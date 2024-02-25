借我小姪女的光，向我哥蹭吃蹭喝～

姪女來到青春成長期，也成為一名合格的肉肉控！餐餐無肉不歡！

於是～今天晚餐來安平吃牛排～

👇看到一家新的牛排店：魔力牛牛排館-安平文平店。

還以為是換湯不換藥只是改店名而已～因為這裡前身也是牛排店，看布條說是全新牛排團隊！原來不是只有我們誤會呀，所以老闆才特地做了一張布條(･∀･)

👇內用寬敞座位多，平價牛排該有的飲料&玉米濃湯喝到飽，應有盡有，而且飲料機台還算滿多的。

👇(≧∇≦)炸物先上桌

👇有內餡的地瓜球，吃起來綿綿甜甜的有開胃！

👇薯餅很酥脆，鹹香鹹香越吃越餓耶～

👇剛烤好的奶油餐包，一排餐一顆，熱騰騰的奶油好香甜，肚子餓的時候直接兩口一顆！

👇牛排醬汁也上桌～喜歡魔力牛把醬汁和肉分開裝的形式，口味選擇更彈性，今天想吃原汁牛排也很讚！

接下來就是肉肉控最愛的主餐介紹啦！！

👇戰斧豬排

很扎實的戰斧豬排！看這個大小、這個份量，不用擔心今天半夜姪女喊餓了！

👇肉質也很厚實，咬起來還帶豬肉的鮮甜，淋點醬汁增加風味和濕潤感❤️

👇最後當然不能忘了啃骨頭！骨邊肉我相信也是很多肉控不能抗拒的～～看看侄女啃得多忘我～

👇沙朗厚片

喜歡吃牛肉可以點這道！肉質軟硬口感很適中，應該大部分的人都可以接受～加上肉多多，熟度剛剛好～鮮嫩多汁，吃起來CP值很高！

👇疊高高一層兩層三層…順流而下的黑胡椒醬🤤我們家肉控基因絕對是遺傳！

👇不想吃鐵板麵還可以換成鐵板雞蛋！

（好像小小兵的眼鏡哈哈哈）

👇香酥巴沙魚排

偏好吃魚的朋友～可以吃這道軟嫩軟嫩的香酥巴沙魚排！

外皮很酥脆，魚排很鮮嫩，兩種相反口感卻很合拍，一次吃一大塊非常滿足！滿滿魚肉沒有魚刺！是吃魚最喜歡的爽感(￣▽￣)~*

👇鐵板麵飽感十足！

如果大家喜歡吃平價牛排，推薦可以來吃看看魔力牛牛排館！聽朋友說安南區有一家，現在安平也開一家，愛吃鐵板原肉牛排的朋友，安平牛排選擇更多啦！

魔力牛牛排館-安平文平店

地址：台南市安平區文平路408號

電話：06 295 0113

營業時間：11:15-14:00、16:45-20:30