竹北享平方旁邊成功二街上，整條路有滿滿各類型的美食餐廳，而這家 HOLI 活力印度餐廳已經開業快 2年，優雅的用餐環境，由印度廚師提供道地又美味的料理，是不少在新竹印度人用餐的選擇，加上鄰近喜來登飯店，所以也有不少的商務客、觀光客，這天跟朋友造訪HOLI 活力印度餐廳，聊天品嘗美食超開心，來看看我們吃完很滿意的分享。

HOLI Indian Restaurant 活力印度餐廳

地址：新竹縣竹北市成功二街170號

電話：03-6675100

營業時間：11:30-14:00、17:30-21:30(平日, 週五至晚上 22:00); 11:00-14:30、17:00-22:00(假日, 週日到晚上 21:30)

官方臉書：https://www.facebook.com/HOLIHSINCHU/

HOLI 活力印度餐廳交通與停車資訊

自行開車：跟著導航走可以順利抵達竹北成功二街上的活力印度餐廳。旁邊有享平方停車場，另外周圍有私人收費停車場或路邊停車格，基本上停車沒有太大問題。

大眾運輸：從新竹高鐵站搭竹北快捷公車 7路，在”自強南路”站下車，再步行約 5mins。或從竹北火車站、新竹高鐵站搭 5900路，在”自強七街(喜來登飯店)”站下車，再步行約 5mins。

HOLI 活力印度餐廳由來

這個簡單又特別的店名”HOLI”，念起來的諧音有像活力，不過其實 HOLI在印度語中是”香料”的意思，印度每年三月舉辦的 Holi Festival，是印度的三大節慶之一，大家會互相潑撒多種顏色的粉末來慶祝春天的到來，順便祈禱豐收。

而餐廳的主廚是來自印度的 Jaspal 父子，兒子在非洲、爸爸則是在日本待過，有許多國外的餐廳料理經驗，因為喜歡台灣的環境而來到這邊落腳，才讓我們有機會品嘗到這麼美味的印度料理。他們希望大家來吃到好吃的餐點，美味的印度香料能帶給大家一天滿滿的活力，連外場的服務人員也都很熱情，真的可以讓人吃完之後感受到滿滿的能量。

HOLI 活力印度餐廳店家環境

店家前面有一桌的空間，戶外半露天區好天氣的時候享受一下溫暖的陽光，似乎還可以。

進入店內，好漂亮繽紛的布置。有別於常見的家庭式印度餐廳，通常那種比較居家式的餐廳，沒有過多的裝潢，店內也會有比較強烈的香料香氣，不過在 HOLI 中，不會讓你聞到滿滿強烈的香氣，而經過好好裝潢的空間，牆面上面活力鮮明的顏料圖案，完全呼應 Holi Festival 的豐富顏料氣氛。

充滿活力氣氛的裝飾，加上光線明亮，前面的電視撥放著印度節目，濃濃的印度風之下，餐廳廚房內更全部都是印度廚師，幸好外場是會說中文的台灣人~~不過看到印度人來用餐的時候，帥老闆有時候在外場也會過來招呼，看他們用自己國家的語言聊天，這種在異鄉的時候感覺特別好啊!

HOLI 活力印度餐廳菜單分享

店家的菜單大大一本，翻開來看到超級多的選項，真的會讓人有點選擇障礙。

平常印度料理最主要都是以咖哩為主，另外他們有許多的開胃菜、烤肉串再搭配烤餅或白飯，其實可以選擇幾樣的開胃菜、烤肉串，搭配烤餅沾上咖哩一起吃，就可以吃到很多不同的料理，把店家各種美食都品嘗看看。

咖哩類中，選擇最多的是蔬菜咖哩類，因為印度有不少的素食者，所以它們特別增加蔬菜為主體的咖哩。

萬一覺得餐點選擇太多有點眼花撩亂，也有 2-4人的套餐搭配選擇，方便你第一次輕鬆下手。

看了這麼長的菜單，另外還有很棒的一點，店家沒有低消規定，所以萬一不想吃太多的朋友，也能夠輕鬆點餐。

HOLI 活力印度餐廳餐點分享

這次一群人來，可以點多一點，沒想到店家上菜的速度挺快的耶，這樣很棒。

開胃菜小點很特別

餐點就從開胃菜開始，這個店員大力推薦的爆漿脆球點心(AP05)，真的超特別!!

