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台南牛排餐廳推薦｜首推沙朗厚片人氣王｜香酥巴沙魚排長輩最愛｜魔力牛牛排餐廳

2024-02-25 16:47:00 艾薇到處走 人氣：106
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窩客好文

艾薇到處走

發表篇數：184篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 安平區

造訪商家：魔力牛牛排館-安平店
phone06-2950113
place台南市安平區文平路408號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台南牛排推薦～魔力牛牛排館-安平文平店│平價牛排美味不打折！

借我小姪女的光，向我哥蹭吃蹭喝～

姪女來到青春成長期，也成為一名合格的肉肉控！餐餐無肉不歡！

於是～今天晚餐來安平吃牛排～

👇看到一家新的牛排店：魔力牛牛排館-安平文平店。

還以為是換湯不換藥只是改店名而已～因為這裡前身也是牛排店，看布條說是全新牛排團隊！原來不是只有我們誤會呀，所以老闆才特地做了一張布條(･∀･)

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👇內用寬敞座位多，平價牛排該有的飲料&玉米濃湯喝到飽，應有盡有，而且飲料機台還算滿多的。

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👇(≧∇≦)炸物先上桌

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👇有內餡的地瓜球，吃起來綿綿甜甜的有開胃！

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👇薯餅很酥脆，鹹香鹹香越吃越餓耶～

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👇剛烤好的奶油餐包，一排餐一顆，熱騰騰的奶油好香甜，肚子餓的時候直接兩口一顆！

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👇牛排醬汁也上桌～喜歡魔力牛把醬汁和肉分開裝的形式，口味選擇更彈性，今天想吃原汁牛排也很讚！

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接下來就是肉肉控最愛的主餐介紹啦！！

 

👇戰斧豬排

很扎實的戰斧豬排！看這個大小、這個份量，不用擔心今天半夜姪女喊餓了！

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👇肉質也很厚實，咬起來還帶豬肉的鮮甜，淋點醬汁增加風味和濕潤感❤️

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👇最後當然不能忘了啃骨頭！骨邊肉我相信也是很多肉控不能抗拒的～～看看侄女啃得多忘我～

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👇沙朗厚片

喜歡吃牛肉可以點這道！肉質軟硬口感很適中，應該大部分的人都可以接受～加上肉多多，熟度剛剛好～鮮嫩多汁，吃起來CP值很高！

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👇疊高高一層兩層三層…順流而下的黑胡椒醬🤤我們家肉控基因絕對是遺傳！

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👇不想吃鐵板麵還可以換成鐵板雞蛋！

（好像小小兵的眼鏡哈哈哈）

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👇香酥巴沙魚排

偏好吃魚的朋友～可以吃這道軟嫩軟嫩的香酥巴沙魚排！

外皮很酥脆，魚排很鮮嫩，兩種相反口感卻很合拍，一次吃一大塊非常滿足！滿滿魚肉沒有魚刺！是吃魚最喜歡的爽感(￣▽￣)~*

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👇鐵板麵飽感十足！

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如果大家喜歡吃平價牛排，推薦可以來吃看看魔力牛牛排館！聽朋友說安南區有一家，現在安平也開一家，愛吃鐵板原肉牛排的朋友，安平牛排選擇更多啦！

魔力牛牛排館-安平文平店

地址：台南市安平區文平路408號

電話：06 295 0113

營業時間：11:15-14:00、16:45-20:30

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