【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

竹美私房料理是老字號的中式餐廳，在新竹有兩間分店分別為田美店和關新店，兩家分店在google地圖都擁有破千的高人氣，北京烤鴨三吃是店內招牌，如果人不多可以點個燒臘三拼一起吃，一次能吃到雞鴨牛三種超豐盛，餐廳有提供包廂坐位很適合部門家族多人聚餐。

店內提供專屬停車場，但位子不多熱門用餐時段建議早點來停。

▲餐廳有專屬停車場，位置在餐廳同排隔壁，入口處有明顯的竹美停車場招牌，只是停車場位子稍小考驗著駕駛的開車技術。

▲竹美私房料理門口有個大大的紅色招牌很醒目，機車可直接停在店門口。

▲用餐空間寬廣乾淨明亮，幾乎都是大圓桌座位區，還有幾間包廂適合多人聚餐。

▲竹美私房料理菜單：大拇指圖式為店家推薦菜，菜色為單一尺寸但份量不大，人多建議多點幾道。

▲如果有選擇障礙可直接點店家配好的套餐，從雙人到10人套餐都有。

▲廣州炒飯 175元：內有鮮蝦、臘肉、蔥花等配料，炒飯有濃郁的鍋氣非常香，米飯粒粒分明火侯拿捏得宜，是盤極具水準的炒飯。

▲燒臘雙拼 390元：一次可以吃到油雞和烤鴨肉兩種家常燒臘，配菜有滿滿的水煮花生倒是蠻少見的。

▲烤鴨肉質緊實，鴨皮帶著濃濃的焦香和油脂，油雞滑嫩好入口，配著蔥薑醬一起吃更增添辛味層次感。

▲金沙嫩豆腐 210元：豆腐使用軟嫩的雞蛋豆腐，外層裹上鹹蛋黃呈現漂亮的金黃色，外酥內軟，鹹香味從嘴中完美釋放。

▲海鮮豆腐煲 290元：雖然名稱是海鮮豆腐煲但鍋內只有幾隻蝦仁，其他配菜為豌豆和洋蔥、香菇、少量的彩椒，蠔油的香氣讓整鍋豆腐煲添色不少。

▲宮保鮮牛肉 270元：配菜為彩椒和洋蔥，外觀油亮油亮的光用看的就忍不住吞口水，牛肉軟嫩入味，辣度小辣，非常下飯。

▲三絲炸春捲 85元：一份有三條對切春捲，外皮炸得金黃酥脆，內餡有類似香椿的香氣。

▲清炒大豆苗 300元： 份量頗多，口感類似山蘇，沒有過多調味吃起來有種淡淡的野菜味。

雞蛋糕短評：餐廳附設停車場，但位子不多，招牌是烤鴨要提前預訂，菜色種類豐富口味都不錯，也有眾多港點可選，廣州炒飯有濃濃的鍋氣，需服務費不能刷卡。



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★☆

CP值★★★☆



竹美私房料理田美店美食資訊：

地址：新竹市北區田美三街57號

電話：035345355

官網：https://www.facebook.com/ChuMei02

線上訂位：OpenTable

營業時間：11:00–13:30、17:00–21:00

停車場：有

服務費：有(10%)

廁所：有

刷卡：無

外送：有()、(foodpanda)



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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