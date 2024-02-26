韓國超人氣「Pizza maru」插旗竹北啦！一口Pizza、一口韓式炸雞，真的太幸福啦！整體價格親民且口味選擇多元，喜愛韓式料理的你，絕對不要錯過！

韓國人氣No.1薄餅店「Pizza maru」插旗竹北啦！一口Pizza、一口韓式炸雞，真的太幸福啦！「Pizza maru」全球已有超過600家分店，就知道它的人氣有多夯了吧！「Pizza maru竹北勝利店」試營運期間還有韓國主廚來監製，使用韓國專利麵團以及醬料，絕對給你韓國最道地的韓式披薩及炸雞！重點是「Pizza maru」整體價格走親民路線，口味選擇又很多元！個人抽屜Pizza最便宜$119元起、8吋Pizza也只要$179元起，韓式炸雞$299元起也就能吃到囉！薄皮Pizza共有17種口味選擇，激推用料超豐富實在的「韓墨牛肉塔可」、「海灣總匯」，起司控也不要錯過爆量牽絲起司芝加哥Pizza系列！炸雞部分，有不少特色口味可以選擇，像是「Maru魚香炸雞」、「墨辣美滋炸雞」，都是只有在「Pizzz maru」才吃得到的口味，喜愛吃韓式炸雞的朋友不要錯過了。

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「Pizza maru 竹北勝利店」位在竹北喜來登大飯店正後方勝利路上，前身是NENE CHICKEN的位置，附近有不少停車場及路邊收費停車格，交通上還算便利。

「Pizza maru」首間店鋪在新竹市區「Big City 遠東巨城購物中心」4F，可以看我之前的文章介紹！而全台首間店鋪門市則在竹北，兩間店賣的品項差不多，但竹北店會多更多選擇，有獨有12吋Pizza及炸雞，口味上選擇也更多，然後以外帶為主，無提供內用空間。

延伸閱讀：韓國人氣No.1薄餅店「Pizza Maru」進軍台灣啦！首間門市就在新竹巨城！口味選擇超多元，重點是價格超親民！強力推薦加價升級地瓜切達乳酪邊皮！

題外話，「Pizza maru 新竹巨城店」之後三月會陸續增加新品及隱藏版菜單唷！

《Pizza maru竹北勝利店開幕活動》

活動期間：2/24-2/27

2/24、2/26 消費滿千送8吋夏日黃金地瓜披薩乙份(限量50份) 2/25、2/27 買半半炸雞或任何口味全雞送3倍起司/冬戀個人披薩(限量100份)

▲Pizza maru竹北勝利店菜單價格

店內共推出17種口味的薄皮Pizza，2~3人建議選擇8吋，4~5人則選擇12吋，另外也有將近20公分的個人抽屜造型獨享Pizza，也多達12種口味選擇唷！更還有爆量起司瀑布芝加哥披薩，共有四種口味選擇。這裡還有「Pizza maru 竹北勝利店」獨賣的韓式炸雞，目前有8種口味選擇。邊皮部分還能額外加價升級，有起司乳酪、雙重起司、花生有事、地瓜切達起司可以選擇，葷食素食通通有，選擇真的非常多！我個人激推地瓜切達起司邊皮，搭配海陸麻辛披薩，真的好吃到升天！

🔺經典洋釀炸雞 $329/$599(半雞/全雞)

🔺Maru魚香炸雞 $329/$599(半雞/全雞)

🔺墨辣美滋炸雞 $329/$599(半雞/全雞)

韓式炸雞有半雞、全雞兩種選擇，任選兩種混搭也是$599，然後都是整塊雞腿、腿排、雞翅的帶骨炸雞，還會附上解膩的醃蘿蔔。

整體炸雞口味選擇雖不像外面炸雞專賣店那麼多選擇，但都是很值得讓你品嘗一番的！

「Maru魚香炸雞」絕對是全台第一間能吃到這麼有特色的韓式炸雞口味！

炸雞裹上特製醬料後，再撒滿小魚乾及炸糯米椒，這組合真的意外地合拍，整體吃起來魚香味十足，甜甜鹹鹹的很下酒。

「墨辣美滋炸雞」也很值得一試，淋上滿滿鵝黃色特製墨西哥辣醬，再撒上墨西哥辣椒片，這色澤看上去好有食慾，吃起來有美乃滋的濃郁香甜味道，而且帶點辣度，讓你一次滿足鹹、甜、辣的滋味。

