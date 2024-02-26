【綠野山莊土雞城-高雄觀音山特色餐廳】

自從去年年底同事的聚餐後，一直念念不忘的就是這家位在高雄觀音山的特色景觀餐廳

"綠野山莊土雞城"於是趁著工作的空檔，趕緊訂位也要拉著朋友一起來回味一下

山莊前方是義大底下的翠屏路，入口處均有兩面偌大的招牌

即使是傍晚來吃晚餐，也絕對不會有找不到入口的問題發生

哇呼...好險有先訂位，這家屹立不搖30餘年的土雞城老店

就連平日用餐時的停車場也是停到爆滿的狀況

受歡迎程度真的是可想而知呢

受到大家的肯定已經不是1、2天的事情了，所以店家也早有準備

"第二停車場"貴賓們可以安心前來用餐，停車位置是絕對足夠的~

莊園裡也有機車停車棚，如果居住比較近的嘉賓，騎車比較方便的話

也可以騎車前來，一路上還能享受風吹的快感呢哈哈

停好了車，旁邊就有奪目的景觀涼亭，前回是白天來的

沒想到在晚上看起來更是有炫彩繽紛的感覺

像這樣幽美的自然景觀在山莊內還真是不少呢

雖然這邊的戶外用餐亭是非常富有美感及詩意的

但因為來訪時已是晚上，看著美歸美，我們還是選擇室內用餐區好了哈哈

(喜歡戶外用餐的來賓記得做好防蚊措施唷~)



準備進入室內用餐區，看到館前兩大尊的石獅像

在建築燈光的襯托下更顯得威武了許多

就連室內用餐環境也有人工造景可以觀賞

業者的細細用心，都是為了讓來賓可以感受到屬於南部熱情的鄉園味

一樓的開放式庭園廣場，非常適合春酒、尾牙和各種大型的工商團體聚餐

除了庭園式的大型用餐場所，這裡也有獨立包廂，適合小型聚會或家庭聚餐

附加的卡拉OK設施絕對是助興的好幫手

二樓也是有許多的用餐空間，在夜晚裡更顯得明亮

給人一種舒適的用餐感覺

登上二樓眺看夜晚的山莊景色，彷彿來到了人間仙境呢

上次來看到的這座歷史百年的火車頭，經過點燈的綴亮後

有一種好像要動起來的感覺呢哈哈

在火車頭的後方也是包廂式的室內用餐空間

也就是今天安排我們吃飯的座位囉~

雖然客人很多，但這邊上菜的速度也是非常快速的

在我們導覽莊園環境沒一會兒的功夫，在櫃檯所點選的菜色

已經全部都上桌了呢~

這邊的菜色是非常多樣精緻化的，尤其是主打的土雞料理

有分為湯類、乾類

除此之外，也不用擔心來了土雞城就吃不到海鮮

這邊的海產料理跟魚類烹煮，也是應有盡有的多樣選擇

其他的飯、麵或是蔬菜類更是一應俱全

所以貝菈才會覺得上次的聚餐還沒享受夠味

一定要再找時間來多嚐嚐與上次來不同的家鄉味

這裡每道菜的精心研製真的都能感受的到

飲料的部分除了解膩的茶類，更有現榨的西瓜汁跟檸檬汁

尤其是這檸檬汁是莊園自家栽種的，絕對是飲料界中必推的選擇之一

當然酒類的部分就因個人或該次用餐需求斟酌飲用

在這裡貝菈不禁要小嘮叨一下，請各位喝酒不開車、開車不喝酒

檸檬汁喝起來真是酸中帶甜，超解膩~

好囉，看到滿桌的美味佳餚，我已經口水滴地到處都是了

趕緊來準備開動填飽我的五臟廟吧

首先一定先來試試激推招牌雞料理"鹽焗烏骨雞"

烤了一小時的肉質是非常鮮嫩的，刀子輕輕一划就切開

伴隨著切開的肉，飄散四溢的香氣，真的是"凍布條"

放到嘴裡的滋味真是驚呆了，感覺一咬就像要溶化掉的好入口

皮酥肉嫩的口感衝擊，不管單吃或配飯都是超棒

再來是海味中的霸主"蒜蓉蒸草蝦"，

特殊的開背烹煮方式完美符合了不沾手的理想

而蝦肉本身也是肥美Q彈

以蔥花、蒜蓉等等的香料就更能襯托出蝦肉的鮮甜滋味了

還有Q彈軟糯口感的粄條吸附蒜香，超對味的拉!!!

嚐過了海中霸主，再來就來點擁有微酸初戀口感的"京都香排骨"吧!

扎實的排骨塊搭配上秘製的醬汁進行煎炸

除了嚐到微酸甜的鮮香氣，半脆半軟的肉質感也是讓人吮指又涮嘴呢

來到土雞城終究還是要多吃幾道雞料理吧，這"苦茶油雞"是上次沒有品嚐到的

使用的雞肉絕對是上等的以外，還加入了薑片、苦油以及提其他香料進行煸煮

除了肉質不會太過乾硬，調料香氣更是濃郁撲鼻

沾了特調醬汁，吃起來更有別於酥香的層次口感，真是好險這次有體驗到呢

呼呼一口氣吃了那麼多肉類...其實我也是很擔心身材的維持好嗎哈哈

點上一道"豆鼓野蓮"自然的清脆鮮甜，搭配豆鼓鹽香氣味的點綴

這樣的爽口感真是太美妙了

最後是這鍋"菜脯雞湯"山莊使用的是真材實料的 老菜脯

搭配高麗菜、蔥段以及特殊密傳配方下去熬煮的

熬煮後的精華再由鮮嫩雞肉完整吸收入，吃上一口就能體悟到醇厚的台菜功夫味

綠野山莊利用道地最傳統純正的方式來熬煮每一鍋雞湯

並用各式不同的料理手法呈現每一道雞料理，

可以說是全高雄最有特色的土雞城

餐廳位置距離義大世界、觀音山風景區都很近，逛完街或爬完山順路過來都很方便

目前已是非常多下山遊客必來飽餐一頓的聚餐餐廳

歡迎大家也都來這邊欣賞美麗的山景搭配美味的佳餚喔~

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▏ 綠野山莊土雞城 ▕

地址 : 高雄市大社區翠屏路112巷5-4號

電話 : 07 351 8393

營業時間 : Every Day10:30~21:30

(下午時段一樣有營業沒有休息唷~)

綠野山莊 FB粉絲專頁 : 點我

IG:@sky3518393

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