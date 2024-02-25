最近突然變好熱，吃什麼都沒有胃口QAQ

和同事苦惱好久午餐，突然靈機一動！

對呀！不是還有韓湘嗎？！

韓式料理可是我們的開胃仙丹呢！！

這次我們不內用～選擇外送～

👇內用文章可以看這篇👇

台南韓國小吃/校園美食【韓湘辣年糕五妃店】手搖便當搖起來！唰嘴平價韓味！辣炒年糕/韓式魚板串/炸醬麵/大醬豬肉湯/午餐肉

⬇️外送我們是私訊韓湘粉絲團，前一天晚上就訂好啦，可見我和同事多煩惱午餐（不！其實是只想著吃！這頓沒吃完就想下頓哈哈哈）

上班一早就是等著午餐的到來（嘿嘿薪水小偷🤫）

銅板價韓式料理來啦❤️ 🎉 🎉

⬇️我們點這兩袋居然還不到400元，平價韓國街頭小食真的是月底救星！

⬇️用愛做的韓式料理～吃起來讓我們也格外滿足！

⬇️總覺得少了什麼，原來是少了韓式餐具！換上泡麵鍋是不是更韓味了呢😍韓國一日三餐就在這裡～

⬇️午餐肉便當

首先是同事最愛的午餐肉，她最哈韓湘這味！

煎得兩面恰恰的，吃起來焦香焦香也不會油，鹹鹹的肉味超級開胃，就算不餓也吃到餓😆

另外說一下～韓湘也有賣整盒的午餐肉，喜歡吃午餐肉的朋友可以直接買回家加餐！（偷偷說一下同事家裡冰箱就囤了兩盒！）

⬇️烤肉便當

再來是CP值很高的烤肉便當，也是艾薇我的最愛，別以為幾十塊的便當沒什麼肉，我夾給你們看✨✨

⬇️將將😍這肉量可說是很佛心啦～～而且是用有厚度的豬肉片哦，吃起來口感很不錯，鹹辣中帶點甜，配白飯吃到最後一口也不膩！飽足感也有！

⬇️韓式起士湯飯

這絕對是銅板價美食之冠🏆

有飯有湯有肉有蛋，這樣才50元！在這個萬物皆漲的時候，這價位簡直難以置信！但別懷疑你的眼睛，就是50元沒錯！

湯頭是有點泡菜湯底，微微的酸和辣，混合著起士奶香，我個人推薦一口飯一口湯～這樣不用擔心白飯吸光湯汁。當然你喜歡豪邁一點，全部倒下去一起大口吃也很棒！

⬇️韓式拌拌拉麵

經典韓國拉麵一定要吃～QQ滑順口感，搭配特製的拌麵醬汁，微酸微辣！不同於辣炒年糕醬的味道，吃起來意外地快速😆因為非常開胃，一直吮一直咬，一下子就光碗了！

⬇️炸醬年糕

看到這裡應該有人想問，有沒有不辣的選擇啊？

來，不吃辣的就點炸醬系列！有炸醬年糕、炸醬飯、炸醬麵，這些都不辣～

鹹甜鹹甜的，搭配年糕糯糯的米香，大小朋友接受度都是滿分💯

⬇️黑輪串

韓國魚板串也是每次吃韓湘必點！喝個高湯再配一口魚板串，享受也可以很平價～

⬇️泡菜

泡菜醃得很透很入味，夠酸！整個胃口都開了！

今天分享到這裡～想吃平價韓式料理、韓國小吃的朋友，韓湘辣年糕這間老店絕對信得過！掐指一算…艾薇吃它也有10年以上了耶😆

有吃過的朋友可以來回味～沒吃過的就快來嚐嚐艾薇我百吃不厭的老滋味吧！

https://youtu.be/pRmQMB4S1ts

韓湘辣年糕五妃店

訂餐專線：06 213 7015

地址：台南市中西區五妃街303號

營業時間：11:00-21:00

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100054588752603

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