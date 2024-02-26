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高雄｜舞古賀鍋物專門店／頂級肉品現點現切平價特賣／A5和牛與巧克力和牛美味推薦／免出門掃碼直接新鮮直達到府

2024-02-26 10:19:32 小視野 人氣：102
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窩客好文

小視野

發表篇數：39篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：舞古賀鍋物專門店。頂級肉品平價專賣
phone07-5529397
place高雄市鼓山區華榮路50號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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2023舞古賀鍋物-67

關於：舞古賀鍋物專門店

地址：高雄市鼓山區華榮路50號

電話：07-5529397

營業時間：週一至週五11:00-14:30、17:00-22:00

               週六及週日11:00-22:00

粉絲專頁：舞古賀鍋物專門店

 

身為一個三不五時就想吃鍋的貪吃米，要跟大家分享介紹的是在我家附近觀望許久的舞古賀鍋物專門店！！！！

舞古賀鍋物專門店主打的是頂級肉品及海鮮新鮮上桌，今天小米就要來吃Ａ5和牛及傳說中的巧克力和牛。

2023舞古賀鍋物-2

隨季節的變更，舞古賀涮涮屋也會有時令的鍋物推薦，大家可以依自己的喜好選擇喜歡的鍋物享用哦～

小米是個十足的肉控，想到要吃和牛及巧克力和牛，就讓我前一晚興奮到睡不著ＸＤ

2023舞古賀鍋物-60

2023舞古賀鍋物-4

採用兩人共用一鍋的消費方式，一人一份套餐，我們今天選擇的湯底是起司牛奶鍋和風昆布湯底

每一份套餐都有主餐及綜合蔬食菜盤，還有附餐五選一（白飯、王子麵、烏龍麵、冬粉、雞蛋），

除此之外，自助區的飲料及甜點冰淇淋，都是可以無限享用的哦！

2023舞古賀鍋物-12

菜盤的份量很足夠，這樣一份套餐可以很飽足，如果真的很喜歡吃肉，還可以將菜盤更換成其他肉品哦！

2023舞古賀鍋物-10

愛吃火鍋料的小米，多加點了鮮嫩豆包、龍蝦沙拉球及手工墨魚丸，來增加鍋物的豐富感＾＾

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今天我們選擇用起司牛奶鍋煮食蔬菜，還能多喝點香濃的起司牛奶蔬菜湯，

至於肉品就用和風昆布湯底來涮肉，也能保有肉品最單純的味道。

 

Ａ5和牛

舞古賀鍋物專門店肉品給的很大方，Ａ5和牛上桌時，雪花與油脂的分佈均勻，

每一片切的大小，都讓人吃得很滿足，牛肉不用煮到全熟，只要大火涮兩下差不多就可以入口，

口感紮實，也因為油花的分配均勻，所以不用害怕會吃到膩口。

幾乎是隊友涮好一片，小米我就馬上入口，吃到讓隊友來不及煮，哈哈～

牛肉的旁邊也都會附上一盤玫瑰鹽，涮好後可以嘗試不沾沙茶醬，就沾些許玫瑰鹽，讓鹽巴帶出肉的鮮甜。

 

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澳洲純血巧克力和牛

呵，大家是不是跟小米一樣好奇，什麼是巧克力和牛呢？

巧克力和牛就是將在小牛大約養到30個月時，在他們的飼料內加入巧克力與小熊軟糖，

肉片會偏紅，且甜度較一般的牛肉高，第一次吃到這樣的巧克力和牛，

因為肉的口感較鮮嫩，肉香濃郁～

相較於和牛，這一盤巧克力和牛幾乎都是進小米的胃，呵呵～

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每一片肉的大小，幾乎都要分好幾口才能完食，舞古賀鍋物專門店在肉品的提供，

給客人都是大大的滿足呀！

 

培根豬五花

豬五花的肥瘦肉層層相間，因為油脂較多，

所以吃起來非常軟嫩，口感香滑卻又不會膩口。

跟牛肉一起搭配著吃，體會不一樣的口感。

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加點的鮮嫩豆包、龍蝦沙拉球及手工墨魚丸，在牛奶起司鍋內熬煮，

每一口咬下都能吃到牛奶起司鍋的香味。

記得豆皮在煮食時，別煮太久，以免整個都散掉哦！

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舞古賀的外觀與內部環境

位於熱鬧的鼓山區華榮路上，緊鄰凹子底公園，吃飽喝足後還可以全家一起到公園散散步～

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享用舞古賀的鍋物也可以線上訂購，就能新鮮送達到家，在自己家內享用美食，也是不錯的選擇哦～

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室內以木頭網美牆妝點，旁邊還有新鮮龍蝦的海鮮水族箱，

這個地點讓用餐的朋友用餐前可以先在這裡打卡拍照過過癮。

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即便已經是疫情已不如以往嚴重，舞古賀還是堅持為大家準備酒精，

用餐前記得先消毒一下雙手後再用餐哦！

 

 

舞古賀內有舒適的沙發可以坐，每一桌都保有自己足夠的用餐空間，

用起餐來桌面夠大，不擁擠，食材也都能全部放在桌上。

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自助區內的醬料飲料冰淇淋等，都可以無限取用，

飲料的部分有梅子醋、蘋果醋、可爾必思也有氣泡飲料，還有熱咖啡等等，

沾醬配料區的選擇也很多元，大家可以少量分次取用，更美味哦！

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別忘了！！！！還有好吃的杜老爺冰淇淋要記得吃哦～

抹茶與香草冰淇淋都是女生的最愛，忍不住要吃上2隻才過癮。

 

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心滿意足的吃了Ａ5和牛與巧克力和牛後，再搭配杜老爺冰淇淋，假日就這樣劃下完美的句點＾＾

 

 

 

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創作者 Miyako 小米 的頭像
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