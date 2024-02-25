新竹牧場，新竹十大伴手禮名店。飄香超過一甲子的人氣麵包店，新竹牧場真的是許多在地人從小吃到大的老店，有中西式糕點、麵包、蛋糕、各式伴手禮盒，就連滷味、燒賣都有賣。到新竹牧場裡面逛一圈應有盡有，琳瑯滿目的蛋糕櫃，順便買一下明天早餐要吃的麵包，來到新竹觀光也可以來新竹牧場買個伴手禮唷。

新竹牧場

地址:新竹市東區中正路106號

電話:03-522-3675

時間:07:30~23:00

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新竹牧場地址

新竹牧場在新竹是人氣頗夯的老店，逛完了新竹城隍廟，順路來到中正路上的新竹牧場總店，這裡東西最多最齊全

新竹牧場在糕點麵包人氣都很高，榮獲新竹十大伴手禮，每次來生意都很好

新竹牧場餐點、環境

約莫下午時間走進店，人潮也是很多，營業到晚上東西會一直補貨，不怕沒東西挑

各式禮盒伴手禮

相當有名氣的福源花生醬這裡也有賣。蛋捲、夾心酥、花生、多種餅乾、禮盒可以挑選

中西式麵包

麵包款式非常多，很多人都夾一大盤，可以當明天早餐，還有下午當點心也不錯

西式糕點

新竹牧場的各式蛋糕都感覺好好吃

傳統糕點

經典的傳統糕餅像是鳳梨酥、綠豆椪、竹塹餅、蛋黃酥、鴛鴦玉露都頗有好評，也都有獲獎

蛋糕、慕斯

最吸引人的還是他們的甜點櫃，琳瑯滿目的大小蛋糕任君挑選，雖然是做傳統造型，但是用料很有誠意，視覺上也很吸引人

滷味小菜

麵包店連滷味、燒賣都有在賣，感覺一天三餐都可以在這邊一次買起來了哈哈

買個幾個麵包回家當明天早餐吃

我最愛的火腿起司吐司，吐司香綿Q軟，厚片火腿吃起來很有口感

咖哩餃之前比較少吃到，感覺滿特別的，不少人喜歡咖哩餃當下午點心，層層酥皮包覆，內餡肉塊充滿濃郁咖哩香，吃過一次真的愛上

熱狗蔥麵包，真材實料，裡面真的一大根熱狗，滿滿蔥香，一口咬下真的有那種滿足感

類似布雪蛋糕，外層滿滿糖粒，裏頭吃的到香濃的巧克力內餡，小朋友應該會很喜歡

店家資訊

新竹牧場

地址:新竹市東區中正路106號

電話:03-522-3675

時間:07:30~23:00

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