【台北天母】All Day Roasting Company 天母店
🍽 餐點：🌟🌟🌟🌟
🍽 環境：🌟🌟🌟🌟
🍽 服務：🌟🌟🌟
🍽 人均 $200~$400、不收取服務費
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【餐廳資訊】
- 地點：台北市士林區忠誠路二段164號
- 電話：02-2872-2286
- 營業時間：一～日 10:00–18:00
- 不接受訂位
- 不限時
【前言】
台北第三家分店！從一開始的民生社區店，再到師大店，All day又落腳天母！
一定要來朝聖一下這個擁有玻璃落地窗的天母新打卡點✨
店家寵物友善，看到很多人都帶狗狗一起來度過悠哉時光❤️
【菜單】
試營運菜單
點完餐，會給一個叫號器，再去取餐
【餐點】
帶皮火腿三明治 $280，推薦指數：🌟🌟🌟🌟🌟
超脆口的法棍，每口咬下去的卡滋聲很滿足心靈🤤
而他們的帶皮火腿吃得到皮的Q彈，再搭配上濃郁起司，這道一直是我個人訪All Day必吃！
熱拿鐵 $160，推薦指數：🌟🌟🌟🌟
超喜歡印有All Day logo的咖啡杯，太有質感了，求販售（蛤）
奶味香濃，咖啡風味也十足，整體十分順口。
招牌熱狗堡三重奏 $220
康普茶 $220
【環境照】
一樓有少許座位
店內販售自家烘培咖啡豆
二樓飲用水自取
二樓可以俯瞰對面天母運動公園，吃完早午餐或下午茶，也可以去那散步👍
二樓空間大～
非業配文，單純分享個人用餐體驗，給大家參考
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