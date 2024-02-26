桃園市龍潭區│雲頂景觀餐廳/雲頂休閒農場│飽覽山林夕陽與璀璨夜景│視覺美食饗宴/貼心不限時

雲頂景觀餐廳/雲頂休閒農場位於龍潭區楊銅路二段，也就是桃園知名能賞夜景的龍潭乳姑山上，站在最高點除了能遠眺浪漫夕陽與絕美璀璨夜景外、店家也提供各式美味餐點。精緻排餐、小火鍋、義大利麵、現烤披薩、炸物點心，咖啡、鮮奶特調、花果茶、冰沙、氣泡飲、輕食鬆餅以及店家自製手工蛋糕，當月壽星贈送甜點一份，葷素都有、不收服務費且不限用餐時間，備專屬停車場。

店家：雲頂景觀餐廳/雲頂休閒農場 預約電話：03-4797688 營業時間： 中午12點至凌晨一點

每週二固定店休

店家臉書專頁/臨時公告

可現金/刷卡/街口支付/台灣pay/Apple pay 地址：桃園市龍潭區楊銅路二段562巷120號 停車資訊：附設專屬用餐停車場

龍潭區乳姑山│由來簡介

標高390公尺的乳姑山座落於龍潭與楊梅交界處、以浪漫夕陽與璀璨夜景聞名，桃園人不必跑遠至信義區或象山，天氣晴朗、能見度佳時在桃園龍潭也能就近觀賞101。因從龍潭大池方向看、這座山山形酷似乳房，而當地多為客家人，乳姑也就是客家話乳房之意，因此便取了這個有趣的名稱。

低海拔的乳姑山因位在大漢溪凹口處而享有無遮蔽寬敞視野，不僅能俯瞰龍潭全景、大漢溪平原，連觀音、中壢與台北101都能眾覽眼底，駛在楊銅路上就能發現眾多庭園餐廳、創意客家料理、景觀咖啡館…林立，每逢跨年時更是熱門到一位難求。

雲頂景觀餐廳│相關資訊

發現店家名稱為雲頂景觀餐廳/雲頂休閒農場，原來餐廳旁的茶園及柑橘、樹葡萄…全屬同一老闆，每年四、五月間的桐花季到來時停車場旁還有隱藏版桐花小徑，而雲頂景觀咖啡廳於2020年開幕，提供多款自製餐食與甜點，難得美味與景觀兼具。

入門處能見到孩童遊戲區，可自己回沖的冷熱飲水機，水瓶水杯、調味罐料、衛生紙…等。

雲頂寬敞的占地不僅停車位足、孩童還能帶腳踏車來騎，毛孩也可在外自由奔跑，嬰兒推車、老人輪椅都很方便，附無障礙廁所，妥妥的寵物&親子友善。

室內用餐環境乾淨且多窗採光良好，容客量大、座位數不少，店員見到人影便至門口親切帶位讓人初訪便留下好印象，來得早所以畫面略顯空曠。

兩人約會、四人好友聚餐、六人至八人家庭團體全不是問題，可自行挑選座位。

上方看臺是復古沙發區，離景稍遠不過明顯更加舒適，當日無亮燈應是尚未開放。

雲頂景觀餐廳│菜單MENU

用餐須知

低消為一人一品項/禁外食

餐點皆為店家現點現做，不使用調理包

不限用餐時間

除過年時間外其餘皆不收服務費

菜單取自店家臉書專頁

精緻排餐、套餐、小火鍋、義大利麵、現烤披薩、炸物及點心，咖啡、鮮奶特調、特調飲品、花果茶、冰沙、氣泡飲、酒、輕食及甜點、鬆餅加料。辣味、素食與店家推薦都有特別註明。

菜單勾選好後請自行至櫃台結帳，連帶可參考當日甜點櫃品項。

壽星優惠

當月壽星本人出示證件即贈送手作甜點一份(當月不限次數/限內用)。

結帳付款方式

結帳除現金外還支援刷卡、街口支付、台灣pay、Apple pay，多元便利。

打卡(臉書FB或IG公開打卡標註地點)送手作餅乾。另可團購大湖老糖廠生態農場有機草莓。

龍潭楊銅路一帶有許多特色景觀餐廳&咖啡館，而雲頂地理位置算是在乳姑山制高點上，遠眺無遮蔽物與電線杆，視野遼闊令人心曠神怡。建議傍晚時抵達可先欣賞落日餘暉，稍晚夜幕低垂華燈初上，萬家燈火更顯璀燦多彩。

