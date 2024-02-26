▲生菜沙拉

這次妃妃的生菜沙拉夾得超簡單，有洋蔥、紫高麗、蕃茄、黑豆、麵包丁、花生粉且淋上胡麻醬，據妃妃表示，整體味道還算可以，是在水準之上。

▲軟法

剛剛上述自助吧上提供的麵包是軟法，我們同樣夾了幾塊，整個吃起來鬆軟綿密，想吃酥脆一點的口感，可以放入爐內微烤一下即可。

熊胖用了一些咖哩飯來品嚐一下味道，熊胖覺得森森燒肉-洲際店的咖哩飯稀了點，熊胖比較喜歡濃稠一點的咖哩，雖然稀了點，但沒有影響太多咖哩的味道。

▲韓式厚燒五花

想不到在森森燒肉-洲際店也可以吃得到韓式的五花豬肉，而且這一盤上來還挺有質感的，有泡菜、燒肉醬、洋蔥、生菜等等。

整個搭配起來，熊胖覺得五花肉的口感上還不錯，泡菜部分可能因為全部搭配著吃，整體感覺不會太辣。

▲胸腹牛五花

以牛五花來說，森森燒肉-洲際店的肉片稍嫌小了點，少了點，整個吃起來沒有過多口感殘留，對這一道並沒有留下深刻的記憶。

▲霜降松阪豬

老實說，這一盤上來讓熊胖更加傻眼，居然僅有小小的六片，讓熊胖不禁懷疑森森燒肉-洲際店到底是加盟店還是直營店，跟熊胖之前到 森森燒肉-黎明店 用餐時的量差好多，通貨膨脹也縮得太可憐了吧！

▲橘香牛角切

燒烤食材陸續上桌，熊胖看到這一道感覺還算特別，結果大家知道這裡面有多少肉嗎？四塊僅僅就四塊，但不得不說，這肉品吃起來軟嫩不說，咀嚼時還會散發一股香氣，還算不錯吃，但肉量真的是少的可憐。

▲醬香豚肩肉

看這肉品紋理，應該就是梅花豬系列吧！一盤約有八塊，而且表面還會淋上些許森森燒肉-洲際店的醬汁。

這醬香豚肩肉的肉質吃起來真的跟梅花豬的口感很像，軟Q軟Q的，品質還算不錯。

▲霜降牛小排、A5霜雨和牛一品、赤味噌牛肉

這一盤看是超豐盛，其實也就還好，霜降牛小排同樣是八小片，吃起來化口度還OK，A5霜雨和牛一品就兩薄片兩角切，就甜度來說並沒有 屋馬燒肉-崇德店 來的好，不沾玫瑰鹽或昆布鹽，根本釋放不出甜味，赤味噌牛肉吃起來味道就比較中規中矩一些。

▲銀耳蓮子湯

森森燒肉-洲際店這裡的甜湯有兩種一種是紅豆湯，一種則是銀耳蓮子湯，而且是無限供應，熊胖這次選擇了銀耳蓮子湯，這一碗甜度適中，蓮子還算的上鬆軟，只是要論鬆軟程度，熊胖還是認為豐原廟東的 正兆蚵仔煎 的蓮子湯最優質。

▲巧克力塔

森森燒肉-洲際店的巧克力塔是熊胖喜歡的那種味道，吃得出來不是那種劣質巧克力的味道，味道上略帶點苦甜，塔皮也沒有油耗味，整個還不錯吃。

▲冰淇淋

熊胖選擇了香草跟瑞士巧克力兩種，整個吃起來還算不錯，沒有那種冰沙感，味道上也不會太強烈，讓人有一股香料感。

這次來到森森燒肉-洲際店用餐，熊胖其實吃的相當的趕，工作人員來三次提醒三次，肉品的品質上不算太差，但份量上就真的少的可憐，以2380元的雙人套餐來說真的有點不太值得，如果說2380元是加上自助吧的價格，熊胖寧可單單燒肉套餐就好，畢竟在森森燒肉-洲際店來說烤的時間、吃的時間都有點緊繃，還有多少時間去吃自助吧？！自助吧是拿來做噱頭的？！讓人感覺CP值比較高的感覺？！好啦！以上是熊胖在森森燒肉-洲際店自費用餐體驗分享，提供給各位參考囉！

【文章屬個人感受，不代表全部】



喜歡 熊胖の妃常生活 文章的朋友

請多多支持我們 『按讚、追蹤、分享』 謝謝！

感謝讀文 ~ ~

你/妳的喜歡 是熊胖寫文的動力

－－－－－ ٩۹(๑•̀ω•́ ๑)۶ －－－－－

🍀 店家資訊 🍀

🌸店名：森森燒肉-洲際店

☎️電話： 04 2422 0833

🏡地址： 台中市北屯區昌平東二路137號

⏰營業時間：11:00~00:00

🐷服務項目：燒肉餐廳

📋內用、付現、刷卡。

❌ 公休日：依官方公告



－－－－－ ٩۹(๑•̀ω•́ ๑)۶ －－－－－