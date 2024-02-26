那天原本要去石碇老街，結果我搞錯說成坪林老街，抵達後想說街道及商家怎麼感覺完全不同，跟大顆呆把拔說老街口的豆腐店怎麼不見了？大顆呆把拔說妳說的是石碇老街吧！我才恍然大悟！

其實，坪林老街也挺不錯，老街雖然不長但也有著好幾家美食小吃店家，可惜我們當天來晚了，接近下午六點抵達店家幾乎都休息了，還好【鐘媽媽小吃】還有營業，只不過多數的料理也已經賣完了，但還好想吃的茶油麵線及茶油雞都還有！

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鐘媽媽小吃 ❙ 不加味精，茶油麵線、茶油雞必吃，例假日營業，坪林老街美食!

停好車後往老街內走店家幾乎都拉下門了，我們還是將整條老街來回走了一遍，原本是想要吃鐘媽媽小吃斜對面的幸福小廚，結果剛好六點準時關門！

見到鐘媽媽小吃還有營業，店內用餐人潮也不少，就走了進去，不然原本想說都沒有可以吃的話我們就要往宜蘭開了！

ADD:新北市坪林區坪林街32號

TEL:02 2665 6350

營業時間:週六及週日 09:00-19:00

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週日下午六點老街內的遊客已經寥寥無幾，就屬鐘媽媽小吃內人潮最多了

店內空間明亮，桌位舒適

鐘媽媽小吃菜單及價格

強調料理不加味精，食材盡量採當地新鮮供應！

主餐有油飯、滷肉飯、茶油麵線等，羊奶頭養生雞湯也是招牌必點，可惜賣完了，不誇張，店家給我們的菜單幾乎劃掉一半了，多數料理已完售

提供多種季節時蔬，很多都是別處沒有的，均一價90元，CP值很高，份量十足

招牌油飯

有大小碗，這碗是小碗的40元，油飯可以加店家提供的甜辣醬，這碗是小朋友指定要吃的，所以沒加

粒粒分明的油飯光看就覺得美味，想吃也要盡早，晚來可能吃不到，哥哥吃了鈞鈞點的油飯一口後說也要吃一碗，結果已經賣光光了，沒得加點了

黑豬三層肉

小份60元，肥瘦各半的三層肉口感軟嫩，沾醬油膏最對味

如果不敢吃肥肉可以點肝連，個人是很愛這樣肥瘦相間的三層肉

茶葉茶油麵線

來坪林就要來一碗茶油麵線，只有麵線加上紅蘿蔔絲一碗60元，價格不算便宜，但份量不算少

很清爽的口感及味道，適合喜歡清淡口感的你

山豬肉炒芹菜

這樣一盤150元還蠻划算，還蠻大一盤，肉的量也多，是帶皮的三層肉，肥瘦相間，很彈牙的口感

炒的風味也挺不錯，加上芹菜口感層次豐富

山茼萵

一般店家很少見到的山茼萵一份90元，CP值很高，菜量十足，吃起來很滿足

山茼萵的風味比較特別，不是所有人都可以接受，但喜歡的會很喜歡，店家另有提供也是比較少見的紅菜、活力菜、馬齒莧及皇宮菜等，但我們來時很多都已經賣光了

茶油雞

使用雞腿肉，這是小份的300元，單吃配飯都很適合，雞腿肉口感軟嫩，茶油醬汁香氣誘人，醬汁也特別適合拌飯吃，會快速吃光光

鐘媽媽小吃也是鼎宸茶莊，店內還有各種茶梅、茶酥可以試吃，喜歡可以買回家當伴手哩，送禮自吃兩相宜

坪林老街美食很多，像是茶粿、茶葉蛋、饅頭及廟口雞排等，都是來坪林老街不容錯過的美食，這回來晚了，下次有機會還要再安排來一趟美食之旅！

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