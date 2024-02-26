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【台中北屯】森森燒肉-洲際店，雙人套餐加自助吧無限量吃到飽，限時120分鐘，是吃燒肉還是吃自助吧？！

2024-02-26 08:10:53 熊胖の妃常生活 人氣：109
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窩客好文

熊胖の妃常生活

發表篇數：653篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 北屯區

造訪商家：森森燒肉洲際店
place台中市北屯區昌平東二路一三五號
作者本次評價：
3.55
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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台中北屯區美食

 

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【台中北屯】森森燒肉-洲際店，雙人套餐加自助吧無限量吃到飽，

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台中感覺快被燒肉給埋沒了，到處可見燒肉的影子，單單是熊胖就曾經跟大家分享了屋馬燒肉-崇德店迴轉燒肉HIRO-一中店最肉燒肉餐酒館 台中公益店石頭日式炭火燒肉-豐原尊貴店燒肉同話一頭牛日式燒肉●清酒─公益店燒肉眾燒肉Smile-台中豐原店等等，當然台中燒肉並不只有這幾家，還是有不少燒肉店，熊胖到目前為止都還沒有品嚐過，同樣的，對於這一家，有吃過的朋友歡迎留言跟熊胖分享，還沒吃過的朋友就跟著熊胖一起來看看吧！

 

【台中北屯】森森燒肉-洲際店，雙人套餐加自助吧無限量吃到飽，
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台中北屯區美食

 

森森燒肉是台中目前還算得上是風評不錯的燒肉店，本來在台中共有四家，有黎明店、公益店、中科店，再來就是這次要跟大家分享的洲際店，不過因為森森燒肉旗下再出新品牌，黎明店已經轉成個人燒肉鐵鮮森，也就是說目前台中也僅剩三家，而今天要跟分享的這家森森燒肉-洲際店有個人的停車場，不過不多就是，感覺就拼幸運值的，而機車方面可能會比較好停些。

 

台中北屯區美食

台中北屯區美食

 

森森燒肉-洲際店用餐環境絕對算得上寬敞，每一個餐桌都屬於個人半開放包廂，不管用餐還是聊天幾乎可以說不易受到他人的干擾，當然除了大聲咆哮以外。

 

台中北屯區美食

台中北屯區美食

 

一走進森森燒肉-洲際店就會看見自助吧，從甜點、冰淇淋、冷、熱飲料都是一整排，尤其是冰淇淋的配料區整個顯得很有質感。

 

台中北屯區美食

 

另外還有生菜沙拉，提供的食材可以說是相當的多樣。

 

台中北屯區美食

台中北屯區美食

 

生菜沙拉的對面有無限供應白飯，不僅如此，另外還有提供咖哩醬，可以自己做咖哩飯來使用。

 

台中北屯區美食

 

另外森森燒肉-洲際店還有提供牛肉羅宋湯，不過蠻可惜的是，不知道是牛肉被撈完了，還是本來就沒有提供牛肉塊，當天熊胖撈到的只有羅宋湯的配料，歡迎知道的朋友可否告知熊胖是否有提供肉塊。

 

台中北屯區美食

 

森森燒肉-洲際店的麵包，這次提供的是軟法，同樣也不曉得麵包是固定的還是都會有所變化，也歡迎大家跟熊胖說說。

 

台中北屯區美食

 

森森燒肉-洲際店還有提供諸多醬料選擇，不過對熊胖來說，吃燒肉，熊胖最愛的還是燒肉醬、昆布鹽跟玫瑰鹽。

 

台中北屯區美食

【DM擷取自官網】

 

也不知道是不是假日的關係，之前查詢了森森燒肉-洲際店的菜單，如果想吃到牛肉品項的雙人套餐的話最低是1980元起跳，我們自己也不是很清楚。

 

 

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熊胖の 。妃常生活。
 
 


 

台中北屯區美食

▲生菜沙拉

 

這次妃妃的生菜沙拉夾得超簡單，有洋蔥、紫高麗、蕃茄、黑豆、麵包丁、花生粉且淋上胡麻醬，據妃妃表示，整體味道還算可以，是在水準之上。

 

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▲軟法

 

剛剛上述自助吧上提供的麵包是軟法，我們同樣夾了幾塊，整個吃起來鬆軟綿密，想吃酥脆一點的口感，可以放入爐內微烤一下即可。

 

台中北屯區美食

 

熊胖用了一些咖哩飯來品嚐一下味道，熊胖覺得森森燒肉-洲際店的咖哩飯稀了點，熊胖比較喜歡濃稠一點的咖哩，雖然稀了點，但沒有影響太多咖哩的味道。

 

