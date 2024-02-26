



記得之前注意到榕髦RONG MAU是因為IG排版的關係，在尋找復古綠配色的餐廳

那時候看到榕髦的裝潢跟餐點照，就忍不住被他吸引，有種私廚，歐洲街邊小店的感覺

在後來因為網友推薦發現他是寵物友善，二話不說直接帶著托醬出發！

榕髦位在古亭站附近的小巷裡，汀州路二段跟金門街交叉的地段

遠離了羅斯福路周邊的吵雜、學生、上班族

榕髦附近多是住宅跟老店，多了份安靜跟愜意

整間店以logo配色：棕、復古綠、米白作為整間餐廳的設計

跟暖色調的燈光相扶相承，有格調且溫馨

座位數不多，要用餐的話還是建議提前訂位

看店家的IG，發現他們入口處的窗戶似乎會因應時節打開

也許夏日時就可以邊吹著晚風，邊享受美酒跟美食

特別喜歡他們的復古綠吧台區

開放式的吧台可以讓人享受主理人料理美食的過程

餐點是以義式家常菜為主，偶而也會有Daily specail

因為是餐酒館，所以即使在中午也可以選擇杯美酒搭配餐點

去之前我就已經鎖定了傳統波隆那肉醬麵 $380

牛豬混合的紅肉醬香氣四溢，在上桌前看到廚師在上面削上了滿滿了起司

使用的波浪面我也很喜歡

可惜不知道是我比較晚吃還是煮太久，麵體的口感比較軟一點

另外還點了義式必吃的提拉米蘇＄250

偷偷的說我覺得跟我做的口味很像（笑）

是屬於糕體不明顯口感絲滑甜度比較低的那種

老規矩最後當然說一下寵物友善的部分

店家基本上以不落地為主，不管是推車提籠或直接坐椅子上都可以

但因為座位間距不大，如果跟我一樣帶推車的話記得提早跟店家說一聲好安排適當的座位喔～

榕髦RONG MAU

地址：100台北市中正區金門街9-23號

營業時間：11:30–14:30、17:30–21:30 (一二休)

電話：0223680658