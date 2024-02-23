小豆餅零嘴時刻

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一年一度的過年又要來囉，不知道大家的年節禮盒已經選定了嗎，

喜歡吃傳統小零食的朋友，很推薦你們可以選購 小豆餅零嘴時刻 的合不龍嘴食運連連-年節禮盒喔~

喜氣的配色和大氣的禮盒設計，送長輩也非常討喜~

這個高人氣的米米棒是蕎麥地瓜口味的，全素無麩質，很推薦大家也可以順便帶幾盒回家吃吃~

這個米米棒是由黑米、南瓜子、腰果、蕎麥粉和黃地瓜粉製作而成，

每根都是獨立包裝，完全不用擔心沒吃完剩下的會潮掉，和親朋好友一起分食也非常方便

合不龍嘴食運連連-年節禮盒一拉開就很有年味

精美的禮盒設計，讓人光是打開就心情大好~

合不龍嘴食運連連-年節禮盒裡面除了有前面介紹的陽光米米棒，

還有黑鑽芝麻和醬燒海苔口味的元氣堅菓燒，蜂蜜焦糖口味的大圓滿堅菓燒和金沙雪綿餅

下午茶時間就可以像這樣各來一份吃吃~

可以滿足嘴饞又可以吃的健康

很喜歡大圓滿堅菓燒蜂蜜焦糖的氣息，越嚼越香，一點也不會甜膩，而且也不會黏手喔。

黑鑽芝麻口味的元氣堅菓燒，每口都可以品嘗到濃郁的芝麻香，恰到好處的甜度非常討喜，

醬燒海苔口味的元氣堅菓燒，那個醬燒海苔的氣味很濃郁，

讓人越吃越涮嘴。金沙雪綿餅的鹹香纏綿也是款讓人回味無窮的好滋味

喜歡配點飲品的朋友，也可以嘗試泡著吃，搭配牛奶或是杏仁飲，都是很不錯的選擇~

吃起來的口感會較軟化一點，味道上也會有種更豐厚的滿足感，

雖然他本來就沒有做到過度堅硬的狀態，但如果是牙口比較不好的長輩，

可以嘗試這樣吃吃看，減輕牙齦的負擔~

喜歡這一味的朋友，可以到 小豆餅零嘴時刻 逛逛喔~

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