台中北屯區美食

▲韓式厚燒五花

 

想不到在森森燒肉-洲際店也可以吃得到韓式的五花豬肉，而且這一盤上來還挺有質感的，有泡菜、燒肉醬、洋蔥、生菜等等。

 

台中北屯區美食

 

整個搭配起來，熊胖覺得五花肉的口感上還不錯，泡菜部分可能因為全部搭配著吃，整體感覺不會太辣。

 

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▲胸腹牛五花

 

以牛五花來說，森森燒肉-洲際店的肉片稍嫌小了點，少了點，整個吃起來沒有過多口感殘留，對這一道並沒有留下深刻的記憶。

 

台中北屯區美食

▲霜降松阪豬

 

老實說，這一盤上來讓熊胖更加傻眼，居然僅有小小的六片，讓熊胖不禁懷疑森森燒肉-洲際店到底是加盟店還是直營店，跟熊胖之前到森森燒肉-黎明店用餐時的量差好多，通貨膨脹也縮得太可憐了吧！

 

台中北屯區美食

▲橘香牛角切

 

燒烤食材陸續上桌，熊胖看到這一道感覺還算特別，結果大家知道這裡面有多少肉嗎？四塊僅僅就四塊，但不得不說，這肉品吃起來軟嫩不說，咀嚼時還會散發一股香氣，還算不錯吃，但肉量真的是少的可憐。

 

台中北屯區美食

▲醬香豚肩肉

 

看這肉品紋理，應該就是梅花豬系列吧！一盤約有八塊，而且表面還會淋上些許森森燒肉-洲際店的醬汁。

 

台中北屯區美食

 

這醬香豚肩肉的肉質吃起來真的跟梅花豬的口感很像，軟Q軟Q的，品質還算不錯。

 

台中北屯區美食

▲霜降牛小排、A5霜雨和牛一品、赤味噌牛肉

 

這一盤看是超豐盛，其實也就還好，霜降牛小排同樣是八小片，吃起來化口度還OK，A5霜雨和牛一品就兩薄片兩角切，就甜度來說並沒有屋馬燒肉-崇德店來的好，不沾玫瑰鹽或昆布鹽，根本釋放不出甜味，赤味噌牛肉吃起來味道就比較中規中矩一些。

 

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▲銀耳蓮子湯

 

森森燒肉-洲際店這裡的甜湯有兩種一種是紅豆湯，一種則是銀耳蓮子湯，而且是無限供應，熊胖這次選擇了銀耳蓮子湯，這一碗甜度適中，蓮子還算的上鬆軟，只是要論鬆軟程度，熊胖還是認為豐原廟東的正兆蚵仔煎的蓮子湯最優質。

 

台中北屯區美食

▲巧克力塔

 

森森燒肉-洲際店的巧克力塔是熊胖喜歡的那種味道，吃得出來不是那種劣質巧克力的味道，味道上略帶點苦甜，塔皮也沒有油耗味，整個還不錯吃。

 

台中北屯區美食

▲冰淇淋

 

熊胖選擇了香草跟瑞士巧克力兩種，整個吃起來還算不錯，沒有那種冰沙感，味道上也不會太強烈，讓人有一股香料感。

 

台中北屯區美食

 

這次來到森森燒肉-洲際店用餐，熊胖其實吃的相當的趕，工作人員來三次提醒三次，肉品的品質上不算太差，但份量上就真的少的可憐，以2380元的雙人套餐來說真的有點不太值得，如果說2380元是加上自助吧的價格，熊胖寧可單單燒肉套餐就好，畢竟在森森燒肉-洲際店來說烤的時間、吃的時間都有點緊繃，還有多少時間去吃自助吧？！自助吧是拿來做噱頭的？！讓人感覺CP值比較高的感覺？！好啦！以上是熊胖在森森燒肉-洲際店自費用餐體驗分享，提供給各位參考囉！

 
【文章屬個人感受，不代表全部】
 

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🍀 店家資訊 🍀
🌸店名：森森燒肉-洲際店
 🔎官網：森森燒肉- 洲際店
☎️電話：04 2422 0833
🏡地址：台中市北屯區昌平東二路137號
⏰營業時間：11:00~00:00
🐷服務項目：燒肉餐廳
📋內用、付現、刷卡。
❌ 公休日：依官方公告

－－－－－ ٩۹(๑•̀ω•́ ๑)۶ －－－－－
 
 
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