為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳，逛完義大飽餐一頓後，忘不了道地又純樸的家鄉口感，千百次的回眸只為了再一次品嚐的悸動

綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳，逛完義大飽餐一頓後，忘不了道地又純樸的家鄉口感，千百次的回眸只為了再一次品嚐的悸動

2024-02-26 12:32:57 貝菈小食光 人氣：107
share
窩客好文

貝菈小食光

發表篇數：212篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 大社區

造訪商家：綠野山莊
phone07-3518393
place高雄市大社區翠屏路112巷5-4號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】 

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

自從去年年底同事的聚餐後，一直念念不忘的就是這家位在高雄觀音山的特色景觀餐廳

"綠野山莊土雞城"於是趁著工作的空檔，趕緊訂位也要拉著朋友一起來回味一下

山莊前方是義大底下的翠屏路，入口處均有兩面偌大的招牌

即使是傍晚來吃晚餐，也絕對不會有找不到入口的問題發生

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

哇呼...好險有先訂位，這家屹立不搖30餘年的土雞城老店

就連平日用餐時的停車場也是停到爆滿的狀況

受歡迎程度真的是可想而知呢

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

受到大家的肯定已經不是1、2天的事情了，所以店家也早有準備

"第二停車場"貴賓們可以安心前來用餐，停車位置是絕對足夠的~

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

莊園裡也有機車停車棚，如果居住比較近的嘉賓，騎車比較方便的話

也可以騎車前來，一路上還能享受風吹的快感呢哈哈

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

停好了車，旁邊就有奪目的景觀涼亭，前回是白天來的

沒想到在晚上看起來更是有炫彩繽紛的感覺

像這樣幽美的自然景觀在山莊內還真是不少呢

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

雖然這邊的戶外用餐亭是非常富有美感及詩意的

但因為來訪時已是晚上，看著美歸美，我們還是選擇室內用餐區好了哈哈

(喜歡戶外用餐的來賓記得做好防蚊措施唷~)【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉
【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

準備進入室內用餐區，看到館前兩大尊的石獅像

在建築燈光的襯托下更顯得威武了許多【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

就連室內用餐環境也有人工造景可以觀賞

業者的細細用心，都是為了讓來賓可以感受到屬於南部熱情的鄉園味

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

一樓的開放式庭園廣場，非常適合春酒、尾牙和各種大型的工商團體聚餐

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

除了庭園式的大型用餐場所，這裡也有獨立包廂，適合小型聚會或家庭聚餐

附加的卡拉OK設施絕對是助興的好幫手【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

二樓也是有許多的用餐空間，在夜晚裡更顯得明亮

給人一種舒適的用餐感覺

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

登上二樓眺看夜晚的山莊景色，彷彿來到了人間仙境呢

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

上次來看到的這座歷史百年的火車頭，經過點燈的綴亮後【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

有一種好像要動起來的感覺呢哈哈

在火車頭的後方也是包廂式的室內用餐空間

也就是今天安排我們吃飯的座位囉~

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

雖然客人很多，但這邊上菜的速度也是非常快速的【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

在我們導覽莊園環境沒一會兒的功夫，在櫃檯所點選的菜色

已經全部都上桌了呢~

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

這邊的菜色是非常多樣精緻化的，尤其是主打的土雞料理

有分為湯類、乾類

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

除此之外，也不用擔心來了土雞城就吃不到海鮮

這邊的海產料理跟魚類烹煮，也是應有盡有的多樣選擇

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

其他的飯、麵或是蔬菜類更是一應俱全

所以貝菈才會覺得上次的聚餐還沒享受夠味

一定要再找時間來多嚐嚐與上次來不同的家鄉味

這裡每道菜的精心研製真的都能感受的到

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

飲料的部分除了解膩的茶類，更有現榨的西瓜汁跟檸檬汁

尤其是這檸檬汁是莊園自家栽種的，絕對是飲料界中必推的選擇之一

當然酒類的部分就因個人或該次用餐需求斟酌飲用

在這裡貝菈不禁要小嘮叨一下，請各位喝酒不開車、開車不喝酒

檸檬汁喝起來真是酸中帶甜，超解膩~

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

好囉，看到滿桌的美味佳餚，我已經口水滴地到處都是了【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

趕緊來準備開動填飽我的五臟廟吧

首先一定先來試試激推招牌雞料理"鹽焗烏骨雞"

