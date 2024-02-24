(本文同步發表「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手札」，旅遊體驗是版主造訪後個人主觀感受，感受因人而異不具任何商業促銷意圖。)

2024/1/27 高雄城中最受矚目的大事，就是睽違10年，由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）於2007年創作至今，遊遍澳洲雪梨、巴西聖保羅、香港與台灣(基隆、桃園與香港)，距離2013年9月19日首度巡迴台灣高雄港，一口氣就吸引了600萬觀看人潮，這次黃色小鴨一隻變兩隻，停駐在高雄真愛碼頭與光榮碼頭，從2024年1月27日展至2月25日，期間配合高雄燈會，以「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」為主題，此次藝術家的創作，將黃色小鴨作品融入高雄愛河港灣周邊的建築景致，更與高雄市聯手推出期間限定的「小鴨輕軌列車」、「黃色角落」等，一同感受高雄巨大的城市與海景魅力。



根據維基百科簡介，黃色小鴨（Rubber Duck），是荷蘭概念藝術師弗洛倫泰因·霍夫曼所創作的巨型黃色小鴨藝術品，先後製作了多個款式，其中一款為世界上體積最龐大，為26×20×32公尺。



事實上霍夫曼在世界各地展覽的黃色小鴨並不是同一隻，在荷蘭的黃色小鴨的身高只有5公尺，在法國的則有26公尺，為目前世界上體積最龐大的黃色小鴨。



而香港的則是16.5公尺。因為霍夫曼根據每座城市的天氣、潮汐及擺放位置等不同條件，對其作品重新設計尺寸，並且強調是為本地製造，他希望藉由每個城市參與製作，讓當地居民能夠更喜好黃色小鴨。



台灣高雄、桃園和基隆的黃色小鴨一樣都是18公尺高，並列世界第二、亞洲最高的黃色小鴨，但是桃園和基隆的黃色小鴨為了防風再加重了1.3倍，展出的期限都是以簽約的內容而定。

我於1月26日到1月28日造訪高雄，三天的高雄之旅，逛了好多地方，搭高鐵、高雄捷運、輕軌，去了包括佛光山、大寮、美術館，愛河之心、整個駁二特區、大港灣，看了兩隻黃色小鴨日夜各種周邊活動，與高雄港遼闊美麗的落日，還造訪了西子灣與左營眷村文化特區，了解不少高雄過往的歷史，高雄這幾年在行政資源充足，加上不耍皮子做實事的市長與團隊努力下，進步處處都看得到，相較於台北這八年的大幅衰退，讓人感觸良多。



最後一天在高雄好友的盛情招待，吃到美味的在地小吃與知名劉家酸菜火鍋，最後還收到美味的高雄美食，衷心感謝，未來將一一介紹分享這些美麗的高雄旅遊景點與美味餐廳。



對高雄陌生的外來遊客，請參考 高雄結合捷運與輕軌的完整大眾運輸圖，就可自由來去高雄許多知名的觀光景點，1/26 小鴨展覽前一天，當天我先搭乘高雄捷運橘線，從西子灣站出站後，轉搭高雄輕軌電車哈瑪星站，沿途可以逛逛高雄碼頭兩側的商店櫥窗與餐廳，也可順著駁二藝術特區與大港橋一路前行，從駁二開始，沿著輕軌兩側，有各式各樣的周末小吃與手工創意商品市集，還有許多室內戶外的藝文展覽與餐廳，高雄天氣好，戶外享用美食欣賞碼頭風光與海景，真是十分舒服。從大港橋到兩個碼頭，以及遠處可見的商船都值得一看，從白天到傍晚都能展現出高雄不同的自然與人文風情。

1/27 黃色小鴨展示第一天，搭乘高雄輕軌電車哈瑪星站到大義站下車，第一隻小鴨停在真愛碼頭.，高雄流行音樂中心音浪塔旁，第二隻停在對面光榮碼頭珊瑚礁群旁，兩隻小鴨都會360度旋轉，方便站在不同地點遊客拍攝取景，之後在西洋情人節時還讓兩隻黃色小鴨相見歡，非常有趣。



真愛碼頭與光榮碼頭分屬高雄不同行政區，光榮碼頭站位於高雄市苓雅區海邊路與青年二路路口，為高雄捷運環狀輕軌的捷運車站。車站編號為C10。



真愛碼頭站位於高雄市鹽埕區公園二路與必忠街路口，為高雄捷運環狀輕軌的捷運車站，為目前高雄輕軌系統中唯一高架車站。車站編號為C11，



高雄環狀輕軌第一階段興建時，高雄市政府捷運工程局舉行徵名活動，於2015年3月29日公告名為「光榮碼頭站」與「真愛碼頭站」，2017年6月30日，隨著環狀輕軌第一階段，光榮碼頭旁的「C8高雄展覽館–C12駁二大義」通車啟用，2017年12月3日，真愛碼頭站旁原為高雄臨港線舊鐵橋，以人行步道形式重新開放。舊鐵橋東側為高9米的旋轉梯，西側則連接本站。



今年因應高雄輕軌成圓，於2024年1月1日至2月25日前進行全線通車試營運，這次的黃色小鴨展覽，剛好也是最好的測試。

「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」展覽期間，自然少不了看到許多黃色小鴨相關的周邊商品，但發現最受歡迎的就是小販販賣的小鴨髮夾，但價格很混亂，趁人潮湧入時坐地起價的小販不計其數，從第一天三隻100，過了一星期，高雄在地好友購買時就變成兩隻100。



從駁二大義站出站後，步行下橋，先逛逛高雄流行音樂中心旁的礁群堤岸，然後就可以先拍第一隻黃色小鴨的正面、側面與鴨屁股，順著真愛碼頭一路上橋下橋，慢慢逛到光榮碼頭，比等輕軌來車快多了，因為遊客太多，班次間隔太久。

從碼頭邊欣賞、滑立式划槳SUP與搭觀光船，都能或遠或近地欣賞黃色小鴨，從白天到傍晚再到黑夜，黃色小鴨在大自然的暮色，以及人工雷射光交錯閃耀，一整個很熱鬧，不只白天，傍晚到晚上都很值得一看！

高雄黃色小鴨特展

展出期間 : 2024年1月27日展至2024年2月25日

展出地點： 802高雄市苓雅區愛河灣真愛碼頭與光榮碼頭

營業時間： 24 小時營業



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