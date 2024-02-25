甩鍋雞西門店網路評價破千則西門吃到飽，主打韓式炒雞吃到飽，還可以炒飯以及變成火鍋一鍋多吃，自助吧有韓式炸雞、披薩、韓國魚板串、炸雞奶油飯、火鍋料蔬菜等等，通通都是無限供應吃到飽，不分平日假日只要469元，平日下午4點半前憑學生證以及60歲以上憑身分證只要425元，平日來吃人潮還不少，鄰近西門站交通方便，這篇來跟大家分享甩鍋雞價格、甩鍋雞的菜單、甩鍋雞訂位方式等資訊>>>原始文章連結請點我

甩鍋雞西門店店家資訊

店家名稱：甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽西門店

店家地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓(西門町TiT大樓4樓/唐吉訶德樓上)

店家電話：02 2375 5580

營業時間：週日至週四11:00~22:00(收客至20:20)週五週六11:00~22:30(收客至20:50)

線上訂位：甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽

FB：https://www.facebook.com/BokjjimXiMen/

IG：https://www.instagram.com/bokjjim_ximen/

甩鍋雞西門店捷運交通

甩鍋雞位置就在西門町TiT大樓4樓唐吉訶德樓上，搭捷運出西門站6號出口，走路不到5分鐘就可以抵達，建議可以從武昌街二段進去，這邊會有電梯可以搭到4樓，出電梯就能看到甩鍋雞韓式炒雞吃到飽，門口有甩鍋雞吉祥物

甩鍋雞西門店營業時間

甩鍋雞營業時間週日到週四11:00~22:00，週五週六11:00~22:30，店家中間沒有午休時間全日都能用餐，建議想吃甩鍋雞可以先線上訂位就不用等待，如果訂位已滿或沒有預約也能直接到門市依現場位置安排或登記候位

甩鍋雞西門店用餐環境

樹小編平日跟朋友約在甩鍋雞吃飯，進到甩鍋雞店內發現平日人也很多，長型用餐空間座位還不少，服務人員帶位入座後會介紹點餐以及用餐方式

甩鍋雞西門店價錢

甩鍋雞吃到飽價位，成人469元/人，兒童(110~140cm)235元/人，單點品項熔岩起司絲49元/份，不分平假日及用餐時段，價位均相同，身高未滿110cm之幼童免費，141cm以上即算成人費用，以上收費均需另加10%清潔費，平日下午16:30前可單人用餐，用餐時間限100分鐘，入場即開始計算,需全員到齊方可入場，學生憑學生證和60歲以上長者憑身分證平日下午16:30前入場享425元吃到飽

甩鍋雞點餐方式先選鍋口味，有BBQ醬炒雞、蜂蜜醬香雞、經典春川雞、麻舌辣喉雞、狠角色辣雞、辛奇泡菜豬、韓流粉紅豬等等，主鍋可於用餐時間內無限續點，另外自助吧有醬料可以自行調整濃淡

甩鍋雞西門店自助吧

甩鍋雞自助吧食材有蔬菜鍋物區、炸物、炸雞、披薩、炸雞奶油飯等等，另外一邊有飲料、冰淇淋等等，通通都是無限供應吃到飽

▼蔬菜鍋物區，有青菜、火鍋料、韓國魚板、韓式年糕等，樹小編建議韓式年糕一定要拿，有原味、紫米、艾草等3種口味，他們家的韓式年糕口感非常棒

▼炸雞奶油飯，牆面上有取用說明，依序加入白飯、炸雞塊、火腿、海苔等等配料，最後淋上洋蔥奶油醬，吃之前攪拌均勻就是一碗美味炸雞奶油飯，樹小編覺得有點類似加入奶油的韓式拌飯

▼炸物區有韓式炸雞、洋蔥圈、炸馬鈴薯球、炸餃子等等，旁邊披薩有兩種口味，食材沒了都會很快補上，所以不用擔心被夾完

▼韓式炒飯，如果覺得肚子很餓的話，可以先來拿自助吧的韓式炒飯，我覺得吃起來非常夠味，而且熱熱的還不錯

▼現蒸燒賣放在蒸籠裡蒸，打開會冒出陣陣白煙，裡面有兩種口味可以選擇

▼韓國魚板串推薦必吃，甩雞鍋是使用韓國進口魚板，有原味和麻辣等2種口味，我個人是拿麻辣口味口感很棒

▼這區則是鍋底醬有BBQ醬、春川醬、蜂蜜醬、超辣醬等等，可以依照自己的喜好，來製作出屬於自己口味的炒雞鍋

▼飲料區有可口可樂機、冰沙、冬瓜檸檬、可爾必思、茶飲、咖啡等等，如果喜歡喝多多綠的朋友，可以把可爾必思+煎茶喝看看很特別

▼小美冰淇淋有4種口味可以選擇

經典春川雞

樹小編跟朋友鍋底決定選擇經典春川雞，可以看到鍋裡頭會放著雞肉還有配料，服務人員會把從自助吧拿回來的鍋物食材一起下鍋，然後蓋上木頭鍋蓋悶煮計時

悶煮時間大約6分鐘，時間到就會過來幫忙炒鍋，坐在位子上會聞到炒鍋時的香氣，加上視覺上的享受真的充滿誘惑力

樹小編建議要加點熔岩起司絲，有起司絲跟沒有起司絲真的差很多，服務人員會把起司絲放在籃子裡面，然後自己拿著在鍋子上面左右搖晃，起司絲就會均勻落在鍋子裡面慢慢融化

經典春川雞的雞肉肉質鮮嫩有彈性，整鍋醬料加上起司絲完全大升級，如果覺得不夠辣還可以自己調整辣度

經典春川雞不僅可以單吃，或者可以把炒雞夾入麥芬堡裡面，光看看這個畫面是不是超級誘人，香噴噴的炒雞肉有夠讚，另外還有他們家的年糕口感也不錯很推唷>>>完整文章連結請點我

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Darren蘋果樹(阿樹いっき)

經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群

主題：國內外旅遊、美食、宗教廟宇文化、便利商店超商超市、生活資訊

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