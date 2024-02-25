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限定the food (台北通化店)台北必吃質感早午餐推薦！不必大排長龍、外帶又方便，適合忙碌上班族補充活力來源

2024-02-25 09:50:24 小珊珊 人氣：105
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1227篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：限定早午餐the food通化店
phone02-27329887
place台北市大安區通化街171巷2號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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限定the food (台北通化店)台北必吃質感早午餐推薦！

Google評價4.5顆星，永和第一推薦的早午餐店家插旗台北通化街頭！015啊

台北「質感早午餐」！絕美風格空間、超Chill〜118啊啊啊

 

新發現〜永和超人氣早午餐「限定早午餐」跑到台北通化街開分店了耶！

除了常見的吐司、蘿蔔糕外，甚至連厚蛋餅、中式麵線等餐點出現在菜單上都不奇怪，每天換一種，半個月都不會吃膩XD094無所謂

【限定早午餐the food通化店】位於通化街上，靠近通化夜市(又稱臨江街觀光夜市)，

位在一個轉角處，以白色為主調的裝潢讓整體在遠處就非常顯眼

限定the food (台北通化店)台北必吃質感早午餐推薦！

 

小小的店面只有門口有2個位子以及小小的室內空間，位子不多，應該是以外帶客為主

限定the food (台北通化店)台北必吃質感早午餐推薦！

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位在角落的這一區是拍照區，或者是網美指定的熱門餐點，在IG上打卡必備

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在戶外的用餐區還能能遠眺台北101大樓，聽說這裡的夜景更美呢

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沒想到一家早午餐店也能那麼美、那麼有特色！

沒多久，店門口外面已經擠了滿滿的人潮！

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那就趕緊的來看一下菜單唷

餐點主要分為蛋沙拉吐司、麵線、厚蛋餅、港式蘿蔔糕及套餐組合，非常推薦套餐哦

親民的銅板價和真材實料的品質，難怪深受當地人喜愛

限定the food (台北通化店)台北必吃質感早午餐推薦！

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【豬排麵線】

限定the food (台北通化店)台北必吃質感早午餐推薦！

 

人氣第一名必點麵線+炒蛋，跟你外面吃到的絕對不一樣！限定the food (台北通化店)台北必吃質感早午餐推薦！

限定the food (台北通化店)台北必吃質感早午餐推薦！

 

碗內餡料超豐富，有別於一般的大腸麵線，更驚人的是，居然只要銅板價！

他們家麵線的特色是湯底比較清淡，放了肉羹、豬排跟炒蛋，既保持傳統麵線的味道，又兼顧清爽耐食

創意小巧思讓整碗麵線更有視覺感〜021渴望

限定the food (台北通化店)台北必吃質感早午餐推薦！

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再加上一小匙自製辣椒，阿斯〜真的太美味了拉〜〜〜016飄過

每一口都是滿滿配料和麵線！

炒蛋鮮香與麵線的細膩相互呼應，每一口都充滿了驚喜和層次豐富的口感

麵線本身煮得恰到好處，柔軟而有嚼勁，配料豐富有一次滿足的享受005感動

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【開工小確幸】

登〜服務台廣播，這波優惠一定要把握！！！

2/22-2/27

大碗肉羹麵線買二送一

(送大碗肉羹麵線或原味蛋沙拉吐司二擇一)

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【最愛蘿蔔糕】

蘿蔔糕淋蛋+炒高麗菜+豬排

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蘿蔔糕煎至焦香皮脆，再淋上蛋液，炒至軟嫩

蘿蔔糕這樣吃不單調，每一口蘿蔔糕都裹上雞蛋的香味，吃起來更滿足

鮮嫩彈牙的黑胡椒豬排，豬排香味濃郁且肉質軟嫩，以及清脆又鮮甜的高麗菜

套餐SET超可以欸，滿足度100分！

限定the food (台北通化店)台北必吃質感早午餐推薦！

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蛋餅口味真的超多，選擇好多，讓小編又陷入了選擇性障礙…….014呀

聽說還有高麗菜口味的蛋餅，爆漿多汁更好吃，下次再試試其他口味

【咔啦厚蛋餅】

限定the food (台北通化店)台北必吃質感早午餐推薦！

 

吃膩了一般早餐店的蛋餅皮了嗎？001欠揍

哪一定要試試限定厚蛋餅皮，麵香加倍同時也提升口感層次

限定the food (台北通化店)台北必吃質感早午餐推薦！

 

厚蛋餅有點像抓餅煎得很酥脆，吃起來口感厚實有嚼勁

酥脆的蛋餅加上，金黃酥脆的咔啦雞，咬下的瞬間，鮮嫩雞肉裡的肉汁竄出

，吃起來超MATCH，讓人忍不住一直往嘴裡塞028揪耳朵

限定the food (台北通化店)台北必吃質感早午餐推薦！

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【原味蛋沙拉吐司】

限定the food (台北通化店)台北必吃質感早午餐推薦！

 

吐司不烘烤，口感非常柔軟，吐司裡是爆餡的蛋沙拉……..

每一口都有滿滿的蛋沙拉，除了美奶滋的香甜，還有蛋香與蛋白的口感

一邊吃一邊點頭，大讚「太完美了！很幸福的味道〜」067不要啊

媽媽味蛋沙拉，最療癒、最難忘、最珍惜的那一味！072真美好

限定the food (台北通化店)台北必吃質感早午餐推薦！

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【拿鐵咖啡】

享受到最新鮮的研磨滋味，隨時隨地滿足喝咖啡的癮！

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小珊珊碎碎念：

一次滿足西式與中式早餐族群！193酷哦

營業時間又長，不管睡到幾點都能來份豐富的早午餐，不只睡飽飽、也能滿足地吃飽飽

價格平價實在不傷荷包，建議大家趕緊收藏起來，下次就來吃吃看201 1加1

限定the food (台北通化店)台北必吃質感早午餐推薦！

 

【Info】

限定早午餐the food通化店

地址：台北市大安區通化街171巷2號

營業時間：08:00-20:00

預約電話：02 2732 9887

粉絲專頁：限定 the food 通化店

粉絲專頁：限定早午餐the food

X提供WIFI   X一成服務費  V寵物入內(V落地牽繩)

 

 

文章標籤
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