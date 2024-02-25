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【台北天母】All Day Roasting Company天母店⎟新開幕咖啡廳，快來打卡新地點！// 台北寵物友善

2024-02-25 14:06:50 孵蛋的日常 人氣：105
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窩客好文

孵蛋的日常

發表篇數：25篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：All Day Roasting Company天母店
place台北市士林區忠誠路二段164號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【台北天母】All Day Roasting Company

【台北天母】All Day Roasting Company

 

【台北天母】All Day Roasting Company 天母店

🍽 餐點：🌟🌟🌟🌟

🍽 環境：🌟🌟🌟🌟

🍽 服務：🌟🌟🌟

🍽 人均 $200~$400、不收取服務費

 

💛 孵蛋的日常有 IG 唷，歡迎 follow (傳送門在此) 💛

 

【餐廳資訊】

  • 地點：台北市士林區忠誠路二段164號
  • 電話：02-2872-2286
  • 營業時間：一～日 10:00–18:00
  • 不接受訂位
  • 不限時

 

 

【前言】

台北第三家分店！從一開始的民生社區店，再到師大店，All day又落腳天母！

一定要來朝聖一下這個擁有玻璃落地窗的天母新打卡點✨

【台北天母】All Day Roasting Company

 

店家寵物友善，看到很多人都帶狗狗一起來度過悠哉時光❤️

【台北天母】All Day Roasting Company

【台北天母】All Day Roasting Company

 

 

【菜單】

試營運菜單

【台北天母】All Day Roasting Company

【台北天母】All Day Roasting Company

 

點完餐，會給一個叫號器，再去取餐

【台北天母】All Day Roasting Company

 

 

 

【餐點】

 

帶皮火腿三明治 $280，推薦指數：🌟🌟🌟🌟🌟

超脆口的法棍，每口咬下去的卡滋聲很滿足心靈🤤

而他們的帶皮火腿吃得到皮的Q彈，再搭配上濃郁起司，這道一直是我個人訪All Day必吃

【台北天母】All Day Roasting Company

【台北天母】All Day Roasting Company

 

熱拿鐵 $160，推薦指數：🌟🌟🌟🌟

超喜歡印有All Day logo的咖啡杯，太有質感了，求販售（蛤）

奶味香濃，咖啡風味也十足，整體十分順口。

【台北天母】All Day Roasting Company

 

 

招牌熱狗堡三重奏 $220

【台北天母】All Day Roasting Company

 

康普茶 $220

【台北天母】All Day Roasting Company

 

 

【環境照】

 

一樓有少許座位

【台北天母】All Day Roasting Company

 

店內販售自家烘培咖啡豆

【台北天母】All Day Roasting Company

 

二樓飲用水自取

【台北天母】All Day Roasting Company

 

二樓可以俯瞰對面天母運動公園，吃完早午餐或下午茶，也可以去那散步👍

 

【台北天母】All Day Roasting Company

 

二樓空間大～

【台北天母】All Day Roasting Company

 

 

非業配文，單純分享個人用餐體驗，給大家參考 

歡迎追蹤 👉 孵蛋的美食日常 IG

 


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文章標籤
台北 美食 食記 餐廳 台北美食 下午茶 台北餐廳 台北市 早午餐 甜點 咖啡廳 拿鐵 咖啡 台北下午茶 台北早午餐 天母早午餐 天母咖啡廳 天母下午茶 寵物友善 台北寵物友善
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