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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [食記。嘉義太保]熊廚師 Chef Bear。招牌澳洲手工牛肉派/塔塔醬炸魚薯條/茄汁焗豆沙拉 #太子商圈 #故宮南院

[食記。嘉義太保]熊廚師 Chef Bear。招牌澳洲手工牛肉派/塔塔醬炸魚薯條/茄汁焗豆沙拉 #太子商圈 #故宮南院

2024-02-26 11:00:00 小狐尼 NiNi 人氣：103
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窩客好文

小狐尼 NiNi

發表篇數：298篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義縣 > 太保市

造訪商家：熊廚師 Chef Bear
phone09-52309934
place嘉義縣太保市祥和一路東段10號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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202402 嘉義太保 熊廚師

澳洲二代主廚老闆的「熊廚師」有超豐富的異國料理

舉凡招牌的手工烤派、香蕉蛋糕，還有份量大又平價的義大利麵與燉飯

現調飲料、奶酪、檸檬塔和冰淇淋等甜點也一應具全

選個週末中午，我可以比較放心大吃的一餐(笑)

是要來嚐嚐看手工肉派和外國友人推薦的炸魚薯條!

 

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餐廳名稱：熊廚師 Chef Bear(嘉義縣太保市祥和一路東段10號)

餐廳連結：官方網站  FB粉絲專頁

營業資訊：0952309934 週三至五11:30-14:00 17:00-22:00；週六日 11:00-21:30；週一二休

餐點介紹：手工派/義大利麵/燉飯/炸物/沙拉/甜點/飲料/私房料理 ※參考官網菜單

用餐日期：2024.02


檢視較大的地圖

 

202402 嘉義太保 熊廚師

▲熊廚師 店面

位於嘉義縣太保市的太子商圈，距離縣政府僅一個路口

附近有故宮南院、嘉義長庚醫院

一個普通店面寬的大小，且一半以上是內部廚房座位區；內用座位空間不大，約有四、五桌，客滿時會略壅擠

店面外的騎樓空間還有兩張長桌，若是外頭氣溫舒坦、天氣也不錯，推薦可以坐這裡，比較舒適寬敞與通風

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202402 嘉義太保 熊廚師

▲熊廚師 手工肉派

多採用嘉義當地的肉類和蔬果作為食材，從熬煮肉餡、揉麵擀皮都是全由廚師夫妻檔手工製作

有牛肉、豬肉、奶油雞肉和奶油蔬菜共4種口味，從完整派的外觀上看不出差異

 

202402 嘉義太保 熊廚師

肉派套餐 NT 140

內容：任一肉派(牛肉)+任一生菜沙拉(和風)+澳洲焗豆

焗豆是冰涼的，應該是現成的茄汁焗豆罐頭...曾吃過的話，就如預期的味道；我本身是很喜歡焗豆罐頭的!

試過幾家品牌的發現口味和口感差不多，但有的(比較便宜)品牌的茄汁醬的確會比較甜而容易膩

熊廚師使用焗豆的茄汁醬則是很剛好的甜度，軟滑綿密的菜豆裹上滿滿大量的茄汁醬，冰涼甜而不膩

生菜也講究，除了蘿美生菜以外還有許多比較柔嫩的寶寶生菜，搭配無調味的蔓越莓果乾、南瓜子和堅果，淋上酸甜的和風醬，清爽豐富、不單調

202402 嘉義太保 熊廚師

▲手工牛肉派沒有在表面刷蛋液，烤得恰好不焦，表面呈現一致鵝黃色、乾乾鬆鬆的質地

整體略鬆軟，用刀輕鬆就一切到底；茄汁牛絞肉餡馬上就從切口淌流而出

202402 嘉義太保 熊廚師

▲手工牛肉派

牛絞肉無肥油和筋肉，口感就是均質的細緻瘦絞肉，散發出澳洲牛肉獨特的「牛味」以及淡淡鹹味，吃到後來會鹹到有點膩；茄汁香甜溫和，沒有明顯番茄的酸甜味

整體派皮均有0.5 cm以上的厚度，蠻厚的，接口捏合的邊緣比較薄而有點焦脆；

有明顯的麵香，油量有但不過多；口感則是扎實的整塊麵，不是酥鬆、有層明顯層次的

 

202402 嘉義太保 熊廚師

整條炸魚&薯條 NT 140

※現點現做約需要30分鐘

內容：炸魚+薯條+塔塔醬+生菜沙拉(和風)

以整片多利魚裹上脆漿粉炸到金黃酥脆，撒上黑胡椒粉佐味；炸薯條則普普通通

202402 嘉義太保 熊廚師

▲麵皮酥脆，還是有點油殘留但不多；魚肉很濕嫩軟糊，有股明顯的鹹味；的確多利魚比起大多魚類又是這種有點軟軟糊糊的口感

最令我驚豔的是特製塔塔醬，不是很濃稠而是是比較水漿狀的質地，有很多小方塊的洋蔥(應該吧，但是口感很像水煮蛋白)、酸黃瓜以及蒔蘿等香草

清爽的奶味和蛋味搭配醃漬黃瓜和檸檬的酸味，酸酸甜甜的真的直接吃就很涮嘴好吃!

 

202402 嘉義太保 熊廚師

波隆那肉醬義大利麵 NT 90

友人點的義大利麵，麵條使用茉莉義大利直麵，熟麵的粗度約是2 mm

肉醬則是以牛絞肉和豬絞肉混和，並加入很多切細碎的牛番茄，口味比肉派的茄汁絞肉餡更為清爽，並且有更多的酸甜感

 

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熊廚師 菜單(拍攝日期：2024.02)   或參考官網菜單

202402 嘉義太保 熊廚師

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以上。

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小狐尼 NiNi｜孤獨的潤餅獵人旅行中




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