為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 【三大北海道溫泉飯店推薦】免費大浴池,私人風呂

【三大北海道溫泉飯店推薦】免費大浴池,私人風呂

2024-02-24 12:31:01 30以後 人氣：102
share
窩客好文

30以後

發表篇數：214篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

raw-image

北海道溫泉泡湯住哪裡？本篇將介紹北海道溫泉飯店推薦北海道溫泉旅館私人風呂札幌溫泉飯店富良野溫泉飯店洞爺湖溫泉飯店登別溫泉飯店函館溫泉飯店，想知道該如何根據旅遊地點選擇住宿，看完以下內容想必很快就能迅速排出滿意的行程囉！

 

北海道溫泉飯店推薦

raw-image

此間北海道溫泉飯店位於札幌市區大通公園附近，從大通地鐵站步行約650公尺，熱鬧的狸小路就在附近；如搭乘公車可在「北一條西7丁目站」下車，將步行距離縮短至170公尺，約2分鐘可抵達。其建築外觀具現代感，大廳、設施、房間內部裝潢擺設則是洋溢濃郁的日式禪風，就連房卡都是木製，頗有入住日式泉旅館的氛圍，樓下則是全家便利商店，方便買宵夜、零食及飲品。

此北海道溫泉飯店推薦房型選擇眾多，有適合情侶、夫妻的雙人房，以及小團體或親子家庭入住的家庭套房，每間房間皆附設浴缸或淋浴設施，衛浴多採乾溼分離設計。其中大推一層樓僅有一間的轉角雙人房，窗外視野極佳，白天可眺望綠意盎然的北海道大學植物園，夜晚則可靜謐欣賞札幌市區美景。另外，入住於此必定不能錯過半露天的溫泉風呂和桑拿，以及享用免費的冰淇淋。早餐採套餐形式，以日式菜色為主，份量和味道評價都還算不錯。

由緣溫泉日式旅館 BOOKING訂房 |

 

raw-image

這間北海道溫泉飯店於2021年開業，隸屬於Grabell飯店集團旗下。其交通地點絕佳，距離薄野地鐵站僅250公尺，前往大通公園或到狸小路商店街購物、吃美食都很方便；且建築物就坐落在路口轉角處，相當醒目好找。內部裝潢偏向年輕時尚風格，酒吧區和飯店櫃檯合而為一，旅客可在此一邊辦理入住、退房手續，一邊享用各式調酒。

房型主要以單人床和加大雙人床為主，很適合單身或二人結伴出遊的旅客入住。房間格局方正且刻意簡化空間以降低擁擠感，除了床架下方可放置行李箱，薄型床頭板還結合了室內各種電源開關及充電插座，即便面積不大卻有著舒適不壓迫的住宿體驗。衛浴備品則是採用日系品牌Orange Rose，相當有質感。溫泉浴場在飯店頂樓，空間不大但戶外小泡湯池氛圍很棒；洗沐保養用品也是雪肌精、Stephen Knoll 等知名品牌，非常講究。其他設施還還有健身房和商務交誼廳，屬於走精品路線的商務飯店。，

薄野格蘭貝拉飯店 BOOKING訂房 |

 

3. 第一滝本館

raw-image

第一滝本館是相當知名的登別溫泉酒店，酒店位置優越，鄰近地獄谷、大湯沼、溫泉街，街上有各式各樣的餐館、藥妝店和伴手禮店可逛，酒店旁邊有藥妝、便利商店機能佳。前往飯店的方式相當方便，可選擇自巴士總站步行，路程約6分鐘或是搭乘道南巴士前往登別溫泉並於第一瀧本館下車。

房間佈置高雅、整潔，空間寬敞，住宿供日式房型與西式房型給住客選擇。而這裡的溫泉浴池更是不容小覷，5種泉質，35座浴槽，不僅有露天、半露天與室內浴池可供選擇，浴池面對的就是壯觀的地獄谷，24小時都可隨您喜好泡湯，下雪時一邊欣賞窗外的雪景，一邊泡著溫泉，真的很舒心。另外還附設了旋轉滑水道室內游泳池及桑拿設施，也非常適合親子旅遊入住。

酒店前往札幌或機場有直達的付費巴士，價位超值且相當方便，若有需求的旅客一定要記得提前向店家預約。

第一滝本館 → BOOKING訂房 | 

 

 

北海道自由行讀者優惠

❤️ 機票 北海道最便宜機票優惠

❤️ 飯店 北海道住宿優惠碼

❤️ 景點

❤️ JR日本

❤️ JR北海道

❤️ 租車 北海道租車優惠

❤️ 包車

❤️ 上網

❤️ 體驗

❤️ 禮包

 

📍 北海道住宿/景點推薦：

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#北海道
morechevron_right
文章關鍵字
北海道 北海道住宿 北海道住宿推薦 北海道旅游 more
檢舉
share
chevron_left

【TOP5台北車站住宿推薦】步行就到的飯店!
延伸閱讀
【三大草津溫泉住宿推薦】24小時開放泡湯!
 30以後
【三大銀山溫泉住宿】靠近銀山溫泉大街!
 30以後
【三大登別溫泉住宿推薦】CP值高溫泉飯店
 30以後
【三大支笏湖溫泉住宿】入住湖景第一排,露天泡湯！
 30以後
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up