脆球的小圓球狀，薄薄的餅皮在上頭開一個口，裡面放入了馬鈴薯、香料、薄荷醬、羅漢果醬，然後要品嘗前自己倒入薄荷、香菜、香料製作的湯汁，就成了這道好特別的餐點。液體建議倒入約 6分滿，大家一起拿來當酒杯乾杯後大口吃下，湯汁果然會在嘴巴中爆開，原本怕香菜的我，因為有其他香料的味道，香菜味道反而不會太過強烈，算是特別又好吃的開胃菜。

甚至連電影”我和我的冠軍女兒”中，是女主角最愛的街頭小吃呢。

其實開胃菜中好多感覺很特別的選項，每樣都有點心動，最後另外選了咖哩餃沙拉(AP07)。

端上來這間間的小山，有滿滿的鷹嘴豆、馬鈴薯、洋蔥、番茄，上面淋上白色、綠色的酸甜醬沙拉，雖然看不出來餃子的模樣，不過實際上是蓋在滿滿的配料下面，你的每一口可能會吃到已經敲碎開來的餃子，炸過的餃子皮脆脆的，有脆又有軟的兩種口感，沙拉醬汁不會太重口味，吃起來滿不錯的。

主廚特選好吃推薦

開胃菜後的主廚特選，感覺上跟平常會吃的印度咖哩又很不同，這道南印風味辣炒蝦，超大蝦仁跟甜椒、洋蔥一起，醬汁中帶著微微辣度及香氣，軟嫩的蝦仁入口那微微的刺激口感，很特別。

另外一道鷹嘴豆炸麵包也超特別!

平常印度料理中常見的鷹嘴豆咖哩，他們用一個大大的麵包來搭配，不要看這整個鼓起來的大麵包而擔心會吃不完，因為這裡面是空心的，可以想像是大烤餅做出來的麵包體，可以用叉子戳開來後，就變成烤餅的模樣，用這樣去包著鷹嘴豆吃，這香料的味道不會太重也不會辣，吃起來也很刷嘴。

坦都窯烤鎖住好滋味

在印度料理中，Tandoor(坦都窯)烤爐受到不少廚師的喜愛，窯內燒到高溫 350度以上，利用這樣的高溫來烤肉，可以讓肉汁鎖在其中，讓你可以吃到好吃又多汁的肉塊，難怪會受到不少印度廚師的愛好。

炭烤羊肉串其實一開始我們有點擔心，因為不吃羊肉的人一聞到羊味，可能就不能接受吃不太下。不過他們的羊肉串其實不會讓你感受到羊騷味，因為有滿滿印度香料的香氣來蓋過他，而搭配的沾醬都是印度常見的薄荷醬，利用新鮮薄荷、香料及優格調製出來的醬汁，將羊肉串沾一點吃，不吃羊肉的朋友應該都沒問題了。

綜合窯烤雞肉塊，這道就很適合初訪想要嘗鮮的朋友了。兩種顏色的烤雞肉塊，主要都是因為店家特調的祕方，香料雞塊呈現的是紅色，另外堅果泥醃製的雞肉塊呈現白色，雞塊的大小超級大，兩種不同顏色可以分著體驗，就可以品嘗到更豐富的選擇。

雞塊看起來很大塊，不過它們用高溫烤讓汁能鎖在肉中，加上它們提供的薄荷優格醬提味，又大又飽滿的雞肉塊讓你吃起來很滿足。

咖哩烤餅絕配組合

再來平常印度料理店的主餐組合，各式咖哩搭配烤餅或白飯，將烤餅抹上滿滿的咖哩醬，來品嘗各種不同的風味。而且店家的各式香料醬料滋味，都是自己調製，加上每天要準備許多的蔬菜材料，才能讓大家品嘗到好吃的滋味，真的很不簡單。

三種不同咖哩帶來不同的感覺，雞肉腰果咖哩中的香料帶一點點的微辣，但不會讓我們無法忍受，另外還有些甜甜的感覺，雖然名為腰果咖哩，但實際上已經不會看到或直接吃到腰果的感覺，反倒是有一點點青椒味，但是這樣的咖哩滋味很不錯。

奶油雞肉咖哩，雞肉塊的大小比剛剛的雞肉腰果咖哩小一些些，咖哩中濃郁的奶味，不辣反倒感覺有點甜甜的，看著紅色也不用擔心。

而蔬菜咖哩中的番茄味感覺很濃烈，加上放了許多的豆類，隨便吃都可以吃到青菜，如果是吃素的朋友應該會很滿意，而且這樣每一口幾乎都有青菜，吃起來感覺好健康啊。

要搭配好吃的咖哩，白飯或是烤餅是最好的選擇。平常選原味烤餅應該最能品嘗到咖哩的滋味，不過除了原味烤餅之外，還有許多不同口味的選擇。

香料烤餅這個本身已經加了許多印度香料，其實不沾咖哩直接吃，味道就很足夠喔!!而且出乎意料的，看起來好像會辣的烤餅，實際上吃起來不會辣，反倒是豐富的香料風味加上軟嫩度恰到好處的烤餅，直接吃就很棒耶!

蒜味烤餅則是烤餅加上了蒜頭粒，他們的烤餅處理的都很到味，本身軟嫩卻又很有彈性，咀嚼起來香氣足又不會讓人覺得太過，吃起來讓人覺得很滿足，甚至有不少人只是來外帶烤餅回家吃，就知道這個有多好吃，來當作小點也很適合。

當然想品嘗咖哩好滋味的話，原味烤餅是最佳選擇。本身沒有其他調味，烤餅麵粉本來的好滋味，又軟彈的特別口感，平常一份裡面可能會有 3-4片，拿來加上滿滿的咖哩入口，真的很搭!

印度飲料品嘗不同風味

好吃的餐點之外，當然還要試看看印度不同的飲料風味啦。

平常印度拉茶應該是大家最熟悉的，冷熱兩種的拉茶喝起來都很順口，熱拉茶的香氣更豐富一點，雖然有加上了肉桂，但其實不會讓你覺得味道太強而害怕，如果怕肉桂的朋友也不用擔心，算是很順口好喝。

萬一不敢喝茶的，他們也有優格類，印度芒果優格是很不錯的選擇，比較濃稠一點的優格，酸甜的滋味好喝。

另外也有不少色彩繽紛的飲料選項。

橙吻日出、藍色珊瑚礁、印度玫瑰優格這幾款，可以發現有的強烈的迷人色調，看到的時候會讓人覺得像是調酒般的鮮豔。

橙吻日出以柳橙為基礎，藍色珊瑚礁則是濃濃的汽水滋味，玫瑰優格這跟芒果優格比較像，但美麗的白粉漸層小朋友會很愛。

新竹印度美食推薦

在新竹可能因為工作的關係，有不少的印度人生活居住在此，因此有不少的印度料理餐廳。不過各家印度料理有著不同的風格，但是這家 HOLI 活力印度餐廳，提供了美好的用餐環境，還有滿滿好吃道地的印度料理，來自印度的主廚 Jaspal，對於香料及料理有相當豐富的涉略及認識，所以才能有這麼好吃的印度料理，這家店才會吸引了不少客人。

想吃好吃的印度料理，這家 HOLI 活力印度餐廳推薦給大家。

店家/景點資訊

店家名稱：HOLI Indian Restaurant 活力印度餐廳

所在地址：臺灣新竹縣竹北市成功二街170號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:00

店家電話：03-6675100

評價：★★★★★

備註資訊：

11:30-14:00、17:30-21:30(平日, 週五至晚上 22:00); 11:00-14:30、17:00-22:00(假日, 週日到晚上 21:30)

交通資訊

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