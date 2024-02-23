為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣堅菓燒 陽光米米棒 金沙雪綿餅

【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣堅菓燒 陽光米米棒 金沙雪綿餅

2024-02-23 23:26:39 shouyadog 人氣：104
share
邀約
窩客好文

shouyadog

發表篇數：758篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：小豆餅零嘴時刻
place台中市北區民權路584號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

 

小豆餅零嘴時刻 

聯絡電話：04-22082068

官方網站小豆餅零嘴時刻

官方臉書小豆餅零嘴時刻

官方IG：small_snacktime

官方Line：@672tdlrd

官方TikTok：small_snacktime

 

【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

 

一年一度的過年又要來囉，不知道大家的年節禮盒已經選定了嗎，

喜歡吃傳統小零食的朋友，很推薦你們可以選購小豆餅零嘴時刻合不龍嘴食運連連-年節禮盒喔~ 【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

喜氣的配色和大氣的禮盒設計，送長輩也非常討喜~

 

【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

 

這個高人氣的米米棒是蕎麥地瓜口味的，全素無麩質，很推薦大家也可以順便帶幾盒回家吃吃~

 

【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

 

這個米米棒是由黑米、南瓜子、腰果、蕎麥粉和黃地瓜粉製作而成，

每根都是獨立包裝，完全不用擔心沒吃完剩下的會潮掉，和親朋好友一起分食也非常方便 【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

 

【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

 

合不龍嘴食運連連-年節禮盒一拉開就很有年味 【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

 

【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

 

精美的禮盒設計，讓人光是打開就心情大好~ 【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

 

【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

 

合不龍嘴食運連連-年節禮盒裡面除了有前面介紹的陽光米米棒，

還有黑鑽芝麻和醬燒海苔口味的元氣堅菓燒，蜂蜜焦糖口味的大圓滿堅菓燒和金沙雪綿餅 【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

 

【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

 

下午茶時間就可以像這樣各來一份吃吃~ 【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

 

【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

 

可以滿足嘴饞又可以吃的健康 【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

很喜歡大圓滿堅菓燒蜂蜜焦糖的氣息，越嚼越香，一點也不會甜膩，而且也不會黏手喔。

 

【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

 

黑鑽芝麻口味的元氣堅菓燒，每口都可以品嘗到濃郁的芝麻香，恰到好處的甜度非常討喜，

醬燒海苔口味的元氣堅菓燒，那個醬燒海苔的氣味很濃郁，

讓人越吃越涮嘴。金沙雪綿餅的鹹香纏綿也是款讓人回味無窮的好滋味 【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

 

【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

 

喜歡配點飲品的朋友，也可以嘗試泡著吃，搭配牛奶或是杏仁飲，都是很不錯的選擇~

 

【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

 

吃起來的口感會較軟化一點，味道上也會有種更豐厚的滿足感，

雖然他本來就沒有做到過度堅硬的狀態，但如果是牙口比較不好的長輩，

可以嘗試這樣吃吃看，減輕牙齦的負擔~

 

【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

 

喜歡這一味的朋友，可以到小豆餅零嘴時刻逛逛喔~ 【餅乾零食】小豆餅零嘴時刻 合不龍嘴食運連連 年節禮盒 元氣

 

文章標籤
小豆餅 零嘴時刻 無麩質 無麩質飲食 無麩質料理 無麩質烘焙 團購零食 零食 團購零嘴 零食控 台灣好米 台灣零食 在地#辦公室零食 元氣堅菓燒 陽光米米棒 金沙雪綿餅
創作者介紹
創作者 shouyadog 的頭像
shouyadog

Shouyadog's everything




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

【餅乾零食】雞百分米冰滴蛋捲無麩質遠離過敏原

【下酒小菜】ourcook醬醃海鮮醬油醃螃蟹醬油醃

chevron_right
延伸閱讀
千森製菓ちもり◆ 一期一會 -2024龍年風呂敷餅乾禮盒-
 沾墨點落
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
【餅乾零食】雞百分米冰滴蛋捲 無麩質遠離過敏原的好滋味
 shouyadog
【生活用品】宥強去味達人消臭噴霧 菸味 廚具 衣物 車內 鞋櫃 冰箱 Ustrong
 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up