「經典洋釀炸雞」外皮厚薄度適中，裹上甜甜辣辣的醬料更開胃～

口感一樣非常酥脆，肉質也非常鮮嫩多汁，絕對是大人、小孩都會喜歡的味道，可以說是韓式炸雞的經典口味。

「Pizza maru」餐點全都是現點現做，Pizza點餐後才開始揉麵團、鋪料到送進烤箱，全程約需要10-15分鐘，其中綠色麵團可是有獲得韓國國家專利，主要成分有黑米、綠茶、小球藻、黑麥，葵花籽、亞麻籽、高粱、小米、小麥、玉米、大麥以及燕麥等12種天然穀物，混合後發酵24-48小時，所以吃了不會脹氣，兼具健康及美味，真的是吃過一次就回不去了。

🔺松露蕈菇披薩 $199/$299(8吋/12吋)

🔺韓墨牛肉塔可披薩 $299/$449(8吋/12吋)

🔺海灣總匯披薩 $299/$449(8吋/12吋)

這個「松露蕈菇披薩」必點！真的好吃到讓我們驚艷！但一定要熱熱吃喔！

每一口都是滿滿的洋菇及起司鹹香，烤前烤後都會淋上松露醬，用料非常實在，雖然是素食口味，但是吃起來一樣很夠味好吃！不誇張，這真的比外面很多義式披薩專賣店還要好吃！

「韓墨牛肉塔可披薩」也推薦必點！底料鋪了滿滿牛肉、洋菇、洋蔥、起司等等配料，烤完後再撒上多力多滋、蕃茄、洋蔥、甜椒，口感味道非常多層次，真的每一口都是料！

很推薦把餅皮升級成「雙重起司」，在邊皮中塞滿起司，雙倍濃郁的起司香氣，吃起來更加分，一次滿足你視覺味覺的饗宴。

「海灣總匯披薩」絕對是用料最豐富實在的Pizza！

有蝦仁、洋菇、蟹肉棒、玉米、青椒、火腿以及鳳梨片等等配料，烤好後再淋上韓式辣醬，我還有額外升級成「花生有事」邊皮，多了起司花生的堅果香氣，整體口味上也是增添了不少層次感，絕對是你沒吃過的味道。

🔺墨辣燻雞個人披薩 $179

🔺韓國薯叔個人披薩 $179

獨享的抽屜Pizza也有新口味啦！餅皮比較蓬鬆厚實，吃起來像是升級版的佛卡夏，天然發酵的餅皮吃起來是越咬越香，更能凸顯出專利餅皮的優點特色。

「墨辣燻雞個人披薩」上頭鋪了滿滿的燻雞肉、洋蔥、玉米、甜椒、起司等等配料，燻雞沒有奇怪的煙燻味，取而代之的是雞肉的香氣，整體吃起來帶點微微辣度，雖然是個人Pizza，但份量也不算少，隨身攜帶很方便，想吃推出來就能享用，野餐也很適合。「韓國薯叔個人披薩」以披薩醬作為基底醬料，酸甜的番茄香氣，融合薯條、火腿、甜椒、洋蔥、起司等多種香氣，就是澱粉加澱粉的爽快組合，小朋友會愛死。

免出國就能在新竹吃到韓國最道地的「Pizza maru」，真的太幸福啦！其中最大特色，除了用料很實在之外，再來就是Pizza現烤出爐後，還會再淋上各種醬料，所以整體的味道是非常豐富多層次的，肯定是台灣人都會喜歡的甜鹹口味，例外「Pizza maru」的專利麵團真的很厲害，平常不愛吃Pizza餅皮的我，都能全部吃光光！「Pizza maru 竹北勝利店」就在遠百竹北、喜來登附近，讓竹北人又多一間Pizza、炸雞店選擇了。