雲頂景觀餐廳│餐點分享

附餐飲品有免費美式咖啡與紅茶可選，更換可折抵$50元。

鮮奶茶、熱紅茶，附糖包可自行調整甜度。

套餐附湯為稠而不膩的香甜南瓜濃湯搭配麵包丁。

桂圓紅棗茶、菊花養生茶，由玻璃壺中看得出誠意滿滿，滋味濃厚馥郁可回沖多次，下方燭火不斷、讓花果茶在餐期中都能持續保持著炙燙溫度。

不限用餐時間更能放鬆去感受山林夜色美景、悠閒享用桌面各款佳餚。

總感覺在山區喫火鍋不僅祛寒還別有一番風味，同時也是景觀餐廳較難踩雷的安全牌。出餐速度頗快，餐點擺盤與滋味比想像中更用心美味，份量也夠飽足。

派對拼盤是多人聚餐時的好選項，炸雞米花、雞柳條、雞塊、雞翅，搭配解膩洋蔥絲與兩款沾醬。

蔬食菌菇鍋，香菇、紅棗、枸杞漂浮，湯頭自然清甜、素食者可用，除基本菜盤外還有綜合蕈菇盤。

原味豬肉鍋，肉菜都是自己投入滾煮更顯儀式感，附餐白飯或冬粉任選一。爐下是酒精燈，沒火時可請店員幫補，建議換成卡式瓦斯爐使用上會更方便些。

中藥膳養生雞湯鍋，特別請中醫師調配真材實料的藥材包、搭配多塊帶骨雞肉滾煮，溫補滋養老少咸宜、香氣四溢，建議先喝碗原湯頭品嚐後再下食材。

撈到大雞腿，肉質軟嫩好咀嚼。

小火鍋基本菜盤，高麗菜、青江菜、綜合菇類、南瓜、豬血糕、豆皮、木耳、鍋餃與丸子，食材新鮮、份量也頗有誠意。

奶油香煎鮭魚飯，本以為是義式燉飯、但實際較像日本定食，鮭魚表面煎至酥脆、本身油脂豐富因此肉質依舊保持細嫩，搭配三款不定期更換的自製涼拌小菜，目前是漬南瓜片、海帶芽、洋蔥絲。

奶油培根焗烤筆管麵，鋪滿乳酪絲的起司層經焗烤後香氣誘人，隱藏在下層的Q彈筆管麵伴隨著濃郁奶香白醬與鹹香培根，屬經典美味。

草莓優格麻糬鬆餅，季節限定品項，運用擺盤巧思讓盤面呈現出如藝術品般精緻質感。

水滴型鬆餅不僅外觀漂亮，內夾心加麻糬後更是外酥內綿軟討人喜歡，使用鮮豔欲滴的新鮮草莓、滑順鮮奶油、迷你繽紛彩虹棉花糖點綴，微撒糖粉更添冬季限定浪漫氛圍。

中央小花碟備草莓優格醬，搭配著鬆餅享用更添濕潤口感與酸甜水果香氣。

水果抹茶戚風蛋糕，很難相信這是出自景觀餐廳的手作甜點，軟嫩戚風蛋糕夾入新鮮草莓、秋脆綠葡萄，口感綿密且帶有抹茶清新香，擺盤也別出心裁。

雖然不是特殊值得紀念的日子，但能平平淡淡、簡簡單單的聚在一起，好好吃飯，就是幸福。

每站在高處時總會產生每個人在天地間不過滄海一粟、微不足道的感慨。學著把心放開看淡、與自己和解後，心中的諸多煩惱與無謂執念其實也變得好似不那麼重要。

雲頂景觀餐廳│用餐感想

雲頂景觀餐廳佔地寬敞，可惜相比乳姑山同性質餐廳、戶外無裝置藝術造景可拍失去了打卡噱頭也較少為人知。實際造訪後發現餐點自製不使用調理包、道道真材實料且美味，其中以中藥膳養生雞湯鍋、手作蛋糕與現烤鬆餅、壺裝可回沖桂圓&花草茶最受眾人喜愛。另外不限用餐時間、不收服務費、免費寬敞停車位，寵物友善也是值得推薦的優點。

龍潭區乳姑山是桃園賞夜景的知名景點，而雲頂景觀餐廳卻彷彿鶴立雞群般存在於制高點獨享靜謐，上山的龍新路雙線好開，海拔低卻因地理優勢難得無遮蔽物，周邊視野遼闊，能見度佳時還能看見台北101，浪漫璀璨夜景不必跑遠也能擁有。

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