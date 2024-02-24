喜歡吃羊肉小吃，或是不喜羊羶味的朋友，在我們家住的下新莊，有兩家是我們頗推可一試的店。一家是之前介紹過的「新莊羊肉榮」其羊肉飯；另外一家就是這回要介紹，「羴羊生炒羊肉」的炒羊肉麵~
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▲「羴羊生炒羊肉」店外觀
店家距離民安國小地下停車場入口，
約150公尺，
停車算是方便。
▲店環境
木桌木板凳的簡單小吃店裝潢，
地板卻是大片磁磚，
整體看起來就乾淨明亮，
且桌與桌之間不擁擠。
▲價目表
有七種羊肉小吃，
分別是：生炒羊肉、麻油炒羊肉、羊肉炒麵、咖哩炒麵、羊肉燴飯、藥膳羊肉湯、薑絲羊肉湯，
非羊的選擇，
則有白飯與荷包蛋。
▲香噴噴炒羊肉餐上桌
咖哩炒麵、生炒羊肉、羊肉炒麵、燙青菜、荷包蛋
▲咖哩炒麵，特寫
阿發頗愛吃炒麵，
但超不愛吃到沒鍋味且軟糊的。
這炒麵條可是很香Q，
吃起來也有著醬汁的滑順感，
羊肉片是完整大片狀，
不像常見一般羊肉炒麵，
其肉片呈現碎爛般，
這肉鮮無羊羶腥，
份量相較也不少。
羊肉與麵條，
皆吸附了濃厚的咖哩味，
且大火炒過的鍋氣十足，
屬重口味，
口感相對一般小吃攤乾淨好吃。
▲生炒羊肉與荷包蛋
如上面所描述炒麵中的羊肉，
羊肉片是完整大片狀，
不像常見一般羊肉炒麵，
其肉片呈現碎爛般，
且肉鮮無羊羶腥，
也保有嚼勁。
肉片用大火，
再搭配生辣椒、蒜頭，
一起快炒，
鍋味鹹香十足，
相當下飯涮嘴。
▲燙青菜
放了不少蒜末，
對喜歡蒜頭的朋友來說，
真不賴，
青菜口感很乾淨不爛。
▲羊肉炒麵，特寫
羊肉就不再贅述，
店家用的是牛頭牌沙茶醬，
沙茶味很濃郁，
感受到放了不少，
加上生辣椒，
整體吃起來相當過癮且帶勁。
▲留影
肉鮮大片不碎爛無羊羶腥，
屬於重口味，
但其口感，
又相對一般小吃攤乾淨，
且鍋味十足的炒羊肉炒麵。
在新莊，
喜歡吃羊肉小吃的朋友，
推薦可以前往試試。
【營業時間】10：30～14：00，16：30～21：30；週日店休
【地 址】新北市新莊區民安路301號（離民安國小地下停車場入口約150公尺）
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