新竹牧場，新竹十大伴手禮名店。飄香超過一甲子的人氣麵包店，新竹牧場真的是許多在地人從小吃到大的老店，有中西式糕點、麵包、蛋糕、各式伴手禮盒，就連滷味、燒賣都有賣。到新竹牧場裡面逛一圈應有盡有，琳瑯滿目的蛋糕櫃，順便買一下明天早餐要吃的麵包，來到新竹觀光也可以來新竹牧場買個伴手禮唷。
新竹更多美食、景點推薦
新竹牧場地址
新竹牧場在新竹是人氣頗夯的老店，逛完了新竹城隍廟，順路來到中正路上的新竹牧場總店，這裡東西最多最齊全
新竹牧場在糕點麵包人氣都很高，榮獲新竹十大伴手禮，每次來生意都很好
新竹牧場餐點、環境
約莫下午時間走進店，人潮也是很多，營業到晚上東西會一直補貨，不怕沒東西挑
各式禮盒伴手禮
相當有名氣的福源花生醬這裡也有賣。蛋捲、夾心酥、花生、多種餅乾、禮盒可以挑選
中西式麵包
麵包款式非常多，很多人都夾一大盤，可以當明天早餐，還有下午當點心也不錯
西式糕點
新竹牧場的各式蛋糕都感覺好好吃
傳統糕點
經典的傳統糕餅像是鳳梨酥、綠豆椪、竹塹餅、蛋黃酥、鴛鴦玉露都頗有好評，也都有獲獎
蛋糕、慕斯
最吸引人的還是他們的甜點櫃，琳瑯滿目的大小蛋糕任君挑選，雖然是做傳統造型，但是用料很有誠意，視覺上也很吸引人
滷味小菜
麵包店連滷味、燒賣都有在賣，感覺一天三餐都可以在這邊一次買起來了哈哈
買個幾個麵包回家當明天早餐吃
我最愛的火腿起司吐司，吐司香綿Q軟，厚片火腿吃起來很有口感
咖哩餃之前比較少吃到，感覺滿特別的，不少人喜歡咖哩餃當下午點心，層層酥皮包覆，內餡肉塊充滿濃郁咖哩香，吃過一次真的愛上
熱狗蔥麵包，真材實料，裡面真的一大根熱狗，滿滿蔥香，一口咬下真的有那種滿足感
類似布雪蛋糕，外層滿滿糖粒，裏頭吃的到香濃的巧克力內餡，小朋友應該會很喜歡
店家資訊
延伸閱讀
【新竹美食】蕨蕨植栽咖啡店｜新竹森林系咖啡館，滿滿鹿角蕨植栽，不限時咖啡甜點下午茶
【新竹美食】一想一響ReEcho Coffee｜老宅改建廢墟風咖啡館，隱藏巷子裡新竹下午茶
【新竹美食】MumMum饅饅好食-三民總店｜北區歐風甜點咖啡，超美戶外打卡庭院下午茶
【新竹美食】李克承博士故居a-moom｜80年日式老宅主打微熱山形吐司
【新竹竹東】溫家炸雞｜竹東市場熱賣20年台式炸雞王，溫體炸雞一出爐秒殺
【新竹竹東】阿英湯包｜竹東夜市人氣大湯包、蝦仁蒸餃，東林路夜市小吃
【新竹美食】黑輪壽司｜竹東夜市50年關東煮老店，銅板價關東煮、壽司。菜單MENU價位
【新竹竹東】阿英湯包｜竹東夜市人氣大湯包、蝦仁蒸餃，東林路夜市小吃
【新竹美食】This.Cafe咖啡甜點店｜蕭如松藝術園區對面白色文青咖啡店
【新竹美食】It’s Alice Cafe&Food｜歐風童話小木屋，情侶約會下午茶推薦
以上為個人體驗感受，僅提供參考唷
文章有時效性，相關資訊以店家為主
歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載
更多台中美食，來粉絲頁按讚追蹤吧
加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf