為了這碗螺螄粉我可以殺來桃園🔥🔥🔥一秒直接飛柳州
「好螺嗦螺螄粉」傳承自柳州30年人氣老店的超正宗柳州螺螄粉🍜
位於桃園統領廣場旁美食街！算是半戶外空間～吃完不怕味道重！
基本款150元起～共有兩種湯頭可選 正宗柳州味 or 改良版台灣風味
配菜推薦虎皮豬腳、牛腱 想拿回家吃也有販售方便包😻
「好螺嗦螺螄粉」位於桃園市桃園區中華路一號之47號。
於桃園統領廣場旁的美食街～橘色外觀超好認！
距離桃園火車站步行僅需六分鐘 交通位置很方便～
採QR code點餐 店內座位還算多 有吧檯桌、四人桌～
半室外空間 直接營造滿滿柳州街邊美食的氛圍！
外帶可以線上點餐 避免久候！超貼心❤️
來看看我們今天吃了什麼呢～
螺螄粉來自廣西柳州的著名小吃～主打酸菜的酸且不臭只會辣！！！
辣度都可以客製化調整～非常推薦喜歡吃辣的朋友❤️
🔎湯頭使用豬骨＆爆炒螺螄燉煮 第一次吃建議先試台灣味～
🔎柳州是香濃重口味 台灣味是屬湯可以喝的那種 口味比較沒那麼重
📍虎皮豬腳螺螄粉📍三鴨開泰螺螄粉📍牛腱螺螄粉
🔎每碗皆會加入酸筍、腐竹、木耳、花生、蘿蔔乾等配料🫶🏻
🔎不敢吃什麼都能自己選擇是否要加❤️完全客製化！
🔎螺螄粉是柳州當地特有的米粉 比起一般米粉更有口感 更能吸湯汁🤤
🔎不吃辣的朋友也不用擔心～可以試試台灣味-微微辣 吃起來溫順無辣度～
🔎配料推薦虎皮豬腳～口感非常軟Q 炸完吸飽滿滿湯汁 超推👍🏻
🔎三鴨開泰螺螄粉有鴨翅、鴨掌、鴨腸 三種口感一次滿足～
🔎牛腱肉質軟嫩 口味較清爽不油膩 推薦肉食主義的朋友😍
🔎愛吃辣的朋友推薦點柳州味再自行添加辣油🌶️
💁🏻♀️私心推薦蜂巢炸蛋搭配螺螄粉吸飽湯汁超享受～
不想出門他們也有販售方便包～讓你在家也可以吃到正宗螺螄粉❤️
官網提供宅配、桃園旗艦店自取唷～
還營業到凌晨一點 桃園宵夜新選擇😋
免出國就能吃到！快趁228連假衝一波桃園吃爆正宗道地螺螄粉！！！
附上餐廳資訊：
⭕️好螺嗦螺螄粉
🏷桃園市桃園區中華路一號之47號
☎️0925 122 098
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