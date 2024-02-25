鶯歌美食廣場美食推薦/鶯歌火車站前站商圈超派雞排炒飯套餐只賣88元!人氣美食【英姐麵疙瘩】限定好吃雞排炒飯!號稱8兩重雞排外酥肉嫩吃的到肉汁~套餐附湯品與芙琳卡手作黑糖嫩仙草CP值爆表!

來鶯歌玩~美食哪裡吃？

離鶯歌火車站(前站)建國路步行約3分鐘鶯歌公有市場二樓『鶯歌美食廣場』超過20攤以上小吃飲品冰品多國美食料理都有賣!

(6號攤)英姐麵疙瘩最近推出每週五六日限定『88超派雞排套餐』美味又划算CP值爆表

英姐麵疙瘩

電話:0958-902-759

LINE訂餐ID: ch547336

營業時間:11:00~14:00；17:00~20:30 (星期一公休)

攤址:新北市鶯歌區建國路108號二樓(美食廣場內/6號攤)

原文網址 鶯歌美食廣場美食推薦/鶯歌火車站(前站商圈)超派雞排炒飯套餐只要88元!人氣美食【英姐麵疙瘩】限定好吃雞排炒飯(MENU)

鶯歌公有市場一樓外有無障礙坡道

『鶯歌美食廣場在2樓』附設電梯(身障or行動不便朋友)享食很方便

出電梯往(右)看@@ 英姐麵疙瘩攤位在右手邊

聽在地朋友說: 這攤英姐麵疙瘩原本開在鶯歌(中正路)後來才搬到這個環境舒適乾淨『鶯歌美食廣場』

這攤是鶯歌在地賣10多年人氣麵疙瘩店

精心熬煮大骨高湯~現點現煮招牌麵疙瘩~人氣強強滾

但! 小紫今天是專程為了88元『超派雞排炒飯套餐』而來! 等下次回訪有點麵食或粥品再續分享嘿

(英姐麵疙瘩)2023獲選臺灣五星集(樂活名攤)3星獎!

前幾天載堂妹來 鶯歌(永吉公園) 賞盛開櫻花與炮仗花

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午餐就近在鶯歌覓食

發現蠻多人推薦(鶯歌美食廣場內餐食)

無意中發現這個『88超派雞排炒飯套餐』優惠活動！

2/23起(每週)五六日(每天限量30套)優惠活動到何時結束？請關注( 精鶯美饌 鶯歌美食廣場 粉專)

88超派雞排炒飯套餐(活動時段)點88超派排隊排(左手邊)

若您 沒有要搶便宜(不點超派雞排套餐)!

純粹點食英姐現煮麵疙瘩(麵食)/粥品/便當/炸物則是直接在攤位(右手邊)點餐、不用排在長長隊伍內等點餐嘿

結帳除了付現金，還有以下(多元支付方式)

萬一您沒排到(活動限量)超派雞排炒飯套餐

您可以點食鶯歌超人氣(英姐麵疙瘩)嚐鮮

湯麵系列均是『先選口味』再『選麵』可加麵加肉另外再加價。想吃『粥品』也有賣多款現煮粥類

英姐在美食廣場內一次租兩格攤位除了賣麵食也有賣炸物、便當、快炒配菜

便當類有相片可參考

美食廣場2月初曾舉辦88超派雞排(公益活動)

幸運買吃到超派雞排炒飯饕客常詢問: 還會舉辦超派雞排好康優惠嗎？

來嚕~2/23起(每週五六日)

88超派雞排優惠又來啦!!

每週(活動日)分成午餐15套與晚餐15套(限量販售30套) 每人限購一套、不接受預訂!想嚐鮮、想回味(午餐時段)12:30開始販售(晚餐時段)17:30開始販售。

想嚐鮮+好奇賣這麼便宜~好吃嗎？

又怕太晚來會沒買到! 小紫還沒12點早早就搶頭香站在攤位前方排隊! 午餐時段超派雞排炒飯準時12:30開賣結帳後會給一張號碼牌(餐食現點現做)

雞排現炸、炒飯也是一份份現炒(不是先炸好或炒飯先炒好)放一旁等候出餐so每份套餐都是熱騰騰現做

88超派雞排炒飯套餐 一組真的只賣88元

這價格真的有夠(派)

雞排下方不是超哥醋飯是搭配英姐現炒青菜蛋炒飯附大骨紫菜蛋花湯+芙琳卡黑糖嫩仙草

餐具、佐醬放在攤位櫃檯上(自取)

現炸雞排號稱(比臉大)近8兩重!

大骨紫菜蛋花湯 入口濃郁薑香湯韻

現炸傳統粉衣雞排搭炒飯~開動!

若您無辣不歡？ 可加一點點英姐手炒辣椒拌炒飯!

辣椒會辣(請酌量添加)屬炒純生辣椒味蕾、無其它阿哩阿雜辛香調味

青菜炒飯 有紅K丁與青江菜

炒飯風味清爽不油膩! 屬有媽媽味那種家常炒飯滋味

雞排外酥內嫩~趁熱吃有肉汁

整塊雞排厚度尚可~沒有很厚

(下圖)是一整片雞排最厚的地方，大約可以咬食3口此厚度

雞排醃漬的相當入味(香氣足)好吃又涮嘴

套餐附黑糖嫩仙草

這是美食廣場內(芙琳卡)甜點攤客製手作甜點

剛剛點雞排炒飯套餐客人吃後(有喜歡)原本想去芙琳卡購買

聽英姐店員說: 這是超派雞排炒飯活動特別訂製~芙琳卡暫無販售喔

我是吃飽拿回家後才開吃~真的好吃

期望未來(芙琳卡)能在攤位新增此甜點品項~回家冰冷藏(冰涼再吃)口感更讚

入口滑嫩古溜! 有著濃郁仙草香、甜度嘟嘟好

若您無緣點食(活動限量)88超派雞排套餐

英姐便當有129元『雞排飯』可點食

我還沒12點就站在攤位前方排隊等購買『88超派雞排』時~剛好有饕客點食雞排飯(小紫借秒拍 )實品照乙張！

雞排飯雞排表層會淋醬、配菜有3樣

麵食與粥品現點現煮

店員煮餐非常熟練、出餐速度超快速(不會等太久)

(下圖) 客人點的肉片鍋燒意麵 $80元

(下圖) 客人點的海鮮麵疙瘩 $110元

我沒點食過只能(看圖猜)碗內放很多高麗菜+1顆雞蛋、百頁豆腐、魚丸、蛤蜊、白蝦、麵疙瘩有厚度(超多客人點麵疙瘩吃)大骨高湯煮的麵食、外觀看似清淡入口肯定甘甜才會受這麼多饕客喜愛

餐畢! 需將餐盤拿到(英姐麵疙瘩攤位)前方攤車(倒掉廚餘、垃圾)碗盤分類擺放

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每個人對鶯歌美食喜好味覺不盡相同。2024-2/23食記心得僅供參考；餐食內容成份、售價會隨時間變遷有所更動；請依店家公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤 。您的支持是我繼續寫文的動力，一起趴趴走找尋下一站美食景點Go