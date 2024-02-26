古有「庖丁解牛」，今有「鳥哲解雞」；

解的還是國宴規格、生食等級的 桂丁雞 ！

認識我的人都知道我是隻不吃牛肉的歪嘴雞，除了愛吃、懂吃、能吃，也沒多大本事；

這回託北鼻的福來到 鳥哲 燒物專門店 ，刷新我對雞肉串燒的認知，直接躍升新境界！！

位在捷運芝山站走路三分鐘路程的 鳥哲燒物專門店 ，

低調、嚴謹是我對它的第一印象，堅持貫徹每個小細節的完整就像我認識的日本人一樣。

六點半進入店內，已幾乎客滿，除了朋友事前預約好的板前-吧檯區。

牆上的清酒和精釀啤酒都可以任君挑選，淺酌一杯～

那幅拿著雞尾酒的雞，更是讓我會心一笑！

其實無論是日式料理還是串燒、居酒屋，我都喜歡坐在 板前-吧檯區 ，

用餐的同時，還能欣賞師傅料理的過程，平白賺了一場 Live Show 的感覺！

滿足口腹之慾也大飽眼福，讓這場美食饗宴更具象化且充滿樂趣！

地下一樓還有一個可以容納八~十人的小包廂空間。

桌上除了餐具、擦手巾，還有今晚的菜單，

以套餐的形式吃串燒，真是特別新鮮有趣的體驗！

從前菜、雞肉刺身、茶碗蒸、串燒七品、主食、湯品，再到最後的甜點，整套吃下來當真是吃了一整隻雞的各部精華！

單點菜單就在桌上立著，有其他想吃的品項也可以加點。

晚上八點半之前，每人低消套餐一客NT$1,680元；八點半之後採單點消費，每人低消NT$2,000元。

酌收茶資NT$100元及一成服務費。

刷卡酌收3%手續費、自備酒水則酌收開瓶費。

前菜

不是一般普通的雞肉沙拉。

將雞胸肉、雞腿肉與堅果結合做成雞肉香腸，加上新鮮生菜、豆苗，以日本柑橘、白蘭地調製醬汁提味～

咬下雞肉香腸時肉香與堅果的油脂香迸出，融合柑橘特有的酸香，清爽又富有層次。

雞肉刺身

沒想到雞肉也能做刺身！

用日本昆布包裹桂丁雞雞胸靜置一個晚上熟成、取其鮮味，

隔天薄片以橄欖油及日本烏醋提味，撒上起司絲和紫蘇就能上桌了！

薄可透光的雞胸肉滑嫩清爽，頗有幾分 Carpaccio 的味道。

茶碗蒸

一打開碗蓋，麻油香氣迎面而來～讓細緻滑嫩的蒸蛋吃來格外溫暖。

以麻油雞為概念，取老薑煸炒的麻油、雞高湯，加上雞腿肉、雞白子(雞睪丸)、銀杏、香菇和枸杞。

豐盛的配料，具體呈現了一鍋麻油雞的精華，暖胃之餘，也讓我更期待接下來的餐點！

山葵里肌

一隻雞只有兩條的雞里肌，脂肪含量低、口感更為細緻彈嫩！

烤至七八分熟的雞里肌加上阿里山山葵提味，清爽鮮甜得讓人為之一振！

正肉

正肉是雞腿肉，烤至九分熟後灑上三星蔥鹽～

入口蔥香與鹹香交織，更帶出雞腿的鮮嫩！

雞生蠔

雞腿靠近腰窩那塊小而圓的雞腿肉，口感扎實有彈性，稱之為雞生蠔。

肉質烤得彈嫩多汁、雞皮恰到好處的酥脆，搭配特製的大紅袍醬，椒麻香濃、帶點微微微辣～吃起來非常涮嘴！！

雞頸

沒錯，就是雞脖子！

Ｑ彈彈脆口的雞頸肉撒上馬告提味，每一口都是肉，沒有一絲骨頭！非常考驗刀工！

沒想到有一天可以大口吃著彈脆的雞頸肉，不用為了那骨頭間隙里絲絲縷縷的細肉苦苦啃咬！ ((整個爽度爆表！

雞心管

雞心上半部連接著動脈的那一塊，油脂比較豐富，搭配自慢醬炙烤。

吃起來QQ脆脆的口感，也是很難在一般串燒店吃到的品項。

雞肉丸子

雞胸肉、雞腿肉加上雞軟骨揉捏拍打出筋度，捏成一顆顆雞肉丸子。

醬烤後搭配生蛋黃一起上桌，口感層次豐富，可以先吃原味再搭配生蛋黃，口感會更柔滑細緻～！

銀杏

黃澄澄的銀杏烤後帶點透明感，口感彈糯似有溏心、尾韻微苦～

主食-雞鬆釜飯

生米加一點雞油在陶鍋中炊熟，讓米飯粒粒分明、富有彈性，

加上雞絞肉加花雕酒拌炒而成的雞鬆、白芝麻，攪拌均勻後加上生蛋黃、白芝麻、海苔絲、蔥花上桌。

店員很貼心地先端上陶鍋，讓我們看看它的原貌，再送進廚房攪拌、盛碗、分送桌前。

粒粒分明又Ｑ彈的米飯和花雕酒香雞鬆幾乎是 1：1 的比例，每一口都彈牙香醇！

一樣是建議先品嚐原味，細品咀嚼唇齒間那飄散的酒香～

再劃破蛋黃、拌著蛋液享受柔和的風味。

蒜頭蛤蜊湯

前面的雞肉丸子、雞鬆釜飯都用到了生蛋黃，那蛋白呢？

蛋白和雞肉、魚漿做成了這塊圓圓的魚豆腐，融入到這碗鮮甜暖胃的蒜頭蛤蜊湯裡。

甜點-雞肝慕斯

口感細膩、脂香醇厚的雞肝！！！竟然做成了慕斯！

裹上苦甜巧克力、綴以烤杏仁碎粒，華麗變身！

鹹香細膩的雞肝慕斯跟巧克力非常合拍！

雖然有那麼一點意外，但這樣的組合也是讓人非常驚喜！

不敢吃內臟的朋友也不用擔心，甜點可以換成 烤麻糬 。

小手羽

吃到甜點已經是個 Happy Ending，沒想到同行友人對這 小手羽 很感興趣！

它就是雞翅最後一節，經常被棄而不食的部分。

肌肉不發達、只有皮和骨頭的小手羽，膠質非常豐富！

細細剔除骨頭後炙烤～吃起來香、酥、Q、脆！

也是很讓我驚豔的一品呀！！

這次到 鳥哲 完全刷新我對雞肉串燒的印象！

才知道小小一隻雞，竟有這麼多寶藏部位！做成串燒各有不同美味！

有別於一般居酒屋的喧鬧，

鳥哲 優雅寧靜的氛圍、新鮮的食材、精湛的烤功和專業親切的店員讓這一晚格外精采！

---- * 鳥晢 燒物專門店 * ----

02-2831-0166

週二-週日 PM6:00-PM11:00

台北市士林區福華路128巷12號 MRT-芝山站

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