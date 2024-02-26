

之前入手Synology群暉科技推出的BeeDrive行動備份小蜜書，能夠以無腦設定、簡單備份、多台電腦檔案同步打造個人行動資料管理中心，輕巧的身型作為隨身攜帶使用的便利性真的是超級方便的啦~!!



而這次再開箱體驗的同樣源自Synology Bee系列中新推出有著更大容量、輕鬆備份電腦與行動裝置的「BeeStation」可以說是個人私有雲工作站的極簡進化!!



畢竟以往使用基礎免費空間雲端硬碟服務很是方便，但通常為了要保存或擴充儲存空間需要再額外升級付費的iCloud、Google Drive、Dropbox等雲端服務長期以往來看所費不貲，而像是NAS網路儲存裝置，就需要一定電腦網路專業知識來設定，同時蠻多繁雜的操作時，對於一些3C小白或是只想簡單使用儲存裝置的人來說就不是那麼親切。



對於只想要擁有個人私有雲來備份存取檔案影像，更能快速安裝輕鬆上手的使用者來說，「Synology BeeStation」也許會是一個不錯的解決方案，一次購買就可以省下後續訂閱費用，內建HDD 4TB大容量儲存空間，連接電腦後可以有效來管理不同裝置以及雲端上的各個檔案集中管理，搭配USB 3.2 Gen 1和Type C更能進一步備份應用，此外內建AI辨識技術和隱私設計，來協助整理影像照片更便捷，還可以同步電腦檔案進行操作，想分享給家人朋友時還可以提供連結存取查看，整體是否有這麼容易上手、檔案管理這麼方便，就讓我們來試一試。





BeeStation完整配件說明

外盒包裝也是相當簡潔，在上下處分別標註BeeStation型號與圖示的機身樣貌，標註為4TB儲存容量，所採用為單顆3.5吋 4TB硬碟，型號規格Synology HAT3300-4TB，內部搭載為Realtek RTD1618B四核心 1.7GHz運作時脈處理器。





開箱!! BeeStation盒裝含主機一部、AC電源變壓器、RJ-45乙太網路線和使用說明書。





以俐落圓潤造型設計的BeeStation，前方面板下方有機身狀態燈號指示燈，兩側面板上有Synology Bee系列的圖示，全機為消光黑外殼塑料材質身影尺寸大小為148x62.6x196.3mm、重量820g，相比NAS機體來說是偏精巧的體積，不過跟之前上手的BeeDrive來說真的是Station工作站的尺碼。





所有I/O介面列埠配置在後方靠左設計，由上而下分別是電源按鈕、REST重置孔、一個USB-A 3.2 Gen 1和一個Type C插槽、RJ-45乙太網路接孔和電源插孔。





機身上方以多道前弧後直列線條柵罩設計，提供BeeStation運作時的散熱。





底部兩側C型墊高橡膠腳墊可讓BeeStation放置擺放在桌面上減少震動與止滑，另外同樣在底部設計有大面積的散熱柵欄，在開機運作後提高散熱表現，位於中央的標籤有型號、容量跟認證標章等，以及機身序號和QR碼可掃。





其他配件還有一條黑色1.5米CAT.5e UTP RJ-45網路線，用於連接BeeStation與路由器設備。





電源供應器為EDAC型號EA1024PR，輸出 12.0V ⎓ 3.0A、功率36W，輸出端直徑5.5mm接頭，搭配可更換插頭設計附上的是台規AC插頭。



開始安裝設定 !



看完所有的配件後就來設定了，按下後方電源鍵等待BeeStation開機，同時也會有嗶聲提示音告知說開機了，另外如有其他設定或操作也會有嗶聲提示，也可以在設定中關閉聲音提示，不過覺得有提示音還是比較好來確認機身狀態的。



大約需要稍候5~10分鐘開機偵測指示燈號會開始白燈閃爍，如果是完成設定正常開機的話呈現的是白燈恆亮，而我們一開始在設定會顯示橘色燈號等待新增裝置到帳號內。





如何進入BeeStation設定呢？ 一是透過說明書上所附的QR碼掃描進入官網，或是直接在設備上輸入https://portal.bee.synology.com/，進入開始BeeStation個人雲端之旅，當然使用者要有Synology帳戶新增裝置，如果沒有的話就要新建一個Synology個人帳戶，此外也可以使用google或apple帳戶登入，就不用另外多記一組帳號密碼。





