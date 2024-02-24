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【好螺嗦螺螄粉｜桃園美食】正宗柳州螺螄粉插旗桃園統領廣場 必點虎皮豬腳、蜂巢炸蛋

2024-02-24 14:41:57 foodtinne 人氣：113
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窩客好文

foodtinne

發表篇數：123篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：好螺嗦螺螄粉
phone09-58222778
place桃園市桃園區中華路一號47號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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【好螺嗦螺螄粉｜桃園美食】正宗柳州螺螄粉插旗桃園統領廣場 必

為了這碗螺螄粉我可以殺來桃園🔥🔥🔥一秒直接飛柳州

「好螺嗦螺螄粉」傳承自柳州30年人氣老店的超正宗柳州螺螄粉🍜

位於桃園統領廣場旁美食街！算是半戶外空間～吃完不怕味道重！

基本款150元起～共有兩種湯頭可選 正宗柳州味 or 改良版台灣風味

配菜推薦虎皮豬腳、牛腱 想拿回家吃也有販售方便包😻

【好螺嗦螺螄粉｜桃園美食】正宗柳州螺螄粉插旗桃園統領廣場 必

「好螺嗦螺螄粉」位於桃園市桃園區中華路一號之47號。

於桃園統領廣場旁的美食街～橘色外觀超好認！

距離桃園火車站步行僅需六分鐘 交通位置很方便～

【好螺嗦螺螄粉｜桃園美食】正宗柳州螺螄粉插旗桃園統領廣場 必

採QR code點餐 店內座位還算多 有吧檯桌、四人桌～

半室外空間 直接營造滿滿柳州街邊美食的氛圍！

外帶可以線上點餐 避免久候！超貼心❤️

來看看我們今天吃了什麼呢～

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螺螄粉來自廣西柳州的著名小吃～主打酸菜的酸且不臭只會辣！！！

辣度都可以客製化調整～非常推薦喜歡吃辣的朋友❤️

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🔎湯頭使用豬骨＆爆炒螺螄燉煮 第一次吃建議先試台灣味～

🔎柳州是香濃重口味 台灣味是屬湯可以喝的那種 口味比較沒那麼重

📍虎皮豬腳螺螄粉📍三鴨開泰螺螄粉📍牛腱螺螄粉

【好螺嗦螺螄粉｜桃園美食】正宗柳州螺螄粉插旗桃園統領廣場 必

🔎每碗皆會加入酸筍、腐竹、木耳、花生、蘿蔔乾等配料🫶🏻

🔎不敢吃什麼都能自己選擇是否要加❤️完全客製化！

🔎螺螄粉是柳州當地特有的米粉 比起一般米粉更有口感 更能吸湯汁🤤

🔎不吃辣的朋友也不用擔心～可以試試台灣味-微微辣 吃起來溫順無辣度～

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🔎配料推薦虎皮豬腳～口感非常軟Q 炸完吸飽滿滿湯汁 超推👍🏻

🔎三鴨開泰螺螄粉有鴨翅、鴨掌、鴨腸  三種口感一次滿足～

🔎牛腱肉質軟嫩 口味較清爽不油膩 推薦肉食主義的朋友😍 

【好螺嗦螺螄粉｜桃園美食】正宗柳州螺螄粉插旗桃園統領廣場 必

🔎愛吃辣的朋友推薦點柳州味再自行添加辣油🌶️

💁🏻‍♀️私心推薦蜂巢炸蛋搭配螺螄粉吸飽湯汁超享受～

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不想出門他們也有販售方便包～讓你在家也可以吃到正宗螺螄粉❤️

官網提供宅配、桃園旗艦店自取唷～

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還營業到凌晨一點 桃園宵夜新選擇😋

免出國就能吃到！快趁228連假衝一波桃園吃爆正宗道地螺螄粉！！！

附上餐廳資訊：

【好螺嗦螺螄粉｜桃園美食】正宗柳州螺螄粉插旗桃園統領廣場 必

⭕️好螺嗦螺螄粉

🏷桃園市桃園區中華路一號之47號

☎️0925 122 098

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