↑霜淇淋上放一個小小蜂巢~吃起來會是什麼感覺呢
服務員告知~咬到最後像口香糖的渣渣~就可以吐掉
小青以為是可以吞進肚裡的呢~
↑113年2月8日週四小年夜~回南部的路上~順遊
接著來到雲林古坑~蜜蜂故事館~來拍拍可愛的大蜜蜂~
↑蜜蜂故事館入園須知~看來有個重點
館內寵物不落地~館外遛狗不留便~請遊客遵守
因為這裡有一大片草坪~供大小朋友在這開心的遊玩
當然也看到許多毛小孩~在這快樂的奔跑~
↑本館備有大大的免費停車場~停好車
從這乾淨的步道前進~就可以來到會場~
↑首先會看到本館附設的蜜園咖啡廳
蜜園~這名字取的真的~聽起來就甜蜜可人
發現門口的小女生~在觀察水邊有幾隻蜜蜂飛來飛去
她竟然都不怕~太厲害了~
↑往前走~大草坪前~就是蜜蜂故事館的大門
果然名副其實的展館~屋頂竟有隻超大蜜蜂
還有可愛的左右護法~小蜜蜂~超級吸睛~
↑小青一家在這門前~左拍右拍~拍的不亦樂乎~
↑一進故事館~就看到感謝各大媒體的報導
還有養蜂事業歷經家族三代的種種故事
恭賀111年榮獲全國龍眼蜜品質評鑑頭等獎殊榮~
↑賣場販售不少與蜜蜂蜂蜜~相關的各項產品
蛋捲~餅乾~花粉~蜂王乳~蜂膠~蜂蜜醋
服務人員介紹的很清楚~還會提供免費試喝~試吃~
↑二樓是蜜蜂生態展示區~可以自由參觀
年前到處走逛~遊客不多~逛起展館~真的很舒服~
↑二樓有一大片蜜蜂牆~可以這麼近距離的看著蜜蜂
真是開眼界了~
↑這裡展示了~蜜蜂蛻變~雌雄蜜蜂的責任角色
果然是增長了不少關於蜜蜂的知識~
↑館內最吸眼球的~應該就是展館上方的超級大蜂窩
不管您走到那個角度~都會時不時的看向它
還有好幾隻大蜜蜂圍繞著它~非常的逼真嚇人~
↑展館裡還有這可愛小蜜蜂~要過年了
在此跟遊客說聲~恭喜發財~是的新年快樂喔~
↑小逛了蜜蜂故事館~到蜜園休息吃冰囉~
↑在此櫃檯點餐~兒和爸爸都想吃冰
點了2杯~蜂巢牛奶霜淇淋~可選杯裝或甜筒
價格都是100元~2杯200元~本店免用統一發票~
↑在座位等侯~看到這裡有低消限制~每人70元
↑兒又看到~期間限定的蜂蜜奶油酥餅的介紹
問櫃檯點餐~結果今日竟沒有此商品~
↑我們選了杯裝和甜筒各一~這樣拍照感覺很不錯~
↑蜂巢牛奶霜淇淋~味道不錯~那蜂巢咬起來
真的有口香糖的口感~記得之前在台北凱撒自助餐
↑放假可以到處逛逛~吃吃喝喝~真的蠻幸福的感動~
↑逛完蜜蜂故事館~吃了蜜園裡好吃的冰~再到
綠色隧道逛逛~一家三口開心合影~
↑最後再放上~與實境同景的補給站圖片
這隻吸睛的大蜜蜂~沒有意外~果然成為
手遊寶可夢~最佳補給站~
↑店家資訊
店名~蜜蜂故事館 蜜園咖啡館
地址~雲林縣古坑鄉楠子路88號
營業時間~平日9:00-17:00 假日9:00-18:00
電話~05-5828255 免費參觀
加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf