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【新竹食記】竹美私房料理(田美店) - 新竹烤鴨三吃名店，附設專屬停車場

2024-02-25 15:39:40 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：105
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：651篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：竹美私房料理田美店
phone03-5345355
place新竹市北區田美三街57號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

 

竹美私房料理是老字號的中式餐廳在新竹有兩間分店分別為田美店和關新店，兩家分店在google地圖都擁有破千的高人氣，北京烤鴨三吃是店內招牌，如果人不多可以點個燒臘三拼一起吃，一次能吃到雞鴨牛三種超豐盛，餐廳有提供包廂坐位很適合部門家族多人聚餐。

店內提供專屬停車場，但位子不多熱門用餐時段建議早點來停。

 

【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

▲餐廳有專屬停車場，位置在餐廳同排隔壁，入口處有明顯的竹美停車場招牌，只是停車場位子稍小考驗著駕駛的開車技術。

 

【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

 

【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

▲竹美私房料理門口有個大大的紅色招牌很醒目，機車可直接停在店門口。

 

【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

▲用餐空間寬廣乾淨明亮，幾乎都是大圓桌座位區，還有幾間包廂適合多人聚餐。

 

【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

▲竹美私房料理菜單：大拇指圖式為店家推薦菜，菜色為單一尺寸但份量不大，人多建議多點幾道。

 

【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

▲如果有選擇障礙可直接點店家配好的套餐，從雙人到10人套餐都有。

 

【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

 

【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

廣州炒飯 175元：內有鮮蝦、臘肉、蔥花等配料，炒飯有濃郁的鍋氣非常香，米飯粒粒分明火侯拿捏得宜，是盤極具水準的炒飯。

 

【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

燒臘雙拼 390元：一次可以吃到油雞和烤鴨肉兩種家常燒臘，配菜有滿滿的水煮花生倒是蠻少見的。

 

【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

 

【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

▲烤鴨肉質緊實，鴨皮帶著濃濃的焦香和油脂，油雞滑嫩好入口，配著蔥薑醬一起吃更增添辛味層次感。

 

【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

 

【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

金沙嫩豆腐 210元：豆腐使用軟嫩的雞蛋豆腐，外層裹上鹹蛋黃呈現漂亮的金黃色，外酥內軟，鹹香味從嘴中完美釋放。

 

【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

海鮮豆腐煲 290元：雖然名稱是海鮮豆腐煲但鍋內只有幾隻蝦仁，其他配菜為豌豆和洋蔥、香菇、少量的彩椒，蠔油的香氣讓整鍋豆腐煲添色不少。

 

【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

 

【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

宮保鮮牛肉 270元：配菜為彩椒和洋蔥，外觀油亮油亮的光用看的就忍不住吞口水，牛肉軟嫩入味，辣度小辣，非常下飯。

 

【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

 

【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

三絲炸春捲 85元：一份有三條對切春捲，外皮炸得金黃酥脆，內餡有類似香椿的香氣。

 

【新竹食記】竹美私房料理(田美店)

清炒大豆苗 300元： 份量頗多，口感類似山蘇，沒有過多調味吃起來有種淡淡的野菜味。

 

 

雞蛋糕短評：餐廳附設停車場，但位子不多，招牌是烤鴨要提前預訂，菜色種類豐富口味都不錯，也有眾多港點可選，廣州炒飯有濃濃的鍋氣，需服務費不能刷卡。


用餐環境★★★★
餐點★★★★☆    
服務★★★☆
CP值★★★☆


竹美私房料理田美店美食資訊：

地址：新竹市北區田美三街57號
電話：035345355
官網：https://www.facebook.com/ChuMei02
線上訂位：OpenTable
營業時間：11:00–13:30、17:00–21:00
停車場：有
服務費：有(10%)
廁所：有
刷卡：無
外送：有()、(foodpanda)


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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