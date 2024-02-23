小豆餅零嘴時刻
聯絡電話：04-22082068
官方網站：小豆餅零嘴時刻
官方臉書：小豆餅零嘴時刻
官方IG：small_snacktime
官方Line：@672tdlrd
官方TikTok：small_snacktime
一年一度的過年又要來囉，不知道大家的年節禮盒已經選定了嗎，
喜歡吃傳統小零食的朋友，很推薦你們可以選購小豆餅零嘴時刻的合不龍嘴食運連連-年節禮盒喔~
喜氣的配色和大氣的禮盒設計，送長輩也非常討喜~
這個高人氣的米米棒是蕎麥地瓜口味的，全素無麩質，很推薦大家也可以順便帶幾盒回家吃吃~
這個米米棒是由黑米、南瓜子、腰果、蕎麥粉和黃地瓜粉製作而成，
每根都是獨立包裝，完全不用擔心沒吃完剩下的會潮掉，和親朋好友一起分食也非常方便
合不龍嘴食運連連-年節禮盒一拉開就很有年味
精美的禮盒設計，讓人光是打開就心情大好~
合不龍嘴食運連連-年節禮盒裡面除了有前面介紹的陽光米米棒，
還有黑鑽芝麻和醬燒海苔口味的元氣堅菓燒，蜂蜜焦糖口味的大圓滿堅菓燒和金沙雪綿餅
下午茶時間就可以像這樣各來一份吃吃~
可以滿足嘴饞又可以吃的健康
很喜歡大圓滿堅菓燒蜂蜜焦糖的氣息，越嚼越香，一點也不會甜膩，而且也不會黏手喔。
黑鑽芝麻口味的元氣堅菓燒，每口都可以品嘗到濃郁的芝麻香，恰到好處的甜度非常討喜，
醬燒海苔口味的元氣堅菓燒，那個醬燒海苔的氣味很濃郁，
讓人越吃越涮嘴。金沙雪綿餅的鹹香纏綿也是款讓人回味無窮的好滋味
喜歡配點飲品的朋友，也可以嘗試泡著吃，搭配牛奶或是杏仁飲，都是很不錯的選擇~
吃起來的口感會較軟化一點，味道上也會有種更豐厚的滿足感，
雖然他本來就沒有做到過度堅硬的狀態，但如果是牙口比較不好的長輩，
可以嘗試這樣吃吃看，減輕牙齦的負擔~
喜歡這一味的朋友，可以到小豆餅零嘴時刻逛逛喔~
加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf