每年都要到大湖採草莓的我們，都想在大湖一帶找家不同的店家午餐，這次午餐找了這家位在台3線上的慢漫蒔光，不在大湖熱鬧的街上但就在主要道路上，網路上不少的推薦好評，實在的價格豐富的餐點，還有很熱情的老闆娘，所以這天就成了我們午餐的選擇。原來來到大湖採草莓的同時，還有這好吃的義大利麵料理。

慢漫蒔光

地址：苗栗縣大湖鄉大寮村16鄰龜山8之3號

電話：0978-907058

營業時間：11:00-19:30、12:00-19:30(週六)

慢漫蒔光交通與停車資訊

自行開車：跟著導航走可以順利抵達，店家位在台 3線上，車子可以沿著路邊停車。

慢漫蒔光周邊景點

獅潭及大湖這一帶滿滿的草莓園可以採草莓，這邊距離汶水老街、雪霸國家公園汶水遊客中心、賞櫻勝地協雲宮、蓮臺山妙音淨苑都很近。往泰安進去有泰安溫泉區，可以體驗溫泉水煮蛋的泰雅原住民文化產業園區，或是清安老街吃臭豆腐等等，真的有太多選擇可以搭配行程了喔!

慢漫蒔光店家環境介紹

店家外牆上有掛上大大的招牌，在台3線上走著應該都會看到，不過因為不是在主要的大湖酒莊附近，所以這邊的人潮比較少一點。

店前的騎樓前面放了不少的小盆栽，大大透明玻璃旁邊也有一排的”景觀座位”。

店內空間不算大，簡單的布置及滿滿的盆栽放在四周，少少的座位幸好還有一桌可以入坐。不過後面還有幾乎包場的訂位客人，所以雖然位在比較偏一點的地方，生意還是很好耶。

很一般居家的空間，不過老闆很用心的放了好多可愛的小物，感覺上很小巧溫馨。這時間老闆娘感覺相當忙碌，裡裡外外都要招呼，但態度上都很親切。

而且前面放了許多的小餅乾，老闆娘說需要的就自己取用，看到小朋友都開心地招呼著，不過當然要吃飽才能拿餅乾啦。

慢漫蒔光菜單分享

菜單的品項很簡單，幾款的義大利麵價格就約 300上下，加 10元變成燉飯，也可以加價增加湯品及飲品。

慢漫蒔光餐點分享

老闆娘在我們點餐完後，就進去廚房忙碌著，感覺上就是少少人自己營業的小餐廳，而且忙碌到外面有其他客人到訪時，他也沒發現沒出來招呼，所以客人不耐久等就離開了。但這樣看起來想在這家店吃東西，還真的需要緣分耶!!我們運氣很好的正好有一桌空桌，老闆娘也正好在外面招呼著，不然說不定我們也會等著等著就離開了。

我們就點了三份，老闆娘也很貼心的說小朋友兩個人一份應該就差不多可以吃飽，而他們在後面處理的，其實速度比想像的還要快，很快就上餐了。

明太子鮮蝦義大利麵(NTD$350)，義大利麵上面蓋了滿滿的蝦子，而且蝦子是大隻不是小小隻充數的，麵條軟硬度適中的有點口感又不會太爛，整體處理的很不錯。

而明太子醬也不會太鹹，恰到好處的讓你有味道又不會太過，這樣的滋味我很喜歡。

青醬蛤蜊義大利麵(NTD$280)，同樣也很有誠意的給了很多蛤蜊，青醬也不會太重口味，但感覺上滋味比較一般，幸好用鮮甜的蛤蜊來提味，整體也還可以。

番茄紅醬海鮮義大利麵(NTD$320)，把剛剛的蝦子、蛤蜊都放進來之外，還有花枝等海鮮，他們的番茄紅醬同樣也處理的很棒，順口不會讓人覺得番茄味道重的太可怕，所以我們家雙寶也吃得很滿意耶!!

原本都是單點的麵，湯品飲料是需要另外加點，我們並沒有加點但老闆娘可能忙昏了，端上了兩碗的湯。蘿蔔丸子湯給料也超豐富，而且最好笑的是…我們滿心懷疑的問老闆娘說三份餐怎麼只有兩碗湯的時候，才發現原來老闆娘搞錯送錯，我們並沒有點，然後這些就變成招待給我們了~XD

一邊吃著的同時，後面來的客人是有預約訂位的，最厲害的是他們的人數眾多應該是包場的等級，我們聽到跟老闆娘說我們會吃快一點讓他們有位置坐，就這樣快快吃完離開的時候，老闆娘還塞了一整包的洋芋片跟一堆小糖果來給我們，說不好意思讓我們吃得這麼趕~~

一整個好親切好好笑的用餐，這家店真的很隨興的在交朋友吧~~但是餐點真的好吃，態度也很好，推薦~

苗栗大湖親子用餐推薦

這天選擇了路上的一家義大利麵餐廳，想不到讓我們意外地找到寶。餐點好吃口味好，連小朋友都吃得很開心，加上價格也算很實在，尤其是那親切的態度應對，好像好朋友般的熱情，讓人感覺很喜歡阿!!有來大湖採草莓的話，可以考慮來試看看這家好吃的慢漫蒔光喔!

店家/景點資訊

店家名稱：慢漫蒔光

所在地址：臺灣苗栗縣大湖鄉大寮村16鄰龜山8之3號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-19:30

店家電話：0978907058

評價：★★★★★





交通資訊

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