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

烤了一小時的肉質是非常鮮嫩的，刀子輕輕一划就切開

伴隨著切開的肉，飄散四溢的香氣，真的是"凍布條"【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

放到嘴裡的滋味真是驚呆了，感覺一咬就像要溶化掉的好入口

皮酥肉嫩的口感衝擊，不管單吃或配飯都是超棒【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

再來是海味中的霸主"蒜蓉蒸草蝦"，

特殊的開背烹煮方式完美符合了不沾手的理想【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

而蝦肉本身也是肥美Q彈

以蔥花、蒜蓉等等的香料就更能襯托出蝦肉的鮮甜滋味了

還有Q彈軟糯口感的粄條吸附蒜香，超對味的拉!!!

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

嚐過了海中霸主，再來就來點擁有微酸初戀口感的"京都香排骨"吧!

扎實的排骨塊搭配上秘製的醬汁進行煎炸

除了嚐到微酸甜的鮮香氣，半脆半軟的肉質感也是讓人吮指又涮嘴呢

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

來到土雞城終究還是要多吃幾道雞料理吧，這"苦茶油雞"是上次沒有品嚐到的

使用的雞肉絕對是上等的以外，還加入了薑片、苦油以及提其他香料進行煸煮

除了肉質不會太過乾硬，調料香氣更是濃郁撲鼻【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

沾了特調醬汁，吃起來更有別於酥香的層次口感，真是好險這次有體驗到呢

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

呼呼一口氣吃了那麼多肉類...其實我也是很擔心身材的維持好嗎哈哈【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

點上一道"豆鼓野蓮"自然的清脆鮮甜，搭配豆鼓鹽香氣味的點綴

這樣的爽口感真是太美妙了

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

最後是這鍋"菜脯雞湯"山莊使用的是真材實料的【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉老菜脯【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

搭配高麗菜、蔥段以及特殊密傳配方下去熬煮的

熬煮後的精華再由鮮嫩雞肉完整吸收入，吃上一口就能體悟到醇厚的台菜功夫味

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

綠野山莊利用道地最傳統純正的方式來熬煮每一鍋雞湯

並用各式不同的料理手法呈現每一道雞料理，

可以說是全高雄最有特色的土雞城【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

餐廳位置距離義大世界、觀音山風景區都很近，逛完街或爬完山順路過來都很方便

目前已是非常多下山遊客必來飽餐一頓的聚餐餐廳

歡迎大家也都來這邊欣賞美麗的山景搭配美味的佳餚喔~【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

-------------------------------------------------------------------------

【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉​​♥如果喜歡我的文章，歡迎追蹤幫我按個讚謝謝 ♥​​【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉

追蹤 IG 看更多  ​  【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉  ​  點我點我

追蹤   粉絲團   一起看世界【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉 ​    ​點我點我

 

綠野山莊土雞城

地址 :   高雄市大社區翠屏路112巷5-4號

電話 07 351 8393

營業時間 : Every Day10:30~21:30

(下午時段一樣有營業沒有休息唷~)

綠野山莊 FB粉絲專頁 :    【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】忘不了道地又純樸的家鄉點我

IG:@sky3518393

---------------分隔線--------------

★ 更多即時美食資訊會發布在粉絲團與 IG，歡迎追蹤掌握第一手消息

★食記內容因每個人喜好跟認知不同，故僅供參考喔

★食記文是有時效性的，所以到訪餐廳以前，記得先詢問店家或查看官網，才不會因為公休時間更改等其他因素，影響興致喔~

★歡迎大家跟我推薦你心中的特色餐廳，文章有誤也歡迎跟我說喔 !

文章標籤
綠野山莊花園餐廳 綠野山莊土雞城 高雄土雞城推薦 高雄聚餐推薦 觀音山餐廳 觀音山步道餐廳 高雄土雞城 高雄菜圃雞 高雄美食 高雄美食推薦 高雄景觀餐廳 高雄景觀餐廳推薦 高雄特色餐廳 高雄特色餐廳推薦 高雄特色美食 高雄特色美食推薦
創作者介紹
創作者 貝菈的小食光 的頭像
貝菈的小食光

Bella 貝菈 ♥ 小食光




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

過節送禮推薦【實心蛋捲-高雄左營門市】實實在
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up