進到官網中圖示會指示初始連線BeeStation步驟接上電源和網路線按下按鈕，等待開機開後指示燈號轉為橘燈，再輸入機身序號來新增設定，可以在說明書和機身下方標籤找到機身序號透過掃描QR碼輸入或是手動輸入即可。





設定完成後就可以開始來使用，會員信箱會收到完成新增裝置通知，BeeStation應用上可以透過網頁版、電腦版本來進行連線操作。





一開始連線成功後，連線進入BeeStation有歡迎使用的圖示簡略介紹。



檔案管理: BeeFiles 上手指南。



BeeStation除了電腦桌面版和網頁使用外，支援「BeeFiles」、「BeePhotos」兩個手機App，在電腦版本上也是可以依靠這兩個程式操作，讓使用者可以隨時隨地來存取檔案應用上手還蠻容易的，就要先熟悉一下。





BeeFiles顧名思義就是用來管理BeeStation上的檔案資料等部份，可設定檔案為線上存取或離線存取，從建立資料夾開始，來上傳相片、影像等檔案操作上沒有難度，透過這樣管理就可以來備份、分享等，還可以自訂標籤更好管理起來。





在設定中可以看到當前的儲存空間以及可以設定雲端、USB硬碟等拓展連線應用，其他可以設定密碼和快取設定，帳號管理下可以看到連接的裝置或來管理Synology帳戶。



影像回憶保存: BeePhotos



BeePhotos則是跟BeeFiles略為不同，雖說都資料管理App，不過BeeFiles比較傾向文件檔案，以及建立歷史記錄備份管理操作，而BeePhotos以相片影片等來做為影像回憶保存，還可以設定從手機上直接備份，更能透過時間軸、地圖等呈現，當然也可以設定連結能跟家人朋友分享。





相簿中預設有人物、主題、地點等資料夾，上傳後便會透過AI辨識技術智慧辨識導入主題資料夾中幫我們更輕鬆管理。

當然也可以自已來設定資料夾將相片影片放入管理，同樣可以標籤來標記人物、地點進一步快速分門別類管理起來。





之後點選照片時可以看到拍攝的日期、時間和地點，也可以選擇分享或旋轉版面跟刪除等動作，點選資訊時更可以查看拍攝時的詳細地點、資訊尺寸大小、拍攝設備和標籤等。

在手機版App上點選以地圖模式開啟，更可以打開其中的地圖模式，會發現照片所拍攝的地點、路徑甚至拍攝設備等，來幫我們回憶起當時的旅程規劃格外有感。





也同樣能用分享連結、密碼保護和設定到期日給家人朋友，資料保管下又能確保隱私，此外也可以設定相片備份，連接BeeStation後就會自動幫我們來上傳手機上拍攝的照片影像儲存，避免因為一時忙碌沒有上傳存檔的狀況發生。



BeeStation電腦版



此外透過Synology官網下載安裝BeeStation桌面版本在電腦上，首先會確定是否要重新命名所用的BeeStation讓自已好辨識，這邊就保留以MyBeeStation作為使用。





再來設定BeeStation在電腦主機上可以存取資料的路徑，直接就可以在電腦上進行快捷檔案管理操作上會更方便。





設定BeeStation電腦版本上，同樣可以對應BeeFiles、BeePhotos兩大管理程式，另外也提供之前有使用過的雲端硬碟像是iCloud、Google相簿、其他雲端和USB硬碟等，都也可以設定轉移到BeeStation上作為備份使用。





MyBeeStation在我的電腦中可以設定，同步或是備份到BeeFiles，對於時常要備份的人來說都是很實用的。





BeeStation電腦版中直接查看電腦直接連接存取BeeFiles的當前檔案狀態，以及設定好的路徑和可用的資料夾部份，同時也可以查看儲存空間和終止同步等設定。





個人來說最喜歡的是雙向同步無論是新增、修改還是刪除，馬上就可以同步更新，不用再花時間去多備份一下。





在日誌記錄裡面，可以看到正在上傳和上傳的檔案成功或是上傳失敗的相關日期、時間和項目數量訊息。





設定中可以自行定義包含啟動、通知以及相關的檔案設定部份，再看需求選擇就可以。





這邊更新到的BeeStation電腦版1.0.0-157最新版本，設定自動下載更新檔同時開機時就會確認是否有更新，如果有更新版本的話就會自動安裝。





另外在網頁上可以看到BeeStation系統設定，左邊一列可以來查看儲存空間：總容量與可用空間、使用者、系統、備份&還原、更新、進階設定等操作，介面操作上都很容易上手。





