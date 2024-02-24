北海道溫泉泡湯住哪裡？本篇將介紹北海道溫泉飯店推薦、北海道溫泉旅館私人風呂、札幌溫泉飯店、富良野溫泉飯店、洞爺湖溫泉飯店、登別溫泉飯店、函館溫泉飯店，想知道該如何根據旅遊地點選擇住宿，看完以下內容想必很快就能迅速排出滿意的行程囉！

北海道溫泉飯店推薦

此間北海道溫泉飯店位於札幌市區大通公園附近，從大通地鐵站步行約650公尺，熱鬧的狸小路就在附近；如搭乘公車可在「北一條西7丁目站」下車，將步行距離縮短至170公尺，約2分鐘可抵達。其建築外觀具現代感，大廳、設施、房間內部裝潢擺設則是洋溢濃郁的日式禪風，就連房卡都是木製，頗有入住日式泉旅館的氛圍，樓下則是全家便利商店，方便買宵夜、零食及飲品。

此北海道溫泉飯店推薦房型選擇眾多，有適合情侶、夫妻的雙人房，以及小團體或親子家庭入住的家庭套房，每間房間皆附設浴缸或淋浴設施，衛浴多採乾溼分離設計。其中大推一層樓僅有一間的轉角雙人房，窗外視野極佳，白天可眺望綠意盎然的北海道大學植物園，夜晚則可靜謐欣賞札幌市區美景。另外，入住於此必定不能錯過半露天的溫泉風呂和桑拿，以及享用免費的冰淇淋。早餐採套餐形式，以日式菜色為主，份量和味道評價都還算不錯。

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這間北海道溫泉飯店於2021年開業，隸屬於Grabell飯店集團旗下。其交通地點絕佳，距離薄野地鐵站僅250公尺，前往大通公園或到狸小路商店街購物、吃美食都很方便；且建築物就坐落在路口轉角處，相當醒目好找。內部裝潢偏向年輕時尚風格，酒吧區和飯店櫃檯合而為一，旅客可在此一邊辦理入住、退房手續，一邊享用各式調酒。

房型主要以單人床和加大雙人床為主，很適合單身或二人結伴出遊的旅客入住。房間格局方正且刻意簡化空間以降低擁擠感，除了床架下方可放置行李箱，薄型床頭板還結合了室內各種電源開關及充電插座，即便面積不大卻有著舒適不壓迫的住宿體驗。衛浴備品則是採用日系品牌Orange Rose，相當有質感。溫泉浴場在飯店頂樓，空間不大但戶外小泡湯池氛圍很棒；洗沐保養用品也是雪肌精、Stephen Knoll 等知名品牌，非常講究。其他設施還還有健身房和商務交誼廳，屬於走精品路線的商務飯店。，

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第一滝本館是相當知名的登別溫泉酒店，酒店位置優越，鄰近地獄谷、大湯沼、溫泉街，街上有各式各樣的餐館、藥妝店和伴手禮店可逛，酒店旁邊有藥妝、便利商店機能佳。前往飯店的方式相當方便，可選擇自巴士總站步行，路程約6分鐘或是搭乘道南巴士前往登別溫泉並於第一瀧本館下車。

房間佈置高雅、整潔，空間寬敞，住宿供日式房型與西式房型給住客選擇。而這裡的溫泉浴池更是不容小覷，5種泉質，35座浴槽，不僅有露天、半露天與室內浴池可供選擇，浴池面對的就是壯觀的地獄谷，24小時都可隨您喜好泡湯，下雪時一邊欣賞窗外的雪景，一邊泡著溫泉，真的很舒心。另外還附設了旋轉滑水道室內游泳池及桑拿設施，也非常適合親子旅遊入住。

酒店前往札幌或機場有直達的付費巴士，價位超值且相當方便，若有需求的旅客一定要記得提前向店家預約。

第一滝本館 → BOOKING訂房 |

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