↑霜淇淋上放一個小小蜂巢~吃起來會是什麼感覺呢

服務員告知~咬到最後像口香糖的渣渣~就可以吐掉

小青以為是可以吞進肚裡的呢~

↑113年2月8日週四小年夜~回南部的路上~順遊

第1站~彰化菁芳園景觀餐廳午餐~有興趣請點我聯結

接著來到雲林古坑~蜜蜂故事館~來拍拍可愛的大蜜蜂~

↑蜜蜂故事館入園須知~看來有個重點

館內寵物不落地~館外遛狗不留便~請遊客遵守

因為這裡有一大片草坪~供大小朋友在這開心的遊玩

當然也看到許多毛小孩~在這快樂的奔跑~

↑本館備有大大的免費停車場~停好車

從這乾淨的步道前進~就可以來到會場~

↑首先會看到本館附設的蜜園咖啡廳

蜜園~這名字取的真的~聽起來就甜蜜可人

發現門口的小女生~在觀察水邊有幾隻蜜蜂飛來飛去

她竟然都不怕~太厲害了~

↑往前走~大草坪前~就是蜜蜂故事館的大門

果然名副其實的展館~屋頂竟有隻超大蜜蜂

還有可愛的左右護法~小蜜蜂~超級吸睛~

↑小青一家在這門前~左拍右拍~拍的不亦樂乎~

↑一進故事館~就看到感謝各大媒體的報導

還有養蜂事業歷經家族三代的種種故事

恭賀111年榮獲全國龍眼蜜品質評鑑頭等獎殊榮~

↑賣場販售不少與蜜蜂蜂蜜~相關的各項產品

蛋捲~餅乾~花粉~蜂王乳~蜂膠~蜂蜜醋

服務人員介紹的很清楚~還會提供免費試喝~試吃~

↑二樓是蜜蜂生態展示區~可以自由參觀

年前到處走逛~遊客不多~逛起展館~真的很舒服~

↑二樓有一大片蜜蜂牆~可以這麼近距離的看著蜜蜂

真是開眼界了~

↑這裡展示了~蜜蜂蛻變~雌雄蜜蜂的責任角色

果然是增長了不少關於蜜蜂的知識~

↑館內最吸眼球的~應該就是展館上方的超級大蜂窩

不管您走到那個角度~都會時不時的看向它

還有好幾隻大蜜蜂圍繞著它~非常的逼真嚇人~

↑展館裡還有這可愛小蜜蜂~要過年了

在此跟遊客說聲~恭喜發財~是的新年快樂喔~

↑小逛了蜜蜂故事館~到蜜園休息吃冰囉~

↑在此櫃檯點餐~兒和爸爸都想吃冰

點了2杯~蜂巢牛奶霜淇淋~可選杯裝或甜筒

價格都是100元~2杯200元~本店免用統一發票~

↑在座位等侯~看到這裡有低消限制~每人70元

↑兒又看到~期間限定的蜂蜜奶油酥餅的介紹

問櫃檯點餐~結果今日竟沒有此商品~

↑我們選了杯裝和甜筒各一~這樣拍照感覺很不錯~

↑蜂巢牛奶霜淇淋~味道不錯~那蜂巢咬起來

真的有口香糖的口感~記得之前在台北凱撒自助餐

有供應女王蜂的蜂巢給食客~當時吃的感覺已經忘了

哈~有興趣心情文~請點我聯結~

↑放假可以到處逛逛~吃吃喝喝~真的蠻幸福的感動~

↑逛完蜜蜂故事館~吃了蜜園裡好吃的冰~再到

綠色隧道逛逛~一家三口開心合影~

↑最後再放上~與實境同景的補給站圖片

這隻吸睛的大蜜蜂~沒有意外~果然成為

手遊寶可夢~最佳補給站~

↑店家資訊

店名~蜜蜂故事館 蜜園咖啡館

地址~雲林縣古坑鄉楠子路88號

營業時間~平日9:00-17:00 假日9:00-18:00

電話~05-5828255 免費參觀