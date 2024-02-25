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鶯歌美食廣場美食推薦/鶯歌火車站(前站商圈)超派雞排炒飯套餐只要88元!人氣美食【英姐麵疙瘩】限定好吃雞排炒飯(MENU)

2024-02-25 14:51:29 小紫吃喝玩樂~ 人氣：104
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：455篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：英姐麵疙瘩
phone09-58902759
place新北市鶯歌區建國路108號2樓
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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鶯歌美食廣場美食推薦/鶯歌火車站前站商圈超派雞排炒飯套餐只賣88元!人氣美食【英姐麵疙瘩】限定好吃雞排炒飯!號稱8兩重雞排外酥肉嫩吃的到肉汁~套餐附湯品與芙琳卡手作黑糖嫩仙草CP值爆表!

英姐麵疙瘩-鶯歌美食廣場 二拼.jpg

來鶯歌玩~美食哪裡吃？

離鶯歌火車站(前站)建國路步行約3分鐘鶯歌公有市場二樓『鶯歌美食廣場』超過20攤以上小吃飲品冰品多國美食料理都有賣!

(6號攤)英姐麵疙瘩最近推出每週五六日限定『88超派雞排套餐』美味又划算CP值爆表

88超派雞排炒飯-英姐麵疙瘩 (2).jpg

英姐麵疙瘩

電話:0958-902-759

LINE訂餐ID: ch547336

營業時間:11:00~14:00；17:00~20:30 (星期一公休)

攤址:新北市鶯歌區建國路108號二樓(美食廣場內/6號攤)

原文網址鶯歌美食廣場美食推薦/鶯歌火車站(前站商圈)超派雞排炒飯套餐鶯歌美食廣場美食推薦/鶯歌火車站(前站商圈)超派雞排炒飯套餐只要88元!人氣美食【英姐麵疙瘩】限定好吃雞排炒飯(MENU)

英姐麵疙瘩-鶯歌美食廣場 (2).jpg

鶯歌公有市場一樓外有無障礙坡道

鶯歌美食廣場在2樓』附設電梯(身障or行動不便朋友)享食很方便

2024鶯歌美食廣場外觀.JPG

出電梯往(右)看@@ 英姐麵疙瘩攤位在右手邊

英姐麵疙瘩-鶯歌美食廣場 (4).jpg

聽在地朋友說: 這攤英姐麵疙瘩原本開在鶯歌(中正路)後來才搬到這個環境舒適乾淨『鶯歌美食廣場』

這攤是鶯歌在地賣10多年人氣麵疙瘩店

精心熬煮大骨高湯~現點現煮招牌麵疙瘩~人氣強強滾

但!  小紫今天是專程為了88元『超派雞排炒飯套餐而來! 等下次回訪有點麵食或粥品再續分享嘿鶯歌美食廣場美食推薦/鶯歌火車站(前站商圈)超派雞排炒飯套餐

肉片麵疙瘩-英姐麵疙瘩.jpg

鶯歌美食廣場美食推薦/鶯歌火車站(前站商圈)超派雞排炒飯套餐(英姐麵疙瘩)2023獲選臺灣五星集(樂活名攤)3星獎!鶯歌美食廣場美食推薦/鶯歌火車站(前站商圈)超派雞排炒飯套餐

英姐麵疙瘩-鶯歌美食廣場 (3).jpg

前幾天載堂妹來鶯歌(永吉公園)賞盛開櫻花與炮仗花

遊記鶯歌美食廣場美食推薦/鶯歌火車站(前站商圈)超派雞排炒飯套餐新北免費親子景點【鶯歌永吉公園】櫻花與炮仗花盛開啦!3區兒童遊戲場/一年四季皆有花可賞(停車資訊)

午餐就近在鶯歌覓食

發現蠻多人推薦(鶯歌美食廣場內餐食)

無意中發現這個『88超派雞排炒飯套餐』優惠活動！

2/23起(每週)五六日(每天限量30套)優惠活動到何時結束？請關注(精鶯美饌 鶯歌美食廣場粉專)

88超派雞排炒飯套餐MENU (2).JPG

88超派雞排炒飯套餐(活動時段)點88超派排隊排(左手邊)

若您鶯歌美食廣場美食推薦/鶯歌火車站(前站商圈)超派雞排炒飯套餐沒有要搶便宜(不點超派雞排套餐)!

