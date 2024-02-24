東北六縣之一的青森，位於本州的最北端，素有「隱藏珍寶」之名，被評為日本最舒適的城市之一。擁有世界最大的山毛櫸原始林、東北三大祭典之一的「睡魔祭」與世界文化遺產「三內丸山遺跡」。青森是個一年四季都適合前往的城市，春天可在弘前城賞櫻，夏天和秋天可在翠綠與楓紅中登山健行，冬天可在皚皚白雪中進行各種雪上運動，還可搭乘冬季限定的津輕鐵道暖爐列車，當然別忘了整年都有來自日本海與太平洋的美味海鮮可品嚐！

青森住宿推薦

距離青森車站步行5分鐘，位在市區最熱鬧的商店街上，附近有多間餐館，機場巴士的停靠站就在飯店對面。1樓是餐廳和LAWSON，check in櫃台在2樓大廳，有免費健身房，5樓和12樓有製冰機和公用微波爐，9樓有投幣式自助洗衣機，生活機能極佳。

客房分布在3～14樓，電梯自2樓以上都需要感應房卡才能使用，安全性高。客房空間寬敞，有乾濕分離的浴室，部分房間內有按摩沙發。飯店附近景點有：睡魔之家、青森縣觀光物產館、A-FACTORY商場等。

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這個青森飯店也是日本常見的連鎖商旅，距離青森車站步行約15分鐘，雖然有點遠，但位在睡魔祭遊行的路線上，客房又都是高樓層，在八月祭典期間是非常搶手的青森住宿地點。飯店check in 櫃台在5樓，同棟大樓中有各式餐廳、麵包店和便利商店，生活機能便利。

客房空間雖然不大，但浴室都設有浴缸可泡澡，里士滿這個品牌的特色就是舒適的衛浴設備與使用POLA的沐浴用品，如果住客用過覺得喜歡，可以向櫃台購買。

里士滿青森酒店 → BOOKING訂房 |

這間青森飯店屬於價位平實的連鎖商旅，就在青森車站出口正前方，一走出站就可看到招牌，地理位置絕佳。客房設施已頗有年代，但非常的整潔舒適，也有提供單人房。飯店特色是2樓設有日式公用大浴場，男女分時段使用，住宿在此可找機會體驗一下日本在地的泡湯文化。

這個青森住宿地點適合短期住宿、將青森當作中轉站的旅客，可省下往返車站的時間。若是冬季來青森滑雪，也非常推薦住在這裡。

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