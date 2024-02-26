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雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增長知識的好地方~

2024-02-26 22:10:15 小青姐姐 人氣：102
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：213篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：雲林古坑蜜蜂故事館
phone05-5828255
place雲林縣古坑鄉楠子路88號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑霜淇淋上放一個小小蜂巢~吃起來會是什麼感覺呢

    服務員告知~咬到最後像口香糖的渣渣~就可以吐掉

    小青以為是可以吞進肚裡的呢~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑113年2月8日週四小年夜~回南部的路上~順遊

    第1站~彰化菁芳園景觀餐廳午餐~有興趣請點我聯結

    接著來到雲林古坑~蜜蜂故事館~來拍拍可愛的大蜜蜂~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑蜜蜂故事館入園須知~看來有個重點

    館內寵物不落地~館外遛狗不留便~請遊客遵守

    因為這裡有一大片草坪~供大小朋友在這開心的遊玩

    當然也看到許多毛小孩~在這快樂的奔跑~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增   

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑本館備有大大的免費停車場~停好車

    從這乾淨的步道前進~就可以來到會場~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑首先會看到本館附設的蜜園咖啡廳

    蜜園~這名字取的真的~聽起來就甜蜜可人

    發現門口的小女生~在觀察水邊有幾隻蜜蜂飛來飛去 

    她竟然都不怕~太厲害了~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑往前走~大草坪前~就是蜜蜂故事館的大門

    果然名副其實的展館~屋頂竟有隻超大蜜蜂

    還有可愛的左右護法~小蜜蜂~超級吸睛~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

   ↑小青一家在這門前~左拍右拍~拍的不亦樂乎~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增     

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑一進故事館~就看到感謝各大媒體的報導

    還有養蜂事業歷經家族三代的種種故事

    恭賀111年榮獲全國龍眼蜜品質評鑑頭等獎殊榮~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑賣場販售不少與蜜蜂蜂蜜~相關的各項產品

    蛋捲~餅乾~花粉~蜂王乳~蜂膠~蜂蜜醋

    服務人員介紹的很清楚~還會提供免費試喝~試吃~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑二樓是蜜蜂生態展示區~可以自由參觀

    年前到處走逛~遊客不多~逛起展館~真的很舒服~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑二樓有一大片蜜蜂牆~可以這麼近距離的看著蜜蜂

    真是開眼界了~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增   

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑這裡展示了~蜜蜂蛻變~雌雄蜜蜂的責任角色

    果然是增長了不少關於蜜蜂的知識~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑館內最吸眼球的~應該就是展館上方的超級大蜂窩

    不管您走到那個角度~都會時不時的看向它

    還有好幾隻大蜜蜂圍繞著它~非常的逼真嚇人~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑展館裡還有這可愛小蜜蜂~要過年了

    在此跟遊客說聲~恭喜發財~是的新年快樂喔~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~  

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑小逛了蜜蜂故事館~到蜜園休息吃冰囉~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~  

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑在此櫃檯點餐~兒和爸爸都想吃冰

    點了2杯~蜂巢牛奶霜淇淋~可選杯裝或甜筒

    價格都是100元~2杯200元~本店免用統一發票~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑在座位等侯~看到這裡有低消限制~每人70元

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑兒又看到~期間限定的蜂蜜奶油酥餅的介紹

    問櫃檯點餐~結果今日竟沒有此商品~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑我們選了杯裝和甜筒各一~這樣拍照感覺很不錯~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑蜂巢牛奶霜淇淋~味道不錯~那蜂巢咬起來

    真的有口香糖的口感~記得之前在台北凱撒自助餐

    有供應女王蜂的蜂巢給食客~當時吃的感覺已經忘了

    哈~有興趣心情文~請點我聯結~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑放假可以到處逛逛~吃吃喝喝~真的蠻幸福的感動~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增   

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑逛完蜜蜂故事館~吃了蜜園裡好吃的冰~再到

    綠色隧道逛逛~一家三口開心合影~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

   ↑最後再放上~與實境同景的補給站圖片

     這隻吸睛的大蜜蜂~沒有意外~果然成為

     手遊寶可夢~最佳補給站~雲林古坑蜜園~好吃的蜂巢牛奶霜淇淋~蜜蜂故事館~是親子同遊增   

   雲林古坑蜜園~蜜蜂故事館~

  ↑店家資訊

    店名~蜜蜂故事館 蜜園咖啡館

    地址~雲林縣古坑鄉楠子路88

    營業時間~平日9:00-17:00   假日9:00-18:00

    電話~05-5828255  免費參觀

文章標籤
蜜蜂故事館 蜜園 古坑景點 免費參觀 雨天備案 蜂巢牛奶霜淇淋 免費停車場
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