純粹點食英姐現煮麵疙瘩(麵食)/粥品/便當/炸物則是直接在攤位(右手邊)點餐、不用排在長長隊伍內等點餐嘿

英姐麵疙瘩-鶯歌美食廣場 (8).jpg

結帳除了付現金，還有以下(多元支付方式)

英姐麵疙瘩-支付方式.jpg

萬一您沒排到(活動限量)超派雞排炒飯套餐

您可以點食鶯歌超人氣(英姐麵疙瘩)嚐鮮

湯麵系列均是『先選口味』再『選麵』可加麵加肉另外再加價。想吃『粥品』也有賣多款現煮粥類

英姐麵疙瘩炸物便當MENU (2).JPG

英姐在美食廣場內一次租兩格攤位除了賣麵食也有賣炸物、便當、快炒配菜

英姐麵疙瘩炸物便當MENU (1).JPG

 

英姐麵疙瘩-鶯歌美食廣場 (6).jpg

便當類有相片可參考

英姐麵疙瘩炸物便當MENU.jpg

美食廣場2月初曾舉辦88超派雞排(公益活動)

幸運買吃到超派雞排炒飯饕客常詢問: 還會舉辦超派雞排好康優惠嗎？

來嚕~2/23起(每週五六日)

88超派雞排優惠又來啦!!

每週(活動日)分成午餐15套晚餐15套(限量販售30套) 每人限購一套、不接受預訂!想嚐鮮、想回味(午餐時段)12:30開始販售(晚餐時段)17:30開始販售

88超派雞排炒飯套餐MENU (1).JPG

想嚐鮮+好奇賣這麼便宜~好吃嗎？

又怕太晚來會沒買到! 小紫還沒12點早早就搶頭香站在攤位前方排隊! 午餐時段超派雞排炒飯準時12:30開賣結帳後會給一張號碼牌(餐食現點現做)

雞排現炸、炒飯也是一份份現炒(不是先炸好或炒飯先炒好)放一旁等候出餐so每份套餐都是熱騰騰現做鶯歌美食廣場美食推薦/鶯歌火車站(前站商圈)超派雞排炒飯套餐

英姐麵疙瘩-鶯歌美食廣場 (7).jpg

英姐麵疙瘩-鶯歌美食廣場 (1).jpg

88超派雞排炒飯套餐  一組真的只賣88元 

這價格真的有夠(派)

雞排下方不是超哥醋飯是搭配英姐現炒青菜蛋炒飯大骨紫菜蛋花湯+芙琳卡黑糖嫩仙草

88超派雞排炒飯-英姐麵疙瘩 (2).jpg

餐具、佐醬放在攤位櫃檯上(自取)

餐具自取-英姐麵疙瘩.jpg

現炸雞排號稱(比臉大)近8兩重!

88超派雞排炒飯-英姐麵疙瘩 (3).jpg

大骨紫菜蛋花湯  入口濃郁薑香湯韻

88超派雞排炒飯-英姐麵疙瘩 (5).jpg

現炸傳統粉衣雞排搭炒飯~開動!

88超派雞排炒飯-英姐麵疙瘩 (6).jpg

 若您無辣不歡？ 可加一點點英姐手炒辣椒拌炒飯!