而畫面右上角可以看到個人的帳號與裝置管理，跟電源功能與登出設置，以及背景活動、通知和BeeFiles、BeePhotos的快取選單。







使用者裡，可以設定多達8位的家人朋友使用者來分享，對應上也很方便新增跟刪除，設定名稱後可使用達7天的存取時間，再把連結複製傳送其他人或是用信件方式寄送連結就可以來存取BeeStation了。





系統中可以看到裝置型號、序號、容量、版本和相關的休眠、時間和提示音設定。





備份&還原中，可以將BeeStation反向備份資料到Synology的C2雲端服務使用，或作為備份檔還原操作。









進階設定中，有三大項目包括通知設定可以由帳戶信箱收到通知，另外若有其他問題則可以在技術支援中提出發問，再來是很實用的功能本地存取，需要先設定本地帳號後，才能對BeeStation啟用SMB服務進行網路共用檔案，有點類似網路芳鄰功能，可以讓windows直接掛載為磁碟機。





BeeFiles其中的雲端服務、USB備份和外接硬碟功能，可以分別整合雲端服務包含Dropbox、Google Drive、Microsoft OneDrive進行設備連接後，執行同步檔案管理或著資料備份保護，讓BeeStation作為集中管理資料的核心中樞。





透過所附的USB 3.2 Gen 1或著Type C插槽，來連接USB或是外接硬碟，即能作為備份使用或是直接存取上面的檔案使用，雖然BeeStation已經有4TB超大儲空間外但無法像NAS再添加硬碟來更換或擴大空間，但透過USB-A和USB-C的外接則是多了可拓展儲存空間的無限可能。





結語：

BeeStation是不是如同標榜的是那麼容易上手的個人私有雲儲存裝置呢？! 答案是肯定的!! 一體式的單機大容量，只要連接電源接上網路線，想再擴展備份空間可以接上外接硬碟，再開機在Synology帳戶中，新增裝置簡單幾步驟就能完成基本設定。



之後透過網頁、桌機版本和BeeFiles、BeePhotos兩套APP，可以在多個裝置手機、平板、電腦和筆電上進行檔案、照片影像的管理存取以能透過AI辨識協助管理BeePhotos人物、風景、事件、物品等主題，同時對於隱私性、資料的掌握度也是百分之百的，也可以作為家人朋友們分享使用，不過單一硬碟4TB容量無法像NAS額外進行擴充，卻很適合長期資料量落在4TB內的使用者，同時對於隱私性、資料的掌握度也是百分之百的，更可以作為家人朋友們分享使用，HDD的存取速度也適合長期檔案需要備份的人，此外操作介面上仍與其他Synology APP管理有點侷限性，但就一般資料管理使用來說就也相當足夠，但也仍期待後續更多的功能性提升。



畢竟以往也有看過類似單顆大容量的雲儲存裝置，不過上手入門或應用層面上感覺就沒有那麼簡易操作，畢竟定位目標就是希望讓使用者第一次擁有個人雲就很容易上手，可以簡單快速就能操作管理不同裝置以及雲端空間資料整合集中，無論是將檔案作為備份使用還是同步檔案，透過這樣一次性購買就可以省下雲端硬碟長期費用，如果有訂閱iCloud200G在觀望要不要升級到2TB的使用者來說，兩年下來就回本加上家庭共享最多高達9位，成員可擁有完全分離的隱私空間，平均一人不到900元就能永久享有快455G儲存空間，遠比200G訂閱一年還划算，不妨試著讓BeeStation成為自已打造個人專屬的私有雲，同時很輕鬆的完成資料的備份與管理看看吧!!





最後來一個BeeDrive跟BeeStation相見歡。