籤

當都用完餐之後，就可以告知服務人員來看籤詩囉!

這次很特別的是這位老師是現場與中壇元帥感應後直接書寫，超有臨場感!

書寫完後，老師也建議我可以自己先閱覽品讀一番，

看看是否與目前的狀況有所吻合。

而胖達在來的時候其實也有設想過想要問的問題，

而籤詩的最後六句完全的給了我此行的答案。

或許只有自己曾經走過那一趟非凡的經驗，才更能體會中壇元帥給的箴言；

而最末幾句更是不管在人生的哪一個階段也非常受用，

就如同解籤的老師說，今天中壇元帥比較像是來給我這個疑惑的學生上上課，

上一堂「人生」。

小皮烘焙製研所 Pi's Bakery 相關資訊

如果在人生的十字路口中，徬徨猶豫不知道該怎麼走出去的你，

胖達推薦大家可以來這邊嘗試看看，不僅可能可以解答你心中的疑惑，

更能享用一頓美好的餐點!

另外現在還有加碼活動喔，那就是「期許小卡」!!!

只要跟現場的服務人員(老師)開口就可以獲得!

老師會請你直覺地回答第一時間想到的「四個字」~

會再由這四個字寫成詩句後~完成整張小卡的內容喔!

來了千萬不要錯過拉~~~!



胖達這邊也分享店家相關資訊懶人包給各位拉~

店名:小皮烘焙製研所 Pi's Bakery

地址:新竹市東區光復路一段89巷133號

電話:0905-819-277

營業時間:週一到週日都有營業 10:00-21:00、週四為15:30-21:00

沒有固定公休日，店休請留言IG、FB

小皮烘焙製研所FB : FB粉絲團

小皮烘焙製研所IG : IG粉絲團

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