辣椒會辣(請酌量添加)屬炒純生辣椒味蕾、無其它阿哩阿雜辛香調味

自炒生辣椒-英姐麵疙瘩.jpg

青菜炒飯  有紅K丁與青江菜

88超派雞排炒飯-英姐麵疙瘩 (7).jpg

炒飯風味清爽不油膩! 屬有媽媽味那種家常炒飯滋味

88超派雞排炒飯-英姐麵疙瘩 (10).jpg

雞排外酥內嫩~趁熱吃有肉汁

88超派雞排炒飯-英姐麵疙瘩 (8).jpg

整塊雞排厚度尚可~沒有很厚

(下圖)是一整片雞排最厚的地方，大約可以咬食3口此厚度

雞排醃漬的相當入味(香氣足)好吃又涮嘴

88超派雞排炒飯-英姐麵疙瘩 (9).jpg

88超派雞排炒飯-英姐麵疙瘩 (1).jpg

套餐附黑糖嫩仙草

這是美食廣場內(芙琳卡)甜點攤客製手作甜點

剛剛點雞排炒飯套餐客人吃後(有喜歡)原本想去芙琳卡購買

聽英姐店員說: 這是超派雞排炒飯活動特別訂製~芙琳卡暫無販售喔

我是吃飽拿回家後才開吃~真的好吃

期望未來(芙琳卡)能在攤位新增此甜點品項~回家冰冷藏(冰涼再吃)口感更讚

芙琳卡黑糖嫩仙草-英姐麵疙瘩 (2).jpg

入口滑嫩古溜! 有著濃郁仙草香、甜度嘟嘟好

芙琳卡黑糖嫩仙草-英姐麵疙瘩 (1).jpg

若您無緣點食(活動限量)88超派雞排套餐

英姐便當有129元雞排飯』可點食

雞排便當-英姐麵疙瘩 (2).jpg

我還沒12點就站在攤位前方排隊等購買『88超派雞排』時~剛好有饕客點食雞排飯(小紫借秒拍鶯歌美食廣場美食推薦/鶯歌火車站(前站商圈)超派雞排炒飯套餐)實品照乙張！

雞排飯雞排表層會淋醬、配菜有3樣

雞排便當-英姐麵疙瘩 (1).jpg

麵食與粥品現點現煮 

店員煮餐非常熟練、出餐速度超快速(不會等太久)

英姐麵疙瘩-鶯歌美食廣場 (5).jpg

(下圖) 客人點的肉片鍋燒意麵  $80元

肉片鍋燒意麵-英姐麵疙瘩.jpg

(下圖) 客人點的海鮮麵疙瘩  $110元 

我沒點食過只能(看圖猜)碗內放很多高麗菜+1顆雞蛋、百頁豆腐、魚丸、蛤蜊、白蝦、麵疙瘩有厚度(超多客人點麵疙瘩吃)大骨高湯煮的麵食、外觀看似清淡入口肯定甘甜才會受這麼多饕客喜愛

海鮮麵疙瘩-英姐麵疙瘩.jpg

餐畢! 需將餐盤拿到(英姐麵疙瘩攤位)前方攤車(倒掉廚餘、垃圾)碗盤分類擺放

餐畢、餐具放在攤位前餐車-英姐麵疙瘩.jpg

英姐麵疙瘩-鶯歌美食廣場 首圖.jpg

美食廣場內『芙琳卡草芋瀑布滷味好吃  (食記待分享)

芙琳卡攤位美食.jpg

鶯歌人牛肉麵愛店(大媽牛肉麵)在美食廣場內開分店啦! 

牛肉麵果然名不虛傳~好吃唷! 小菜系列調味也棒棒 (食記待分享)

鶯歌大媽牛肉麵建國店2024-2月.jpg

 

::繼續閱讀::

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鶯歌-林鴻鈞滷味 首圖.jpg

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永吉公園賞櫻夜景篇-首圖.jpg

 

 

  每個人對鶯歌美食喜好味覺不盡相同。2024-2/23食記心得僅供參考；餐食內容成份、售價會隨時間變遷有所更動；請依店家公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫    小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤 。您的支持是我繼續寫文的動力，一起趴趴走找尋下一站美食景點Go

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創作者 小紫~吃喝玩樂 的頭像
小紫~吃喝玩樂

小紫吃喝玩樂．享食煮藝




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