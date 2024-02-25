【台北天母】All Day Roasting Company 天母店

🍽 餐點：🌟🌟🌟🌟

🍽 環境：🌟🌟🌟🌟

🍽 服務：🌟🌟🌟

🍽 人均 $200~$400、不收取服務費

💛 孵蛋的日常有 IG 唷，歡迎 follow (傳送門在此) 💛

【餐廳資訊】

地點：台北市士林區忠誠路二段164號

電話：02-2872-2286

營業時間：一～日 10:00–18:00

不接受訂位

不限時

【前言】

台北第三家分店！從一開始的民生社區店，再到師大店，All day又落腳天母！

一定要來朝聖一下這個擁有 玻璃落地窗 的天母新打卡點✨

店家寵物友善，看到很多人都帶狗狗一起來度過悠哉時光❤️

【菜單】

試營運菜單

點完餐，會給一個叫號器，再去取餐

【餐點】

帶皮火腿三明治 $280，推薦指數：🌟🌟🌟🌟🌟

超脆口的法棍，每口咬下去的卡滋聲很滿足心靈🤤

而他們的帶皮火腿吃得到皮的Q彈，再搭配上濃郁起司，這道一直是我個人訪All Day必吃！

熱拿鐵 $160，推薦指數：🌟🌟🌟🌟

超喜歡印有All Day logo的咖啡杯，太有質感了，求販售（蛤）

奶味香濃，咖啡風味也十足，整體十分順口。

招牌熱狗堡三重奏 $220

康普茶 $220

【環境照】

一樓有少許座位

店內販售自家烘培咖啡豆

二樓飲用水自取

二樓可以俯瞰對面天母運動公園，吃完早午餐或下午茶，也可以去那散步👍

二樓空間大～

非業配文，單純分享個人用餐體驗，給大家參考

歡迎追蹤 👉 孵蛋的美食日常 IG



檢視較大的地圖

文章標籤